¿Quién dijo movilidad reducida? Diez años de itinerancia por España promoviendo la movilidad para todos con Ford Adapta

Podrías creer que sonríen porque están en su papel de embajadores de Ford Adapta, sobre sus sillas de ruedas. Dos horas después, tras cruzar diversas conversaciones con ellos, comprendes que no, que son así, y han contagiado de su optimismo y vitalidad a todos los asistentes. Cisco García, tenista profesional sobre silla de ruedas, tiene más de 300.00 seguidores en Instagram, quizá porque desborda naturalidad. Nos muestra el Ford Mach-E adaptado, un coche eléctrico que tan bien conoce y que, desde hoy, comenzará a recorrer concesionarios de España para que potenciales clientes puedan concertar una cita para conocer la experiencia de conducir el modelo adaptado. "Somos la única marca que ofrece que el conductor se ponga al volante antes de adquirir un modelo adaptado", había explicado minutos antes Jesús Alonso, quien inició la andadura de Ford Adapta hace diez años.

Adaptación válida para conductores sin discapacidad

La paraplejía de Cisco no le permite usar los pedales. "Aprendí a conducir con un acelerador que consistía en un aro sobre el volante, pero la posición es muy cansada. Me encanta que el Mach-E tenga un puño de acelerador como una moto, muy cómoda". Si acaso, muy sensible. "No sé si todos los eléctricos serán iguales, pero al principio te sorprende por cómo acelera".

Un puño desmontable permite la conducción adaptada del Ford Mach-E

"La ventaja de esta adaptación es que mi mujer lo puede conducir igual que yo, se puede desmontarcon facilidad", dice mientras extrae el puño y lo deposita en la consola central. Para activar la funcionalidad adaptada cuando se sube al coche, basta con presionar un botón y un selector giratorio en el lado izquierdo del salpicadero gestiona el grado de ayuda.

Al pulsar el botón se activan los mandos adaptados

En el Mach-E se puede abrir muchísimo la puerta y según Cisco, "eso es una gran ayuda, para colocar bien cerca la silla". Por eso se necesitan plazas de aparcamiento tan anchas. "Ese es uno de los grandes problemas, y el respeto como ciudadanos", se disgusta Jesús Hernández-Galán, director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE, que colabora con el proyecto de Ford. "Lo lamentable es este país en que nos solemos quejar de otros como ciudadanos de a pie, pero no respetamos los derechos de los demás; no sirve ese "si son solo cinco minutos", porque esa plaza de aparcamiento no existe para ti, si no tienes la tarjeta".

La integración de los sistemas para la adaptación de los Ford la realiza Rehatrans. Esta empresa se ha especializado en la transformación de vehículos para Personas de Movilidad Reducida. No son fabricantes, sino transformadores, la "simple" tarea de homologar un asiento de automóvil en un modelo determinado es compleja, pero en el Mach E está resuelto con elegancia: sin modificar el asiento, un transportín abatible añadido permite sentarse fuera del coche y luego deslizarse hasta el asiento de verdad –"hacer la transferencia", en lenguaje preciso- ("esto es oro", dice Cisco refiriéndose a este sillín, mientras se ejecuta el movimiento para ponerse al volante).

Banqueta abatible para facilitar la transferencia del conductor desde la silla de ruedas al asiento

El asiento del copiloto de este demostrador puede girar e incluso salir y descender ligeramente fuera del habitáculo. Con este accionamiento eléctrico está equipado el asiento de la conductora del enorme 4x4 Raptor de Gema Hassen-Bey.

Asiento eléctrico que puede salir del vehículo para facilitar el acceso

También embajadora, el proyecto Ford Adapta nació con ella, paralímpica en cinco ocasiones, primera atleta en ascender el Teide con sus propios brazos, en silla de ruedas. Y mil cosas más. Uno se puede cansar de leer en internet semblanzas suyas, pero ella se empeña en normalizar todo. Por eso se sube a su imponente 4x4, no por demostrar, sino para usarlo como tal, para llegar con el Raptor a lugares tan inaccesibles como para necesitar instalar una tienda de campaña en el techo para pernoctar.

Gema Hassen-Bey usa su Ford 4x4 adaptado para una vida más allá de lo normal para la mayoría

A Gema le encanta conducir, como a Iván, que hace unos 45.000 km anuales al volante. Da charlas por España a jóvenes para la prevención de accidentes, representando a Aesleme, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. Tras un accidente de coche sufrido con 18 años, tuvo que cambiar el fútbol por la esgrima en silla de ruedas, siguiendo el ejemplo de Gema, y también fue medallista. Un año más tarde ya se había sacado el carné de conducir para vehículo adaptado. Ford donó el año pasado un simulador de conducción adaptada al Hospital de Parapléjicos de Toledo para dar visibilidad al vehículo adaptado y facilitar la aproximación a él. El simulador se ha desarrollado por Hi-Speed Simulators con asesoramiento del Team Fordzilla, el equipo oficial Ford de carreras en simulador. Veintiuna personas ya han obtenido el permiso de conducción después de pasar por el simulador. Que así el coche favorezca a cualquiera ser protagonista de su propia vida.

Primera furgoneta eléctrica adaptada en España, la Ford Transit