La Guardia Civil alerta sobre el nuevo elemento que será obligatorio en 2026: "Si no ven las luces de emergencia de los coches patrulla, ¿cómo la verán?"

Cada vez falta menos para que la luz de emergencia V-16 sustituya definitivamente en España a los triángulos. El próximo 1 de enero de 2026, este elemento será obligatorio en todos los coches que circulen por las carreteras nacionales.

Como prácticamente toda decisión, no ha estado exenta de críticas. Muchos conductores aún confunden qué tipo de luz V-16 será válida, ya que, en caso de no llevar la correcta, también seremos multados.

Por si esto no fuera suficiente, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) insisten en que esta medida puede no ser la decisión correcta con un mensaje claro y conciso: "Se va a cometer un gran error, si la gente no ve unos prioritarios con muchísimas más luces de señalización, esperáis que vean un pequeño prioritario amarillo que muchas veces no se verá hasta que no estén encima, se van a producir accidentes muy graves y luego será tarde", aseguran en un post de X (antes Twitter) donde citan a la Dirección General de Tráfico (DGT).

La Guardia Civil alerta sobre la luz V-16

La imagen que adjunta con el post la AUGC Tráfico habla por sí sola. La luz V-16 de la DGT debe ser visible a un kilómetro de distancia, sin embargo, en aquellas carreteras con curvas esto es del todo imposible.

Se va a cometer un gran error, si la gente no ve unos prioritarios con muchísimas más luces de señalización, esperáis que vean un pequeño prioritario amarillo que muchas veces no se verá hasta que no estén encima, se van a producir accidentes muy graves y luego será tarde. @DGTes pic.twitter.com/Zo1TLAzyn9 — AUGC Tráfico (@AUGC_TRAFICO) May 10, 2025

Asimismo, la batería disponible en la luz V-16 garantiza únicamente 30 minutos de iluminación. Esto podría suponer poco tiempo en caso de sufrir una avería, ya que, de forma habitual, la grúa suele tardar ese tiempo en aparecer.

Sólo el tiempo dirá si la DGT acierta al obligar a millones de conductores a instalar cerca de 30 millones de estas luces, cada una a 50 euros (aunque hay métodos para conseguirla gratis), y si con ello logra reducir atropellos y accidentes en carretera.