Ebro cierra su segunda ronda de financiación con demandas cercanas al 25%

La automovilística Ebro ha cerrado su segunda ronda de financiación por un importe de 40 millones de euros. Una ronda que, según ha podido saber elEconomista.es, ha contado con una sobresuscripción cercana al 25% o lo que es lo mismo superior a 1,3 veces.

Andbank España ha sido el banco coordinador y único colocador de la ampliación de capital. De hecho, se trata de la operación de mayor volumen levantada por Andbank en una ampliación de capital, que ya consiguió 18 millones de euros en ronda PRE-IPO hace apenas 10 meses. La operación ha sido asesorada por Cuatrecasas, GAP, Deloitte y RSM.

Esta ronda se enmarca en una estrategia de financiación vía capital de la firma automovilística, que permitirá una próxima salida al BME Growth para el desarrollo del plan de negocio de Ebro en septiembre, tal y como adelantó este medio el pasado mes de junio.

El pasado mes de abril, Ebro y el grupo Chery hicieron pública su alianza para producir vehículos de ambos fabricantes en las antiguas instalaciones de la Zona Franca de Barcelona. De hecho, la automovilística prevé fabricar este año 1.400 modelos en Barcelona. Asimismo, según ha podido saber elEconomista.es, el inicio productivo de los modelos Ebro S700 y S800, basados en las plataformas de los Chery Tiggo 7 y 8, está programado para mediados del mes de noviembre. Con esta medida, la marca china Omoda —también perteneciente al grupo Chery— no tendrá que abonar los aranceles adicionales que propuso la Comisión Europea, dado que llegarán por partes. No obstante, todos los modelos Omoda 5 llegados al completo desde el gigante asiático para surtir al Viejo Continente tendrán que abonar la tasa adicional del 20,8%, lo que implicará, en caso de no alcanzar un acuerdo entre Bruselas y Pekín, abonar un arancel del 30,8%.

De la producción total prevista para este ejercicio, 400 unidades corresponderán a modelos DKD de Ebro, mientras que los 1.000 restantes serán unidades DKD de la marca Omoda.

En un primer momento, la actividad en la planta barcelonesa arrancará con un turno de trabajo formado por 112 trabajadores. De estos, 76 serán operarios, otros 24 corresponderán a especialistas de calidad o recuperadores y otros 12 serán técnicos.

Esta ronda se enmarca en una estrategia de financiación vía capital de la firma automovilística, que permitirá iniciar los procesos para una próxima salida al BME Growth para el desarrollo del plan de negocio de Ebro. Por otra parte, estos fondos contribuirán a dar seguimiento a las ayudas públicas vinculadas al Perte para la fabricación en la fábrica de Barcelona y al desarrollo del vehículo eléctrico y conectado. Hasta la fecha, Ebro ha logrado 89.229.462 euros en las dos ediciones del Perte VEC.