Cuándo no podemos tocar el claxon y qué multa nos pueden poner

Si no has podido reprimirte y has hecho uso del claxon del coche para celebrar la victoria del Real Madrid en la Champions League, piénsalo bien la próxima vez porque te podrían multar. El uso del claxon no está permitido para todo y lo solemos utilizar de manera incorrecta.

El claxon, o bocina, es un elemento fundamental en la seguridad vial, pero su uso está estrictamente regulado por el Reglamento General de Circulación, concretamente el artículo 110 que prohíbe emplear señales acústicas de sonido estridente y sin motivo reglamentariamente permitido. Tocar la bocina en situaciones indebidas no solo puede ser molesto para otros usuarios de la vía, sino que también puede acarrear una sanción.

¿Cuándo está prohibido tocar el claxon?

El uso del claxon está prohibido en las siguientes situaciones:

Para saludar a amigos o familiares.

Para instar a otro conductor a que avance más rápido.

Para expresar su molestia por una maniobra incorrecta de otro conductor.

En zonas con señalización que indique su prohibición (R-310).

En zonas residenciales, especialmente durante la noche.

En túneles, pasos elevados y pasos a nivel.

De forma innecesaria o estridente.

Multas por usar la bocina de manera indebida

Las sanciones por usar el claxon en situaciones prohibidas se consideran como infracciones leves y pueden acarrear una multa de 80 euros. Conducir un coche sin claxon también supone una sanción, en este caso grave, con hasta 200 euros.

¿Cuándo sí se puede usar?

El claxon solo debe usarse en determinados casos:

-Para avisar a otros conductores de tu presencia en situaciones de poca visibilidad. En este caso debes tocar el claxon para prevenir un percance cuando circulas con baja visibilidad o por vías estrechas, comenta el RACE.

-Para indicar la intención de adelantar, cuando quieres avisar al conductor que circula delante, siempre que dicho conductor no haya indicado su intención de realizar un adelantamiento, por ejemplo, con el uso del intermitente.

-Si te ves obligado a circular como vehículo prioritario en servicio de urgencia. Si te ves en esta situación, tienes que encender las luces de emergencia y tocar el claxon de forma intermitente

Es importante usar el claxon de forma responsable y solo en las situaciones reglamentadas. Una conducción tranquila y respetuosa con los demás usuarios de la vía contribuirá a una mayor seguridad en las carreteras.