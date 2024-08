Si has sufrido un reventón en una rueda estando de viaje este verano estos son los pasos que debes seguir

Una rueda pinchada puede arruinar un viaje que podrías llevar preparando desde hace tiempo. Ante esta situación te contamos qué pasos debes seguir para tratar de solucionar el problema lo más rápido posible. ¡Y sobretodo! Si quieres que no te vuelva a pasar, revisa tus ruedas y la presión de las mismas antes de salir de viaje.

Si durante este verano no te ha dado tiempo a revisar tu vehículo antes de salir antes de un largo viaje o directamente eres de los que no le suele dar gran importancia a ello, puede que tus neumáticos no estén en la mejor situación. Sumado al peso del equipaje y los ocupantes además de una mayor velocidad por circular por autopistas y autovías puede que te encuentres con que una de tus ruedas haya reventado. ¿Qué hay que hacer en esta situación?

Así se sufre un reventón de una rueda

Para empezar, vamos a contar qué es lo que ocurre y cuáles son los factores para que esta situación suceda. Los grandes factores para que ocurra un reventón en una rueda se deben al calor propio del verano, un exceso de la carga y una mayor velocidad todo esto sumado a que alguno de los neumáticos esté en mal estado ya sea porque estos han caducado o porque ya están demasiado desgastados. Recordamos que los neumáticos debemos cambiarlos cada cinco años de antigüedad o cada 40.000 kilómetros.

También la falta de dedicación a la hora de medir la presión de las ruedas suele ser un factor habitual cuando encontramos un reventón en una rueda. En el peor de los casos, aunque hayas podido realizar correctamente el mantenimiento de tus ruedas puedes encontrarte un clavo o un objeto punzante en la carretera que haga que tu neumático acabe desgarrado.

Cómo debo reaccionar si me revienta una rueda

En el reventón de una rueda, el neumático no consigue contener la presión del aire al estar los neumáticos en mal estado por lo que la goma se acaba rompiendo por el flanco. Cuando esto sucede, se suele escuchar un ruido fuerte, el vehículo se inclinará hacia un lado y el coche se moverá de una forma extraña y poco intuitiva. En este escenario es importante mantener la calma y no realizar movimientos bruscos o pegar un frenazo ya que esto puede hacer que las consecuencias sean peores.

Por ello, deberemos dejar de acelerar, sujetar con firmeza el volante e ir reduciendo la velocidad ayudándonos del freno motor para tratar de tocar el pedal del freno lo menos posible. Mientras reducimos la velocidad debemos ir apartándonos hacia el lateral de la carretera y colocarnos en el lugar más seguro posible. Cuando estemos apartándonos debemos poner las luces de emergencia para avisar a los demás conductores de que nuestro vehículo está averiado.Ya estoy parado, ¿ahora qué tengo que hacer?

Con el coche ya detenido, estos son los pasos a seguir

Una vez parados, debemos colocar el dispositivo V16 encima de nuestro vehículo y colocarlo sacando el brazo por la ventanilla tratando de que ocupe la parte más alta de nuestro vehículo. En caso de no contar con la baliza luminosa, deberemos colocar los tradicionales triángulos. Antes de salir del vehículo, tendrás que ponerte el chaleco reflectante y una vez puesto, saliendo con seguridad, situaremos los triángulos 50 metros detrás del vehículo averiado. En caso de estar parados en una carretera de doble sentido también deberemos hacerlo por delante a la misma distancia.

Si no hemos podido colocar de forma correcta la señal luminosa V16, deberemos hacerlo ya fuera del vehículo y con el chaleco puesto. Recordamos que hay que colocarla en la parte más alta del coche. La señal luminosa V16 empezará a ser obligatoria a partir de 2026 y sustituirá los famosos triángulos con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

Tras esto, nos tocará reparar la rueda con el 'kit' antipinchazos que encontramos en los vehículos más nuevos o bien sustituirla por la ya más tradicional rueda de repuesto. En caso de no saber cómo hacerlo o que no podamos reparar la rueda con el 'kit', tendremos que llamar a nuestro seguro para que manden un vehículo de ayuda o bien una grúa para trasladar el vehículo en un taller. En caso de que el vehículo se encuentre en una posición peligrosa y tu seguridad se vea comprometida podremos llamar a la Guardia Civil para tratar que nos ayuden en esta situación.

Después de que llegue la ayuda respectiva de nuestro seguro, analizarán el problema y verán si es posible arreglar el problema en el mismo lugar del incidente. Eso sí, será una solución temporal y deberás ir a un taller lo antes posible. En caso de que no lo sea, si has tenido suerte y el pinchazo ha ocurrido cerca de tu domicilio habitual, te preguntarán a qué taller quieres llevar el coche si es que tu póliza no limite el remolque a talleres concertados. Si estás fuera de tu ciudad local, se llevará el vehículo hasta el taller más cercano para sustituir nos neumáticos que hagan falta.