Luca Napolitano (Lancia): "Con el nuevo Ypsilon nos posicionamos como marca premium, ya que no tenía sentido continuar como generalista"

El CEO de Lancia y recientemente nombrado director general de Ventas y Marketing del grupo Stellantis, Luca Napolitano, lo tiene claro: el nuevo Ypsilon tenía que subir de segmento y de calidad. ¿Lo verán con buenos ojos los actuales clientes de la marca?

El CEO de Lancia tiene las ideas claras, pero tendremos que esperar para saber cómo se desenvuelve en el mercado el nuevo Ypsilon. Para Luca Napolitano "no se trata de un desafío de precio, sino de calidad. La diferencia de precio de los 17.000 euros que cuesta el Ypsilon actual en Italia con el nuevo que, con las ayudas, se queda en 27.000, no es tanta y está justificado con todo lo que ofrece". Hablamos de un diseño original y muy cuidado y de calidad interior en sus tres acabados.

Cuando le preguntamos por la posibilidad de perder clientes por este salto a "premium" que quiere dar la marca, Napolitano nos comenta que era necesario cambiar y subir el nivel. "Decidimos cerrar el Ypsilon actual y movernos hacia arriba. Nuestra misión es reforzar la posición premium en Europa con Alfa Romeo y con DS. Como marca generalista no tenía sentido continuar. Perderemos clientes, está claro, pero ganaremos y conquistaremos a otros. Queremos atraer a clientes de Audi y de Mini. No obstante, tras 14 años, el Ypsilon es el protagonista de los coches en Italia del segmento B y vamos a intentar no perder este estatus".

"Dentro de Stellantis queremos llevar un peso en las ventas cada vez mayor. El objetivo es alcanzar el 15% de las ventas de la clase premium dentro del Grupo (Alfa Romeo, Maserati, DS y Lancia) para 2030. Alfa sería la de mayor volumen, seguido de DS y después Lancia. Las dos primeras se venden en todo el mundo y nosotros de momento solo nos centramos en algunos países de Europa", explica Napolitano.

"No tenemos miedo de hacer un coche distinto y de empezar en un nuevo segmento. Quiero concesionarios apasionados, y no hace falta que sean grandes. Solo que vivan la marca", explica el responsable de Lancia. En España este año la previsión es cerrar con 10 puntos de venta, aprovechando los centros de Alfa Romeo.

"Hemos elegido España entre los primeros países a los que llegará la nueva Lancia porque quiero ir donde un coche italiano pueda tener éxito", aclara Napolitano. "Empezar en el segmento B no es la forma más fácil, pero sí la mejor. Nos hemos inspirado mucho en el pasado (sus ópticas posteriores y el corte de su trasera nos traen recuerdos del Stratos), pero no queremos hacer coches nostálgicos, sino mirar al futuro y atraer a gente joven". No obstante, Napolitano nos habla de una edad media de unos 45 años. Como dato comentar que en el actual Ypsilon la demanda mujeres/hombres está en un 65/35 y con el nuevo modelo se equilibrará en 50/50.

Napolitano a bordo del nuevo Ypsilon.

Tras el Ypsilon, Lancia lanzará en 2026 un nuevo modelo, el Gamma, un coche de 4,7 metros de largo, que ya está completamente decidido en sus formas. No será SUV (en el catálogo de Lancia de momento no figura este segmento), quizás un Sportback. Para Napolitano, la próxima tendencia será la aerodinámica y un SUV no es la silueta apropiada.

Este Gamma, que solo será eléctrico, anunciará unos 700 km de autonomía oficial y tracción integral. Para 2027 la marca ya habla del primer rediseño del nuevo Ypsilon y para 2028 esperamos la llegada del Delta.