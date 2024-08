La DGT la "lía" con las etiquetas medioambientales y no se hace responsable: estos son los afectados que pagarán los costes

La DGT ha anunciado que hay un error en la designación de las etiquetas medioambientales que portan los coches, y lejos de asumir la responsabilidad, obliga a que sean los conductores quienes deben subsanarlo para no enfrentarse a sanciones, te contamos lo sucedido y a qué gastos deberás hacer frente en caso de ser uno de los afectados.

La clasificación medioambiental de los vehículos en tipo B, C, ECO o CERO según las emisiones y la contaminación que estos generan, nos acompaña desde hace ahora casi diez años, implementado en 2016, ahora la DGT advierte de que hay un error en el etiquetado que obliga a los conductores a modificar la pegatina de su coche.

¿A qué se debe esto? La DGT declaró no aptos y por tanto no otorgó distintivos medioambientales a coches que eran aptos para la circulación por zonas restringidas, además, no solo eso, si no que además, otorgo etiquetas B a coches cuya categoría real era la C.

Con estos errores fruto de la administración de la Dirección General de Tráfico, todo invita a pensar a que serían estos quienes asuman la responsabilidad de lo sucedido, y por tanto, se hagan cargo de la notificación a los afectados así como de la subsanación del etiquetado, pero nada más lejos de la realidad: la DGT se lava las manos y deberán ser los propios conductores quienes se hagan cargo de los costes.

Si simplemente se tratase de solicitar una nueva pegatina por correo, lo cuál no demoraría la espera más allá de unos días en que se tramite la solicitud, los conductores no perderían más que un rato en el que se realiza la solicitud, sin embargo, este cambio supone que entre los diferentes tramites pertinentes como el pago de tasas y el papeleo como el certificado de emisiones, los usuarios deban asumir el importe íntegro de la operación, que asciende en torno a 160 euros.

Aquí te dejamos los criterios por los que se rige la denominación de etiqueta, y que en algunos casos, se han cometido errores a la hora de asignarlos:

Sin etiqueta: vehículos de gasolina anteriores a 2001 y diésel anteriores a 2006

Etiqueta B: gasolina a partir de enero de 2001 y diésel desde enero de 2006.

Etiqueta C: gasolina a partir de enero de 2006 y diésel desde septiembre de 2015.

Etiqueta ECO: híbridos no enchufables, vehículos de gas como GNC o GLP (gas comprimido o licuado).

Etiqueta CERO: eléctricos e híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía.