La nueva campaña de la DGT es así de contundente: da igual lo que hayas bebido...

Comienza el verano y la DGT pone en marcha una nueva campaña de seguridad, en esta ocasión con el alcohol como protagonista, cuyo anuncio ya ya puedes ver aquí.

Este verano, la campaña de la DGT vuelve a centrarse en el alcohol, pero incide en la idea de que la seguridad vial es una decisión personal, es decir, una elección consciente que cada conductor tiene que adoptar para cumplir las normas de tráfico, ya que su cumplimiento es la forma más eficaz de evitar los siniestros viales.

No importa si te has tomado dos copas o cuatro. El peligro de conducir habiendo ingerido alcohol es peligroso de cualquiera de las maneras, y el nuevo slogan de la campaña que lanza ahora la DGT lo deja claro: "A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias". Se trata de un mensaje, asegura el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que apela a la responsabilidad de cada conductor.

Grande-Marlaska ha presentado esta campaña en un acto celebrado en la sede de la DGT, en el que ha estado acompañado por la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo; el director general de Tráfico, Pere Navarro; el director del Observatorio de Seguridad Vial, Álvaro Gómez, y el jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, general Tomás García.

El alcohol, segunda causa de mortalidad en carretera

Una de las razones que ha llevado a la DGT ha focalizar la campaña en este mensaje tan concreto es que todavía el alcohol es la segunda causa de los siniestros mortales de nuestro país, con el 29 por ciento de los fallecidos, solo detrás de las distracciones, con el 31, y por delante de la velocidad, con el 23 por ciento.

"Queremos mostrar las consecuencias reales y personales de las conductas prohibidas al volante que suponen un desprecio a la comunidad e intentamos poner de relieve que la seguridad vial es una decisión, que respetar las normas de seguridad es una elección consciente que debe tomarse cada vez que se conduce", ha señalado Grande-Marlaska. "Nuestra obligación es hacer cumplir las normas de circulación porque es la forma más eficaz de evitar los siniestros y las víctimas de tráfico", ha añadido.

De esto va el anuncio

El anuncio que os mostramos y que será el que se emita por televisión recrea una típica comida y sobremesa de amigos en la que uno de ellos, Pablo, en un estado de embriaguez considerable, decide que es hora de retirarse. Otro de los amigos, viendo el estado ebrio en el que se encuentra le dice que le lleva él en su coche porque ha dejado de beber antes. Ambos suben al turismo y emprenden el viaje de vuelta que finaliza con la colisión contra otro turismo en el que viaja correctamente una familia. Un siniestro muy frecuente y del que nadie está a salvo.

Las cuñas de radio por su parte tratan de desterrar falsos mitos y creencias referidas al alcohol y la conducción, como intercalar la ingesta de agua entre copas o no mezclar distintas bebidas, prácticas todas ellas incompatibles con la conducción.

Anuncio de la nueva campaña para los medios impresos.

Apelar al buen comportamiento

Grande-Marlaska ha señalado que en lo que llevamos de año, y hasta el pasado domingo 23 de abril, 507 personas han fallecido en siniestros viales, lo que supone un 6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior (27 fallecidos más).

El aumento de las víctimas mortales se concentra en autopistas y autovías, con 29 fallecidos más, mientras que en las carreteras convencionales se mantiene estable. Asimismo, aumentan los fallecidos en turismos, con 24 fallecidos más y en días laborables (22 fallecidos más).

Estos datos, pese a ser mejores que los del primer trimestre, suponen todo un reto, ya que julio y agosto son los meses del año en los que mayor número de desplazamientos por carretera se producen. En el verano del pasado año, 238 personas perdieron la vida en siniestros viales y 959 resultaron heridas graves.

El ministro del Interior ha mostrado su preocupación por los avisos de la ubicación de los controles de alcoholemia en redes sociales y aplicaciones de mensajería, "una práctica insolidaria e incívica, señala, que va contra la línea de flotación de la política contra el alcohol en la conducción y pone en riesgo la seguridad de ciudadanos inocentes".