Los faros de mi coche están rayados, ¿me pueden multar o no pasar la ITV?

El sistema de iluminación ha sido el responsable del 23% de los fallos detectados en las ITV de España en los dos últimos años, un elemento muy importante para la seguridad vial.

Desde hace años la cubierta transparente de los faros de nuestros coches no es de cristal, es de un material plástico, más resistente a los impactos, denominado policarbonato. Tiene muchas ventajas con respecto a los antiguos faros de cristal pero también algunos inconvenientes, como por ejemplo que el sol y el paso del tiempo va deteriorando su transparencia hasta dejarlos solo traslúcidos. Esto hace que esa cubierta de policarbonato no sea capaz de dejar pasar todo el haz de luz que proporcionan los faros y el área que iluminan se reduce de forma considerable, lo que limita la visibilidad nocturna.

Si tenemos en cuenta los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el 35% de los fallecidos en accidentes de tráfico durante el año 2023 se produjeron en horas con poca luz, entre las 20 horas de la noche y las 7 de la mañana, lo que demuestra la importancia de que el sistema de alumbrado de nuestro coche esté en perfecto estado. Además de por seguridad, conducir con unos faros en mal estado, que alumbran poco o que no están bien regulados, nos afecta a nosotros, a nuestro cansancio visual y puede deslumbrar a otros conductores y provocar accidentes.

Unos faros rayados o casi traslúcidos reducen el campo de iluminación y resultan peligrosos.

ITV, el primer problema

Si los faros tienen todavía la cubierta ligeramente transparente, podremos superar la inspección con un defecto leve. Esto quiere decir que tendremos que repararlo para la próxima ITV. En el caso de los faros ya presenten un aspecto totalmente traslúcido, blanquecino como los que se muestran en las fotos de este artículo, se considerará un defecto grave y el resultado será desfavorable. Esto quiere decir que tenemos dos meses para repararlo y volver a pasar la ITV. Si por cualquier motivo las autoridades nos paran y comprueban que estamos circulando con una ITV desfavorable, la multa será de 200 euros.

Sin haber llegado a tener ningún problema en la ITV, también pueden sancionarnos por circular con los faros en ese estado. Se trata de un elemento importante para la conducción y vital para la seguridad por lo que la sanción será de 200 euros, sin retirada de puntos. Esta es la mejor "recomendación" de repararlos porque esa sanción puede volver a repetirse si no lo hacemos.

La diferencia después de un tratamiento de pulido de los faros resulta espectacular.

La solución ¿casera o en un especialista?

Existen infinidad de remedios caseros (pasta de dientes, lija fina, etc) con videos tutoriales para recuperar la transparencia de la cubierta de los faros. Si no realizamos bien esta operación podemos destrozar definitivamente esta cubierta y entonces el precio de la reparación será mucho más caro, porque seguramente tendremos que sustituir todo el faro. Lo mejor es recurrir a un taller especializado, porque en algunos casos puede que el problema no sea solo la transparencia de la cubierta, puede haber problemas de estanqueidad o de condensación dentro del faro.

El pulido de los dos faros es una operación rápida que nos pueden realizar en una hora como máximo y que incluye la aplicación de una capa protectora para limitar su deterioro. El precio de esta reparación está, de media, entre los 60 y los 75 euros para los dos faros. El resultado es realmente espectacular y, si se conduce habitualmente de noche, será como haber recuperado la visión.