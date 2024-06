Qué ocurre si me he saltado un semáforo en rojo con cámara

Saltarse un semáforo en rojo es una infracción, y hay algunos que cuentan con cámara dispuesta a hacerte una foto si te lo pasas. Conoce cuál es la multa, quién más te puede multar y cómo librarte de la sanción si han ocurrido dos situaciones específicas.

Aunque todos nos sabemos la norma de los semáforos y para qué existe cada color (incluso cuando se pone de color ámbar), es habitual encontrarse algunos conductores que por llevar prisa bien van a una velocidad por encima de la adecuada o directamente se saltan el semáforo para no tener que esperar detrás del mismo a que se ponga en verde. Ante esta situación, te podrán multar y la sanción no es ligera.

La multa por saltarte un semáforo en rojo

Saltarse un semáforo en rojo se considera una falta grave que se sanciona de forma seria debido a los peligros que conlleva para la seguridad de la vía, tanto para los ciudadanos que estén cruzando y que puede acabar en atropello como por el choque con otro vehículo.

Así lo considera el articulo 146 del Código General de Circulación que indica que, ante una luz roja no intermitente, los vehículos no deben rebasar el semáforo ni, si existe, la línea de detención anterior más próxima a este. Si por algún motivo te has saltado un semáforo ten en cuenta que esta infracción grave está sancionada con una multa de hasta 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir.

Quién te puede poner la multa

Esta sanción te la pueden poner por dos maneras. La primera de ellas es la autoridad. En caso de que un coche policial o de la Guardia Civil haya sido testigo presencial de tu infracción, estarán autorizados a castigarte de la forma que hemos comentado anteriormente.

La otra manera es a partir de un semáforo que cuenta con un radar 'foto-rojo', es decir, un 'semáforo con cámara'. Estos semáforos, suelen estar instalados en cruces que tienen un riesgo especial. En caso de que te fotografíe uno de estos radares, la multa tardará en llegar a tu domicilio entre tres y seis meses. Eso sí, en este tipo de semáforos existen algunas excepciones.

Las excepciones de los semáforos con radar 'foto-rojo'

Si te han fotografiado alguno de estos radares, pero se han dado cualquiera de estas dos situaciones podrás requerir la multa y no tendrás que pagarla. La primera de estas es para ceder paso a los vehículos prioritarios en servicio de emergencias. La otra es si existe un agente regulando el tráfico ya que sus indicaciones prevalecen sobre cualquier otro tipo de señalización vertical u horizontal. Ante esta situación, puedes requerir la sanción y no deberás realizar el pago, ni perderás ningún punto del carnet.