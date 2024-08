Esta es la pregunta que no debes responder en un control de Guardia Civil o Policía en carretera

Con el puente de la Virgen de agosto a la vuelta de la esquina, las carreteras españolas se preparan para recibir un aluvión de coches. Este periodo, que marca una de las semanas con mayor tráfico del año, ve a millones de españoles en la carretera, ya sean veraneantes que se trasladan a destinos de vacaciones o lugareños que buscan disfrutar de las festividades en los pueblos vecinos. Con el alto movimiento vehicular, también llegan los controles de las carreteras. Por esta razón, explicamos cómo hay que actuar ante las preguntas de los agentes.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado una serie de campañas de seguridad vial que coincidirán con este aumento de desplazamientos. En ella se prevé el despliegue de miles de controles de tráfico que verificarán desde la velocidad y el estado de los vehículos hasta el consumo de alcohol y drogas al volante. Estos controles, que tienen como objetivo principal la seguridad de todos los usuarios de la vía, pueden también convertirse en momentos delicados para algunos conductores.

Una recomendación que circula en círculos legales, especialmente entre abogados norteamericanos, puede ser de gran utilidad en estos casos. Ante la pregunta del agente: "¿Sabe usted por qué le he parado?", lo más sensato es responder: "No tengo ni idea." Esta respuesta, lejos de ser una falta de respeto, puede evitar que un conductor reconozca una infracción que puede no haber cometido o que el agente, en su evaluación, no haya observado.

Es importante recordar que, aunque el agente pueda tener sus motivos para realizar la parada, es posible que no haya pruebas concluyentes sobre la infracción en cuestión. Admitir complicidad en el momento puede derivar en una sanción innecesaria. Por ello, mantener la calma y la cortesía es fundamental, independientemente del desenlace del control. La educación y la corrección deben primar en estas interacciones.

Firmar o no firmar la denuncia

Si un agente decide imponer una multa, es recomendable firmar el boletín de denuncia, un gesto que no implica aceptación de la sanción, sino un trámite administrativo necesario. Después de la parada, el momento de evaluar la situación y considerar la posibilidad de presentar un recurso llegará una vez en casa, donde se podrá analizar si la sanción fue realmente justa y si hay motivos para impugnarla.

Durante esta semana de intensa actividad en las carreteras, los consejos pueden ser vitales para evitar contratiempos. Recuerda mantener siempre la educación en el trato con los agentes y, si surge el caso, no dudes en poner en práctica esta inteligente estrategia de respuesta con la que proteger tu derecho a una defensa justa. Las vacaciones deben ser un tiempo de disfrute y seguridad, así que lo mejor es transitar con precaución y responsabilidad.