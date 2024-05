Toda una "Revolución" en el anuncio del nuevo Citroën C3: dentro vídeo

De momento este ingenioso spot publicitario del nuevo Citroën C3 se verá en Francia. Nosotros tendremos que esperar hasta septiembre, cuando el nuevo urbano llegue a los concesionarios. No te lo pierdas.

La Revolución francesa regresa en 2024, aunque de una manera muy original. El anuncio creado para el inicio de la comercialización del nuevo Citroën C3 no tiene desperdicio. En una de las plácidas y singulares fiestas de los nobles franceses, el pueblo llano consigue adentrarse en el "garaje" de palacio para hacerse con los Citroën C3 que descansan plácidamente. La Revolución ha comenzado…, porque el coche eléctrico no es solo para las clases altas de la sociedad, para la élite. Y no te desvelamos más detalles para que saques tus propias conclusiones.

Nuevo Citroën C3.

La marca quiere destacar con sus campañas de comunicación. Thierry Koskas, el CEO de Citroën, quiere redescubrir el "humor y la provocación" de los viejos anuncios como la genialidad de los spots del AX (con el portaaviones) o del CX (con Gracia Jones). Para Koskas, la estrategia principal de la nueva Citroën es la de lograr dar acceso a la movilidad a todo tipo de cliente y de manera asequible.