La percepción del eléctrico ¿la barrera hacia la transición a la movilidad eléctrica?

Uno de los principales que hacen que España vaya por detrás de otros países en la transición ecológica hacia un futuro más sostenible, es la percepción de los conductores sobre la situación del vehículo eléctrico en nuestro país pero ¿Es eso verdad o entran otros factores en juego?

Desde Driveco apuntan a que la concienciación ciudadana es el problema por el que los esfuerzos en materia de políticas públicas se ven comprometidos, como en el caso de la renovación del Plan Moves III.

Cabe destacar que en España y según datos de Aedive, al cierre de 2024 había operativos un total de 40.438 puntos de recarga en nuestro país (un 33,2% más que en 2023), así como un crecimiento de un 20% en la red de recarga pública. Sin embargo, siguen existiendo miles de puntos de recarga que pese a estar ya instalados, siguen sin funcionar por algún motivo.

El mercado de vehículos electrificados en España ha aumentado sus ventas un 46,7% comparando los mismos períodos de 2024 y 2025, evidenciando que la electrificación avanza, pero aun así, España se sitúa por detrás del resto de países europeos con una cuota de 30,1 puntos sobre 100, muy lejos de países como Noruega, Países Bajos o Francia.

¿Es la percepción la única responsable del retraso en la electrificación del vehículo en España?

Según Driveco, la percepción general del ciudadano español sobre este sector, es lo que provoca dudas, reticencias y desconfianza contagiosa hacia la adopción de esta nueva movilidad.

Sin embargo, cabe destacar el precio que tienen a día de hoy los híbridos enchufables y eléctricos, que, lejos de favorecer la renovación del parque móvil y la transición hacia una movilidad sostenible con cada vez menos emisiones, hace que muchos opten por coches antiguos de segunda mano o de combustión nuevos lo más barato posible, antes que un modelo que supera los 20 mil euros sin extras ni personalización.

Esta sería la razón principal por la que esta transición no se produce, la falta de diferentes requisitos a la hora de acogerse al Moves o incluso el adelanto de ese dinero que en ocasiones nunca llega, y que por tanto, hace muy difícil que los conductores de coches con más de 12 años de antigüedad (media del parque móvil en España), puedan pensar en un eléctrico cuando los precios de los modelos estándar continúan estando disparados.

Algo importante sobre todo si tenemos en cuenta el coche en sí, por no querer comprar 'cualquier cosa'. Algo normal para un tipo de movilidad que en 7 u 8 años requiere de cambiar una batería, para la que todavía no existe reutilización y que supone un desembolso que en la mayoría de ocasiones, representa un desembolso de un 40% del valor del coche si no más.