Conoce el efecto cuchilla y su peligro durante este verano

Bajar las ventanillas del coche no parece tener ningún peligro aparente, pero aunque no lo creas, en caso de accidente, tenerlas en una posición u otra puede hacer que las consecuencias de este aumenten o disminuyan. Conoce qué es el 'efecto cuchilla' y cuáles son las mejores las mejores posiciones para tener las ventanillas del coche.

Las altas temperaturas del verano hacen que cuando nos subimos al coche, lo primero que hagamos sea poner el aire acondicionado o bajar las ventanillas para tratar de refrescar el interior del coche. Esta situación parece que no tiene ningún peligro aparente, pero quizás deberías pararte y analizar la situación, ya que en caso de accidente puede llegar a ser un problema.

¿Qué es el efecto cuchilla?

A la hora de bajar las ventanillas debes tener precaución con la altura donde dejas puesto el cristal ya que puede ocurrir el llamado 'efecto cuchilla'. El efecto cuchilla ocurre cuando dejamos la parte alta del cristal de la ventanilla de nuestro lado a media altura, más o menos a la altura de nuestra cara. Ante un accidente, tener las ventanas abiertas a esa altura, puede hacer que nuestra cabeza choque contra la parte de arriba de la ventanilla haciendo esta cuchilla, de ahí su nombre.

A pesar de que las ventanillas están hechas de cristal templado y ante un accidente deben romperse en añicos, en caso de no hacerlo, puede agravar las consecuencias de un choque. Frente a esta situación te contamos tres posiciones en las que en caso de que tengamos un incidente con el coche, no aumenten los daños del mismo.

Las posiciones recomendadas para las ventanillas

La mejor forma de llevar la ventanilla siempre será cerrada, además hay que recordar que, a partir de cierta velocidad, el aire acondicionado gastará menos que llevar la ventanilla abierta. Una alternativa si queremos bajar el cristal, es hacerlo, pero tan solo dejar una apertura de dos dedos. En esta posición, nuestra cabeza no chocaría con la parte alta de la ventana en un accidente.

La otra posición es bajar por completo la ventana donde no existiría riesgo ninguno de chocar contra el filo. Eso sí, si bajas la ventanilla por completo no recomendamos en ningún caso sacar el codo por esta, porque en esta situación sí que aumentaría el riesgo de lesiones en un accidente. En las plazas traseras al no poder bajar por completo las lunas, recomendamos las dos posiciones anteriores.

¿Me pueden multar por llevar la ventanilla en alguna altura específica?

La respuesta es clara, no. En el Reglamento General de Circulación no se considera ninguna sanción por llevar en alguna altura específica las ventanillas, por lo que esta recomendación tan solo es por tú seguridad. Eso sí, en caso de bajes por completo la ventanilla y saques el codo o el brazo por esta sí que te pueden llegar a multar.

Como tal no hay una norma que lo prohíba, pero los artículos 18.1, 17.1 y 3.1 que tratan sobre mantener la libertad de movimientos, controlar el vehículo en todo momento y que la conducción debe realizarse con diligencia y precaución hace que se puedan aplicar en esta situación. Además, la multa que se puede considerar leve o grave iría desde los 80 hasta los 200 euros.