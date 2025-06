Stellantis vuelve a pedir una reglamentación nueva para coches pequeños asequibles

El presidente de Stellantis ha vuelto a reclamar que Europa necesita una nueva tipología de vehículos pequeños eléctricos, al estilo de lo que en Japón se denomina "kei car".

La oferta de coches pequeños ha ido paulatinamente desapareciendo del mercado. Unos pocos centímetros menos de chapa apenas abaratan un coche. En cambio, puede dificultar superar las pruebas de choque. Al restar espacio interior y maletero, tienen peor acogida entre el público. Apenas son más ligeros, por lo que no hay ventajas en consumos y el fabricante encuentra poco espacio para ubicar los sistemas de limpieza de gases. Por eso, los coches de las categorías pequeñas han ido creciendo de tamaño con los años y apenas queda un puñado de coche por debajo de 3,7 metros de longitud (Fiat 500 y Panda, Kia Picanto/Hyundai i10, Toyota Aygo X y algún eléctrico).

Toyota Aygo X, primer híbrido que llegará al segmento de los más pequeños

Según Reuters, en unas conferencias organizadas por el medio especializado Automotive News, John Elkann, presidente de Stellantis, ha bautizado su propuesta de una nueva categoría de automóviles como "e car". Junto con Luca de Meo, presidente de ACEA, la asociación europea de fabricantes, plantearon la posibilidad de que Europa legisle para tener nuevas categorías de vehículos en función de su tamaño. Lo hacen buscando poder abaratar los coches pequeños y puso el símil de los "kei car" que existen en Japón.

El Toyota C+ pod, uno de esos "kei car" japoneses con reglamentación (algo) más laxa que los turismos, al estilo de lo que busca para Europa el presidente de Stellantis

Los "kei car" son coches de pequeñas dimensiones, limitados en su motor. Constituyen en 40 por ciento de los automóviles vendidos en Japón. Gracias a ellos, muchos conductores pueden disponer de coche en Japón, dada la exigencia de disponer de un aparcamiento privado cerca del domicilio para tener derecho a matricular un vehículo. Sin embargo, se es más permisivo con los "kei car".

Los "kei car" limitan su cilindrada a 660 cm3 y su potencia a 65 caballos. Son coches cortos y estrechos, de menos de 3,4 metros de longitud y de 1,48 metros de ancho. Para hacerse una idea, los Smart originales de gasolina casi encajarían ahí, incluso si los hubieran alargado para colocar cuatro asientos, aunque superaban muy ligeramente la anchura máxima.

Como cuadriciclos, pero más pesados y potentes

En realidad, la Unión Europea ya dispone de una categoría bajo el concepto del cuadriciclo L7e o L6e. A diferencia de los "kei car", las exigencias de seguridad y emisiones de los cuadriciclos son más laxas que en los turismos, no requieren ni airbags, ni ABS. El peso de los cuadriciclos L6e está limitado a 350–425 kg, mientras que los L7e pueden llegar hasta 450 kg (sin incluir batería en los eléctricos) y la potencia no puede superar los 15 kW (unos 20 caballos), por lo que sus prestaciones los circunscriben al ámbito urbano.

El Citroën Ami es un económico cuadriciclo, con una favorable reglamentación, como la que buscan los fabricantes también para modelos algo más grandes

El Citroën Ami (y sus derivados de otras marcas de Stellantis), el Microlino, el Ligier JS50 o el Aixam e-City son ejemplos de estos cuadriciclos. Sus volúmenes de fabricación moderados no siempre consiguen ser competitivos frente a los turismos nuevos más económicos o un coche básico de segunda mano (algunos arrancan en 14000 euros).

Nuevas categorías de vehículos

La propuesta de Elkann reclama distintos escalones normativos para los vehículos en función de sus tamaños, para favorecer a los coches pequeños. Al aludir a los "kei car", plantea al menos un peldaño bastante por encima del cuadriciclo, con el triple de potencia que estos. También más atractivos para el público, porque los "kei car" deben incorporar medidas de seguridad (airbags, ABS, mantenimiento de carril) y suelen equipar medidas de confort (aire acondicionado, asientos calefactados, control de crucero adaptativo, etc.), que pueden engordar su peso hasta los 900 kilos.

Siendo pequeños, los "kei car" japoneses no descuidan las medidas de protección, frente a otros usuarios "grandes" de la vía

Entienden los fabricantes que medidas recientes, como la ampliación de los ADAS, podrían tener menos sentido en coches pequeños fundamentalmente urbanos. La llamada de emergencia eCall o el detector de sueño serían algunos de estos ahorros posibles. En una entrevista reciente en Le Figaro, De Meo señaló a la normativa de seguridad y emisiones como responsable del 90 por ciento de aumento del precio de los coches en los últimos años.

No sería descabellado que el legislador, con la difusión de los eléctricos, se planteara revisar los pesos y los requisitos exigibles. Ya tuvo sobre la mesa el problema de las furgonetas eléctricas, que, debido al peso de las propias baterías, podían superar los 3500 kg sin carga (por lo que el conductor requeriría un carné de tipo C). Se solventó ampliando hasta 4200 kg el permiso de conducir durante la conducción de dichas furgonetas eléctricas. Se da el caso de que muchos coches eléctricos americanos no podrán venderse en Europa, simplemente, por entrar en la categoría de vehículos pesados.

Los "kei car" también pueden ser versátiles y transformarse en operativos vehículos de reparto

Pero, mucho ojo con lo que piden los fabricantes europeos. Recientemente se han visto imágenes de que la china BYD está trabajando en un "kei car" para vender en Japón. Si hubiera una reglamentación específica en Europa, situada entre los cuadriciclos y los turismos, la respuesta china probablemente no se hará esperar.Los coches pequeños se podrían abaratar, pero con la tecnología clave en manos chinas, el sueño europeo de un coche pequeño y asequible podría beneficiar más a los rivales asiáticos que a la industria local.

Ya hace 20 años los "kei car" en Japón proponían soluciones de movilidad pequeñas, pero integradoras, como este adaptado a PMR

En lo que indudablemente tiene razón es que los grandes SUVs, incluso con etiqueta CERO, resultan inadecuados para la mayoría de las plazas de aparcamiento antiguas, demasiado cortas y estrechas. Tampoco sus dimensiones los hacen adecuados para moverse por las callejuelas de los cascos antiguos. Otra cosa es, con la pretensión de muchos ayuntamientos de sacar los coches del centro de las ciudades y la obligación de tomar partido al plantear las zonas ZBE, si los consistorios querrían volver a atraer cuadriciclos y "euro kei cars".