¿Sabes cómo elegir los neumáticos más adecuados para tu caravana o remolque?

Los remolques y caravanas utilizan neumáticos con unas características especiales para este tipo de uso que deben ajustarse a las especificaciones técnicas del tipo de vehículo que deben soportar.

No es obligatorio usar neumáticos especiales en una caravana, siempre que cumplan con las especificaciones requeridas, pero sí es recomendable por la mayor carga que suelen soportar. El peso máximo que deberán aguantar los neumáticos del remolque o la caravana es lo que determina el tipo de cubierta que debemos elegir por lo que es muy importante conocer bien las especificaciones técnicas. Suelen ser neumáticos reforzados y tienen un código C ("comercial"), indicados para caravanas y remolques, o CP (camping-car) pensados para remolques pesados (por ejemplo si se transportan coches), caravanas grandes y autocaravanas.

El índice de carga de las cubiertas de nuestra caravana es un dato de vital importancia.

Un ejemplo práctico

Si tenemos unos neumáticos con el marcaje 225/75 R16C 116R indica que su anchura es 225 mm, el flanco (lateral) es el 75% de la anchura (168,75 mm), la R que es de estructura radial, el 16 es el diámetro de la llanta en pulgadas, la C indica que está diseñado para vehículos comerciales, caravanas y remolque con un peso de menos de 3,5 toneladas, el 116 es el índice carga, en este caso el peso máximo que puede soportar el neumático es de 1.250 kg, y la Q hace referencia a la velocidad máxima que puede alcanzar el neumático, en este caso 160 km/h. Son códigos idénticos a los de los turismos con la única diferencia de la C.

Muchos usuarios montan neumáticos normales de turismo en sus remolques y caravanas por su mejor agarre. En este caso hay que tener muy en cuenta la capacidad de carga que pueden soportar, porque esto puede implicar poner una medida más grande y esos neumáticos deben caber en el hueco del paso de rueda del remolque. Y no se trata solo de los neumáticos, las llantas también deben estar preparadas para aguantar altos índices de carga. Algunos expertos, como los de ADAC alemán, no suelen recomendar los neumáticos de turismo con mucho agarre porque el centro de gravedad más alto de la caravana o remolque, puede provocar que vuelque.

Para disfrutar con seguridad de nuestra caravana también hay que cuidar sus neumáticos.

Por muy tentador que resulte montar unas llamativas llantas de aleación en nuestro remolque o caravana con neumáticos de turismo, las cubiertas normales de coche son solo aconsejables para remolques planos o con el centro de gravedad bajo, por lo que es mejor utilizar cubiertas diseñadas para este cometido. El mercado ya ofrece también una gama relativamente amplia de cubiertas para este tipo de uso, que se adaptan bien a todas las condiciones climatológicas y con un buen rendimiento en agarre, resistencia a la rodadura y frenada.

Consejos para el buen mantenimiento

La presión correcta de los neumáticos es crucial, dependiendo de la carga que soporte el remolque. El fabricante de la caravana o el remolque proporciona la información sobre las presiones más adecuadas, que pueden llegar hasta has los 4,5 bares y que en muchos equipos de gasolinera no se pueden alcanzar, por lo que habrá que recurrir a un taller. En caso de que el neumático del remolque o la caravana esté dañado deben reemplazarse los dos del mismo eje de inmediato para no alterar su estabilidad.

Grande o pequeño, de las características de nuestro remolque o caravana dependerá el tipo de neumático.

En un coche los problemas en los neumáticos suelen notarse en la dirección, el volante o en el comportamiento del coche, pero en un remolque esos posibles fallos aparecen de una forma más brusca y ya en situaciones muy comprometidas. Si vamos a tener nuestra caravana o remolque aparcado mucho tiempo es importante proteger los neumáticos levantándolos con gatos y si es posible protegerlos contra la lluvia y la luz solar el mayor tiempo posible.