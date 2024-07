Para esto sirve el punto rojo que hay en tus neumáticos

La mecánica es un mundo realmente complicado y extenso. Incluso un simple punto rojo en un neumático tiene su explicación y una gran importancia en el futuro rendimiento del vehículo. Conoce qué significa ese punto y cuál es la diferencia entre que sea rojo y amarillo.

Si alguna vez has visto un punto rojo en tus neumáticos, has podido pensar por qué está ese punto ahí y si realmente sirve para algo. Pues para que sepas, ese punto tiene una gran importancia, ya que, se podría decir, es el encargado de que no tengas vibraciones a la hora de conducir y que el desgaste de los neumáticos sea el correcto. En caso de que el color que hayas visto en vez de rojo sea amarillo, su función es parecida, aunque no la misma.

Para esto sirve el punto rojo de tus neumáticos

Si has visto un punto rojo en tu neumático y has creído que no tiene ninguna función especial, más que una simple marca, estás muy equivocado. Este punto rojo se utiliza para equilibrar de forma correcta tus neumáticos y, con ello, que estén bien instalados para poder circular correctamente. Esto es así, ya que a simple vista los neumáticos y las llantas pueden ser perfectas, pero puede ser que haya una zona tanto de una como de otra que pese algo más y otra parte que sea más ligera.

De esta manera, con este punto rojo en el flanco del neumático se hace referencia a la variación máxima de fuerza radial (o también llamado RFV por sus siglas en inglés). Por lo tanto, desde este punto y con ayuda de una equilibradora de neumáticos se puede equilibrar la rueda, ayudándonos de unos contrapesos que contrarresten este RFV. En caso de que en lugar de que aparezca un punto rojo tengas un triángulo, el significado es el mismo.

Pero, ¿en mi neumático hay un punto amarillo?

En caso de que te encuentres un punto amarillo, no creas que significa lo mismo, ya que, aunque este punto tiene un significado parecido, no tiene la misma la función. En este caso, el punto amarillo señala todo lo contrario, porque indica cuál es la parte más ligera del neumático (RFV mínimo) y suele cuadrar con la válvula por donde se hinchan los neumáticos. Este punto amarillo se puede encontrar también en color blanco y significa lo mismo.

La importancia del punto rojo en tu neumático

Como hemos mencionado anteriormente, este punto rojo sigue para calibrar correctamente cada neumático de tu coche. En este caso un buen equilibrio te evitará vibraciones tanto en el volante como en el habitáculo de tu coche, haciendo que la conducción sea cómoda sobre todo a altas velocidades que es cuando el neumático puede sufrir más.

También esta calibración servirá para que el desgaste de los neumáticos sea uniforme. Una mala calibración, puede hacer desgastar más más un lado que otro del neumático reduciendo así la vida útil de este y haciendo que gastes más dinero. Finalmente, el tener mal calibrados los neumáticos significará que el coche será inestable, haciendo que el control del mismo sea más complicado y pudiéndote poner en peligro.