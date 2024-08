Las claves que hacen que el nuevo Renault 5 pueda convertirse en el coche que buscas… o no

Ya se puede reservar, pero no llegará a los concesionarios hasta después de verano. El nuevo Renault 5 seguro que no te pasa inadvertido porque son muchos los detalles que llaman la atención en este nuevo "retro"…, nos gusten o no.

El nuevo Renault 5 no es un coche familiar por su tamaño. Sus 3,91 metros le convierten en un modelo urbano, por lo que solo cuatro personas podrán desplazarse con comodidad en él, y su maletero tiene un volumen de 277 litros. Pero será precisamente su longitud la que lo convierta en uno de los modelos más manejable de segmento de utilitarios y jugará con ventaja en la ciudad porque se podrá aparcar en huecos donde no cabe un Renault Clio de 4,05 metros de largo o un Opel Corsa de 4,06 metros.

Pero si no buscas ese modelo en el que prime una gran habitabilidad, el nuevo Renault 5 tiene muchos ingredientes para que encaje en tus opciones.

Lo primero es el alto valor sentimental que despierta. ¿Quién no ha tenido, o conoce a alguien, un R5 en su vida? Con un diseño que nos recuerda al modelo que vio la luz en 1972, parece que todo lo "retro" regresa con fuerza al mercado (y no solo hablamos de coches). El modelo se presenta con un diseño alegre y desenfadado, con un frontal que despierta simpatía, en la que destacan esas ópticas que nos recuerdan a unos ojos risueños, unas formas redondeadas y colores brillantes a elegir. Con el R5, el fabricante juega la carta de la nostalgia, como ya lo hicieron antes Fiat y Mini. Una receta para el éxito que parece que todavía funciona.

Es lo que toca: solo con motores 100% eléctricos

Solo lo vamos a encontrar con tecnología 100% eléctrica, por lo que puede que en este sentido ya quieras relegarlo a un segundo plano, pero si no es el caso, porque es el momento de adentrarse en el mundo de los coches CERO emisiones, decir que el nuevo R-5 se ofrecerá en un primer momento con una batería de 52 kWh que le brindará una autonomía de hasta 400 kilómetros. Es más que suficiente para el día a día en un utilitario, incluso para hacer pequeñas escapadas sin preocuparse por la autonomía.

Más adelante la gama se ampliará con una batería más pequeña, de 40 kWh, con la que se conformará con una autonomía de unos 300 km, que también sirve para moverse a diario sin problemas. No hay que olvidar que será un coche principalmente concebido para la ciudad y los trayectos interurbanos.

Para cargarlo

Con su cargador AC (corriente alterna) de 11 kW compatible con los puntos de recarga públicos podremos recuperar aproximadamente 75 km en una hora. Con el sistema de recarga rápida de DC (corriente continua), compatible en todas las redes europeas, podremos recuperar hasta 175 km de autonomía WLTP en 15 minutos, con la batería de la gama confort de 52 kWh Con una carga rápida, 30 minutos son suficientes para pasar del 15 al 80% de autonomía.

Muy desenfadado…, y eso va en gustos

En el nuevo R5, la marca se ha puesto especial cuidado en los colores y materiales. Hay numerosos guiños al coche urbano de los años 70. Hay cinco colores para la carrocería: verde (de serie), amarillo, azul oscuro, blanco nacarado y negro brillante. Con los niveles techno e iconic Cinq se puede pedir que el techo vaya pintado en color negro brillante para hacer contraste con el resto de la carrocería.

El salpicadero se beneficia, en el lado del pasajero, de un revestimiento acolchado. Los asientos adoptan la forma de pétalo del R5 Turbo y equipa dos pantallas digitales. El grupo de instrumentos de 10 pulgadas que muestra gráficos únicos con indicaciones coloreadas y texturizadas, y el sistema multimedia de 10 pulgadas, en el centro. Renault incluso ha desarrollado un copiloto virtual llamado Reno.

El modelo ofrece muchos detalles para personalizar, en la consola central, volante… Un mundo de posibilidades que también se centra en las ruedas: las llantas son siempre de 18 pulgadas, sobre los que van unos neumáticos de medida 195/55. Pero el diseño de las llantas cambia con el nivel de equipamiento. Las llantas «Disco» son para el nivel evolution (inspiradas en las del Renault 5 Turbo), las «Techno» para el techno (mismo diseño que las del Renault 5 prototipo de 2021) y las llantas «Chrono» para el Iconic Cinq (imitan la esfera de un reloj).

Primero llegan dos acabados, pero habrá más en 2025

Cuando se ponga a la venta a finales de verano, el nuevo Renault 5 E-Tech se ofrecerá solo con dos acabados: tecno e iconic cinq. En 2025 se añadirán tres más: el five, el evolution y la serie especial Roland-Garros. La apertura de pedidos ya comenzó hace unos meses con los modelos equipados con la batería de autonomía confort (52 kWh) en versiones tecno e iconic cinq. Durante 2025 los pedidos se ampliarán al resto de versiones.

Estas variantes ya disponibles cuentan con un amplio equipamiento de serie, que en techno incluye tapicería de tejido reciclado gris jaspeado, bomba de calor, cargador bidireccional de 11 kW AC, carga rápida de 100 kW DC, climatización automática, llantas de aleación de 18 pulgadas, cámara de marcha atrás, control de crucero adaptativo y una doble pantalla horizontal con un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas y una pantalla central de 10,1 pulgadas con el sistema multimedia openR link con servicios Google integrados y su planificador de rutas eléctricas.

El equipamiento de serie de la versión iconic cinq incluye también el aparcamiento manos libres (incluye ayuda al aparcamiento delantero, trasero y lateral), espejo retrovisor interior sin marco y volante y asientos delanteros calefactables, asientos delanteros con seis posiciones de ajuste lumbar

Desde 155 euros al mes

El Renault 5 E-Tech techno 150 CV autonomía confort está disponible a través del crédito multiopción Preference desde 155 euros al mes, que incluye 3 años de mantenimiento, con una entrada de 9.895, 22 euros y una última cuota de 19.476, 63 euros. El precio de venta arranca en 31.548 euros, sin ayudas, aunque para 2025 se añadirá la versión que promete no superar los 25.000 euros (batería de 40 kWh).

-R5 E-Tech techno 150 CV: desde 31.584 euros. Descuento de hasta 7.000 euros con el Moves: 24.584 euros (Renault adelanta la ayuda).

-R5 E-Tech iconic cinq 150 CV: desde 33.504 euros. Descuento de hasta 7.000 euros con el Moves: 26.584 euros (Renault adelanta la ayuda).