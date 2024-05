El Salón del Automóvil de Ginebra cierra de forma definitiva tras 90 ediciones y 119 años de historia

C´est fini. Se acabó. Lo que desde hace tiempo era un secreto a voces dentro del sector de la automoción, ahora se ha confirmado. Una de las ferias más importantes del sector del automóvil —por no decir la más importante— echa abajo la persiana para siempre. El Salón Internacional del Automóvil de Ginebra no se volverá a celebrar nunca más tras 90 ediciones.

Una decisión que obedece a las incertidumbres que vive la industria del automóvil en plena transición hacia las energías alternativas. Dicha situación obliga a los fabricantes de vehículos a reconsiderar las inversiones que han de acometer en materia de electrificación, lo que les obliga a tener que decantarse a la hora de realizar semejantes desembolsos.

El Salón Internacional del Automóvil de Ginebra se ha celebrado de forma ininterrumpida desde 1905 hasta 2019. No era la feria decana del sector, pero sí aquella en la que los grupos automovilísticos echaban toda la carne en el asador a la hora de presentar las novedades relacionadas con el automóvil. En 2020, la cita ginebrina tuvo que cancelarse debido a la pandemia de Covid-19. Y no fue hasta este año cuando volvió a celebrarse en Ginebra.

Tras cuatro años de ausencia, el sector del automóvil no ha vuelto a ser el mismo. Obligado por las normativas comunitarias, la industria del automóvil ha tenido que virar sus inversiones hacia posiciones relacionadas con la electrificación. Así las cosas, los salones del automóvil han pasado a mejor época. Si hace unos años le sucedió lo mismo a Detroit —cuna norteamericana del automóvil—, ahora le llega el turno a Ginebra.

"Aunque la edición de relanzamiento de febrero de 2024 tenía la intención de reposicionar y perpetuar el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra tras una ausencia de cuatro años debido al Covid-19, la Junta de la Fundación del Comité Permanente del Salón Internacional del Automóvil señala que hay demasiadas incertidumbres vinculadas a la industria automovilística y la erosionada atracción de los principales salones europeos como para arriesgarse a invertir más en el futuro", ha explicado la organización del evento en un comunicado.

Demasiada incertidumbre sobre el sector

El presidente de la Fundación del Comité Permanente del Salón Internacional del Automóvil, Alexandre de Senarlens, "esta decisión extremadamente lamentable no debe restar mérito a los esfuerzos y la determinación con los que hemos intentado recuperar nuestro éxito. Sin embargo, hay que decir que la falta de interés mostrada por los fabricantes en el Salón de Ginebra en un contexto de industria difícil, la competencia de los salones de París y Múnich que son favorecidos por su industria nacional, y los niveles de inversión requeridos para mantener un evento de este tipo, suenan el golpe final para una futura edición".

Así las cosas, la Junta de la Fundación del Comité Permanente del Salón Internacional del Automóvil en Ginebra, como parte de sus responsabilidades, solicitará formalmente autorización de la autoridad de supervisión cantonal para fundaciones disolver la Fundación. Esta decisión se toma tras reconocer que las condiciones del mercado en Europa no son propicias para el éxito de futuras ediciones. "Sin el compromiso y la convicción de los equipos operativos del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra bajo la dirección de Sandro Mesquita, no habría habido salón en Ginebra ni en Doha. Los equipos pusieron toda su determinación en revivir este salón del automóvil después de la pandemia de Covid," declaró De Senarclens.

De esta forma, Europa mantendrá, por ahora, las citas bianuales de París y Fráncfort como escaparate de lo que los grandes fabricantes querrán presentar de cara a futuro.

Apuesta por Catar

Que la cita más importante del Viejo Continente ya no se vuelva a celebrar, no significa que la cita no se lleve a cabo en otra ubicación. Esta situación no deja de ser un síntoma de cómo China ha cambiado las reglas de un juego que parecían estar bajo las normas de los fabricantes tradicionales.

El sector del automóvil se ha visto obligado a cambiar el paso tras el desembarco masivo de las automovilísticas chinas en el Viejo Continente, las cuales cuentan con más experiencia en el desarrollo de vehículos eléctricos, al tiempo que tienen el control en la cadena de valor de las baterías.

Pese a que el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra no se vuelva a celebrar en la ciudad suiza, la organización decidió llevar el negocio a nuevos mercados como Catar. Esta nueva plaza solo tiene un activo con el que no pueden contar en Europa: el capital. Precisamente por este motivo, la organización del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra decidió en 2023 celebrar una edición en Catar. Dicha feria se mantendrá.

"Para su próximo festival dedicado a la excelencia automovilística, y tras el éxito de su primera edición, El Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, en su edición de Catar, puede seguir contando con el reconocido saber hacer y las habilidades de los equipos que iniciaron y desarrollaron el concepto y su implementación," señaló Sandro Mesquita, consejero delegado del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. "Es satisfactorio darse cuenta de que los salones del automóvil continúan atrayendo a las marcas en diferentes partes del mundo, y que el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra ha reforzado su atractivo en el Medio Oriente," concluyó. La próxima edición de Salón Internacional del Automóvil de Ginebra se llevará a cabo en Doha en noviembre de 2025.

