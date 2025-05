Coches eléctricos versus combustión: muchos siguen prefiriendo gasolina o diésel, a pesar de lo que dice Elon Musk

El magnate norteamericano, Elon Musk, dueño de Tesla, afirmaba hace unos meses que "el 99% de los coches serán eléctricos y autónomos en el futuro. Los coches de gasolina con conducción manual serán como montar a caballo mientras se usa un teléfono plegable. Aún ocurre, pero es poco común".

Sin embargo, esto no le gustó a muchos usuarios de 'X', que se negaron en rotundo a dejar de usar gasolina o diésel en sus coches, ya que les da cierta "libertad": "Mi coche de gasolina no se puede apagar a distancia. No recibirá de repente nuevas indicaciones, me encerrará y me llevará a un lugar al que no quiero ir, o peor aún, a un largo viaje en un muelle corto", respondía un usuario.

"Mi coche de gasolina no se quedará sin carga en una zona rural donde no hay cargadores. Mi coche de gasolina se recarga para recorrer otras 2-300 millas en unos 7 minutos. Una batería nueva para mi coche de gasolina cuesta 175 y dólares puedo instalar otra yo mismo; una batería nueva para tu Tesla (esencialmente, una bandolera de 500 pies de largo llena de baterías AA traídas desde China) cuesta 20.000 dólares".

Como este usuario, miles mostraron su descontento, ya que sostienen que por el momento los coches eléctricos no les proporcionan la suficiente seguridad que los coches de combustión ya han demostrado ofrecer.

El debate surge a raíz de una noticia que informaba de que menos del 1% de los propietarios de vehículos eléctricos vuelven a los automóviles a gasolina después de realizar la compra, según una nueva Encuesta mundial de conductores de vehículos eléctricos.