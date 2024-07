Gama Peugeot Hybrid, la solución para las limitaciones del tráfico en ciudad

Peugeot, que empezó la electrificación en el segmento B con modelos 100% eléctricos, llega ahora a una solución intermedia, las variantes Hybrid de sus 208 y 2008, que ofrecen menor consumo, mayor agrado de conducción y la etiqueta "eco". Son la solución perfecta en estos momentos.

La marca francesa tiene una completa gama de modelos del segmento B, formada por dos variantes de carrocería, el 208, más bajo y de enfoque más urbano, y la opción de tipo SUV. Esta opción, tan buscada últimamente, con su modelo 2008. Ambas opciones ofrecen las dimensiones justas para moverse muy bien en la ciudad, pero sin renunciar a una utilización por carretera sin problemas.

Son modelos muy interesantes en el mercado actual, vehículos muy versátiles que cubren muchas necesidades de los usuarios actuales. Pero esta oferta de modelos tenía una pega: la falta de etiqueta "eco" en este segmento B. Esto es algo que poco a poco empieza a crear problemas de movilidad en el entorno urbano. Ahora, que Peugeot ha conseguido batir al hasta ahora imbatible Volkswagen Golf en el mercado europeo, llega una nueva revolución en la marca, con la versión híbrida.

El puesto de conducción de las versiones Hybrid es el ya característico i-cockpit de los modelos Peugeot.

El sector del automóvil se ha tenido que reinventar porque los políticos europeos han decidido que los coches y el transporte tienen que reducir drásticamente las emisiones de CO2, cuando el resto de sectores se han dejado como estaban. Y por ello, los fabricantes han tenido que electrificar su oferta de vehículos. Y lo han hecho con versiones 100% eléctricas, que los usuarios no quieren o no pueden comprar, y con las variantes híbridas con sus diferentes opciones: mild hybrid (hibrido suave), full hybrid (hibrido completo) o los híbridos enchufables.

Un sistema híbrido diferente

Sin embargo, la apuesta de Peugeot, y de todas las marcas del grupo Stellantis, ha sido la de crear una opción intermedia entre las dos versiones híbridas. Y se ha hecho gracias a una caja de cambios electrificada. O por decirlo de manera más sencilla, una caja de cambios automática de doble embrague con un motor eléctrico en su interior. Y de paso se han renovado los motores tricilíndricos del grupo, con un sistema de distribución más robusto.

Por ello, es un coche que no se puede considerar como un "full hybrid" porque no puede rodar solo con el motor eléctrico, salvo maniobras mínimas. Tampoco lo es porque no tiene un motor eléctrico independiente. Es más bien un mild hybrid, un hibrido suave, que solo apoya al motor de gasolina. Pero después de probarlo en el nuevo Peugeot 2008 y en otros modelos de la familia Stellantis, me parece una solución perfecta.

La variante 2008 se mueve con mucha alegría por los 55 Nm que le aporta, de forma inmediata, el propulsor eléctrico.

Es más sencilla mecánicamente, más barata y ofrece un magnífico agrado de conducción. El motor tricilíndrico del grupo Stellantis, tanto en su variante de 100 como el de 136 caballos, son motores que suben bien de vueltas pero que cuando giran a pocas vueltas son un poco perezosos, por su escasa cilindrada y por su geometría de tres cilindros.

Pues bien, ese motor eléctrico situado dentro de la caja de cambios permite aportar ese empuje adicional, que son solo 12 caballos o 55 Nm de par motor, pero que llegan en el momento justo. Cuando el motor de gasolina todavía no tiene el empuje necesario, el eléctrico de la caja de cambios aporta justo lo que necesita el propulsor térmico.

Misma caja electrificada en toda la gama

Esta caja de cambios automática electrificada tiene una gran ventaja comercial. Es exactamente la misma para todos los modelos de la familia Peugeot. Porque esta variante Hybrid que ahora llega a la gama del 208 y del 2008, va a estar disponible muy pronto en toda la gama de modelos de Peugeot. Solo hay una única excepción, la del 508, el modelo más grande de la marca, que ya cuenta con versiones hibridas enchufables.

Los mismos mandos de todos los modelos de Stellantis, pero en el del cambio en lugar del modo de retención "B" cuenta con el modo manual del cambio.

Centrándonos en los modelos del segmento B de Peugeot, esta versión aporta novedades importantes. La primera de todas ellas que con esta versión ya no hay que pagar un extra por montar un cambio automático, ya que esta versión Hybrid lógicamente tiene el cambio automático de serie. Esto supone un agrado de conducción notable y al tener levas, por cierto grandes y de muy fácil manejo, se puede controlar mejor el funcionamiento del vehículo.

La otra novedad muy importante es de ahorro de consumo. La efectividad del sistema híbrido, la facilidad con la que se recarga y descarga la batería, hace que su consumo se reduzca notablemente. La diferencia entre un modelo con el motor de gasolina y una opción híbrida puede llegar a ser de 1,2 litros de consumo menos en el caso del 2008 en el valor homologado en ciclo mixto. Y esta cifra, si hablamos de consumo en ciudad, puede llegar a reducirse en 2,2 litros cada 100 kilómetros.

Si a esto sumamos que el coche acelera mejor, que su mueve con un mejor dinamismo que las variantes sin el sistema hybrid y que cuentan con la etiqueta "eco", la conclusión es muy sencilla. La mejor opción en el segmento B de Peugeot es optar por esta variantes o, en los casos que sea posible, las variantes 100% eléctricas.

Hasta 2,2 litros de ahorro

La gama Hybrid de los nuevos Peugeot del segmento B se basa en tres opciones. En el caso del 208 se ofrece este sistema tanto para la variante de 100 como para la de 136 caballos, mientras que en el caso del 2008, esta caja de cambios electrificada con el sistema Hybrid solo se ofrece con la variante más potente, la de 136 CV.

La versión de 100 caballos, solo disponible en el 208, es más que suficiente para un uso normal, por el dinamismo que aporta el sistema híbrido.

En cuanto a sus precios, por hacer una comparación real, si hablamos del 208 con el motor más pequeño, el de 100 CV, la diferencia de precio es de 2.600 euros. Y su consumo pasa de 5,2 litros a 4,6 litros a los 100 km. Es decir, que con un depósito de gasolina de solo 44 litros podríamos hacer con el valor homologado casi mil kilómetros.

Y si hablamos del 2008 Hybrid de 136 caballos, la diferencia de precio a igualdad de equipamiento, con el acabado Active con el cambio manual y con el motor de 100 CV de potencia es 3.250 euros. Eso sí, a cambio tendremos más potencia, mejores prestaciones, etiqueta "eco" y su consumo homologado en el ciclo mixto se reduce desde 6,1 a 4,9 litros en el caso del Hybrid de 136 CV. Y si hablamos de consumo homologado en ciclo urbano se reduce de 6,4 litros en el manual a 4,2 litros en el caso del nuevo Hybrid.