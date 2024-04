Desmentimos 10 mitos falsos sobre la conducción

Quién no ha escuchado que poner el punto muerto cuando te acercas a un semáforo baja el consumo de combustible o que ir con las ventanillas del coche bajadas es mejor que poner el aire acondicionado porque así gasta menos el coche. Hoy te traemos 10 mitos falsos de la conducción que se seguro que habías escuchado antes.

En autopistas o autovías, no es obligatorio facilitar la incorporación

Los conductores que estén circulando por una autovía o autopista deberán facilitar, en la medida de lo posible, la entrada de los vehículos que quieran incorporarse a la circulación de la misma. Los movimientos correctos son variando la velocidad, o desplazándose al carril izquierdo. Eso sí, el conductor que quiera acceder a la carretera, como bien indica la señal que se encuentra a la derecha del carril de aceleración, deberá ceder el paso a los conductores que ya estén circulando por esta vía.

En carretera se puede circular por la izquierda

Solo para adelantar. Circular por la izquierda en una carretera es una actuación prohibida por el Reglamento General de la Circulación. De hecho, si estás circulando por la izquierda de forma inapropiada podrían multarte. Como mencionábamos antes, utilizar el carril izquierdo solo puede utilizarse para adelantar o cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen (como puede ser un atasco) y siempre que no se entorpezca la marcha de otro vehículo.

Adelantar por la derecha no está prohibido

La norma general prohíbe adelantar por la derecha, e igual que en el anterior caso, es ilegal y conlleva una sanción. Aunque sí que existen algunas excepciones que te permiten adelantar por el lado derecho de la vía. El primero, que el vehículo al que queremos adelantar indique claramente su propósito de cambiar de dirección a la izquierda o parar en ese lado. El segundo es cuando la retención en el carril izquierdo es alta, como puede ser en un atasco, y la situación de la vía lo permita. Finalmente, dentro de poblado en vías con al menos dos carriles en el mismo sentido y siempre que no se ponga en peligro a los demás usuarios.

Si he puesto los intermitentes, tengo derecho de paso

Esto es completamente falso, aunque hayas puesto los intermitentes, recuerda que eres tú el que te quieres incorporar bien sea a la vía o cambiarte de carril. Por esa misma razón, deberás esperar hasta encontrar el momento adecuado para hacer el cambio. También recuerda que hacer uso de los intermitentes es obligatorio en cualquier situación que sea necesario y que no hacerlo puede significar una sanción económica (no señalizar las maniobras supone una multa de 200 euros).

Dejo el coche en punto muerto en una cuesta para ahorrar combustible

Uno de los más clásicos. Aunque hayas podido escuchar esta frase en multitud de ocasiones, no es verdad. De hecho, seguramente gastaremos más combustible que si tenemos una marcha engranda, ya que, poniendo punto muerto, el motor estará girando al ralentí para que no se cale. Por ello, se consumirá entre 0,5 y 0,7 litros a la hora. No es mucho, pero seguramente sea más que si circulamos con una marcha engranada, ya que en esta situación las ruedas y la transmisión son las que moverían el motor, por lo que no haría falta inyectar combustible al mismo. Por otra razón, circular en punto muerto es más peligroso, ya que sin marcha engranda, en caso de querer reaccionar rápido ante un peligro, perderemos tiempo metiendo la marcha. ¿Y para los frenos? Pues es peor, debido a que si no hacemos uso del freno motor, estos tendrán un desgaste más prematuro.

Ir con las ventanillas bajadas consume menos combustible que usar el aire acondicionado

Depende. En movimientos urbanos o cuando se conduce despacio, es la única situación en la que es mejor bajar las ventillas, ya que poner el aire acondicionado puede llegar a incrementar un 25% el gasto de combustible. En cambio, a velocidades más elevadas, como en autopistas, la resistencia que se genera teniendo las ventanillas abiertas es mucho mayor que en los movimientos urbanos, lo que hará que le cueste al vehículo más avanzar y que tenga que gastar más combustible para avanzar, en este caso, es mejor utilizar el aire acondicionado.

Se puede superar el límite de velocidad para adelantar

Desde el año 2022 está prohibido. Este año entraron varias normas entre las que encontramos esta, en la que se prohibió el poder superar la velocidad límite de la vía en carreteras convencionales en 20 km/h con el objetivo de adelantar al vehículo de delante. El objetivo consistía en rebajar la cantidad de muertos en estas vías, ya que 2 de cada 3 siniestros mortales ocurrían en estas carreteras.

Nunca se debe rebasar la línea continua al adelantar a un ciclista

Sí, sí se puede adelantar a los ciclistas a pesar de la línea continua. Eso sí, se deberá respetar la distancia de seguridad entre tu vehículo y el ciclista que debe ser de al menos 1,5 metros. Todo esto, siempre que no suponga un riesgo para la circulación. Además, se deberá señalizar con el intermitente como cualquier otro adelantamiento en carretera.

Para conducir solo se pueden utilizar zapatos cerrados

Otra clásica de los veranos. No, no es obligatorio conducir con zapatos cerrados. En este caso sí que se puede conducir con chanclas (recordemos que este calzado puede acabar enganchándose a los pedales, provocando la pérdida de control del vehículo) u otros calzados abiertos, siempre y cuando este calzado no interfiera en la conducción y pueda provocar un accidente. El caso de conducir descalzo se considera un comportamiento que entra dentro del listado de conductas a evitar al volante, por lo que te pueden multar con una sanción económica.

Si he bebido alcohol, no puedo conducir, pero sí coger una bici

Tanto en un vehículo a motor como en una bicicleta, se considera que estás utilizando un medio de transporte en la carretera por lo que la tasa de alcohol es la misma, bien vayas en coche o en bici. En este caso no puedes superar la tasa de alcoholemia establecida en 0,25 mg/l por aire aspirado y si la superas puedes ser multado entre 500 y 1.000 euros, aunque no quitará puntos del carné de conducir.