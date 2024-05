Probamos la nueva gama del Audi A3: del Sportback al Allstreet pasando por el Sedán

Nos desplazamos hasta Huelva para probar la nueva gama del Audi A3, tanto en carrocería Sportback como Sedán, y la nueva variante con estilo SUV, el A3 All Street.

Audi celebra los 25 años del A3 con una renovada generación del compacto premium que marcó una época en 1996 cuando se lanzó al mercado. Por entonces, ninguna marca premium se había atrevido a entrar en este segmento del mercado y el Volkswagen Golf acaparaba prácticamente la totalidad de ventas. Audi, pionera en el sector con tecnologías como la Quattro, optó entonces por arriesgarse a comercializar el que luego sería un superventas, el Audi A3.

El modelo que ha vendido 7 millones de unidades en estos 25 años alrededor de todo el mundo, ha ido evolucionando a lo largo de los años con diseño y prestaciones, pero también con diferentes versiones como el S3 presentado en 1999, el Cabrio en 2007, la versión más deportiva y radical RS en 2011, el Sedán en 2011 y el reciente All Street.

Unas ventas que asombran acorde con la situación económica de los últimos años a nivel mundial, y cuyas ventas totales en el mercado Audi explicaba durante la presentación. En el caso de España (séptimo mercado mundial donde más coches venden) las ventas de vehículos en 2023 con respecto al año anterior crecieron un 16 % pasando de 809.926 a 945.094, y Audi, fue acorde con este crecimiento con un 16% de crecimiento respectivamente pasando de 35.245 a 40.761 unidades vendidas.

En cuanto a la apuesta por los eléctricos, la marca sigue comprometida con la descarbonización y la agenda que supone el cese de producción de vehículos de combustión interna desde 2033, sin embargo, también hacen patente que no renunciaran a las necesidades que demanden sus clientes y el mercado, así como evidenciar que la infraestructura de carga de estos coches en España no está en el punto que debería, debiendo tener instalados hasta 63.00 puntos de carga según el plan de gobierno, y que por ahora, solo cuentan con 32.422.

En la presentación nacional del A3 nos hemos puesto al volante de las tres variantes del nuevo A3 cuyas especificaciones y novedades os contábamos hace apenas un par de meses. Con diferentes motorizaciones gasolina y diesel disponibles con etiqueta ECO, el turno de los híbridos con etiqueta CERO llegará dentro de unos meses. Los motores disponibles van de gasolina 35 TFSI de 116 CV (acceso a gama) y 150 CV, junto a los diésel 35 TDI con los mismos caballos de potecia que el gasolina (116 y 150).

A3 Sedán y Sportback, cuestión de gustos

Los nuevos A3 llegan con aire renovado a la vez que se mantiene la esencia del compacto que supuso un antes y un después para el sector y la marca de los cuatro aros. Con elementos exteriores actualizados como el spoiler delantero más deportivo o la parrilla en forma de rombo con singelframe más ancho y bajo inspirado en el RS3, los verdaderos cambios se encuentran en el interior.

Dentro del habitáculo observamos un interior que apenas cambia, puesto que no le hace falta, ya estaba orientado al conductor en la anterior versión ya era cómodo para este, por lo que se ha pulido algún detalle y añadido otros.

La nueva palanca de cambio que comenzaban a incorporar otros modelos Audi ya está presente en el A3, una pequeña palanca que recuerda más a un botón y que libera espacio en el interior. Además, una nueva consola central junto a las inserciones en microfibra aporten un toque más cuidado al interior. Las nuevas costuras de doble pespunte, frente a las de un único punto que se utilizaban hasta ahora, no son lo que más destaca, pues los paneles iluminados de las puertas cortados 300 veces por láser aportan un nuevo nivel al concepto de iluminación ambiental.

En la conducción, el coche es divertido y se comporta como uno espera, no varía apenas las sensaciones con respecto a las versiones anteriores, pues estas ya se encargaban de lograr una conducción cómoda y efectiva. La suspensión es efectiva y se adapta bien tanto en curvas como en carreteras secundarias en mal estado, generando una conducción cómoda para el conductor sin las posibles incomodidades que se puedan generar a raíz del estado de la vía.

La dirección es suave, pudiendo cambiar a gusto del conductor y endurecerla con los modos de conducción como el dynamic, que permite un mayor juego según las necesidades de cada momento, pudiendo optar por este modo dinámico para carreteras de montaña o curvas, y pudiendo utilizar el comfort o el efficiency en función de si queremos una conducción más tranquila como la que realizamos por autopista, o reducir el consumo en ciudad como hicimos por las calles de Sevilla.

En cuanto a la variante Sedán o Sportback, la diferencia con el mismo motor en ambas versiones es prácticamente imperceptible para el conductor, por lo que la elección de uno u otro corresponderá a las preferencias del conductor y el precio de este, variando apenas mil euros entre la elección d euna u otra carrocería.

Es por esto que el A3 ejemplifica la frase de "cuando algo funciona para qué cambiarlo". El nuevo A3 es un coche que mantiene la esencia de un vehículo que funciona desde hace ahora 25 años, y que se ha centrado en otorgar un aspecto renovado tanto en interior como exterior para generar nuevas sensaciones en los usuarios, además de mejorar levemente aquello hasta donde permite la tecnología, para continuar con el legado de este compacto premium.

A3 Allstreet, la gran novedad

Teníamos ganas de ponernos al volante de la nueva gama del A3 para ver como evolucionaba este clásico de la marca de Ingolstadt, sin embargo, si había algo que nos hacía especial ilusión era el nuevo Allstreet, un compacto que mantiene esos fundamentos del segmento pero otorga un nuevo rango con el concepto crossover como os contábamos cuando Audi lo dio a conocer al mundo, situándose al igual que en su momento el A3 como primer compacto premium, en este caso, como el primer compacto crossover premium del mercado.

La principal diferencia con respecto a la versión Sportback base, es la postura de conducción, con una posición más elevada de 30 mm de altura libre (correspondiente a 15 mm de suspensiones y 15mm del perfil del neumático), permite una sensación de SUV que pueden otorgar otros vehículos de la marca como el Q2 o el Q3, con una conducción más fina como la del A3.

En el exterior, los estribos off-road y los pasos de rueda en contraste otorgan no solo un aspecto de SUV al A3, si no también ese aspecto Allroad de Audi con el que no cuenta este, al ser este de tracción delantera manteniendo así la esencia A3, y las versiones Allroad, de tracción integral Quattro.

En el interior, los elementos son los mismos que en Sportback y sedán, con los nuevos paneles iluminados como protagonista, y con la palanca de cambio o al consola central rediseñada como elementos destacados.

En el precio, la diferencia entre esta variante y un A3 S Line es de apenas 4 mil euros, lo que resulta en una gran alternativa para aquellos usuarios que busquen un compacto de buenas prestaciones como el A3, pero que a su vez no quieran renunciar a un SUV, sin querer llegar a un modelo de ese tamaño como puede ser el Q3. Personalmente, y con esto tocará esperar a ver como funciona en ventas, este nuevo A3 Allstreet puede eclipsar al Q2 y hacer que Audi se replantee la posición de este modelo dentro de la gama de la marca.

En cuanto a conducción, nos resultó curioso que pese a ser prácticamente igual que la del A3, los pasos por curva y la dirección funcionaban incluso mejor que en los Sedán y Sportback. La suspensión ligeramente elevada, que a la vista resulta mayor de lo que es realmente, otorga una posición cómoda estilo SUV, sin renunciar a esa conducción deportiva a raíz de la distancia reducida al asfalto del A3, lo que lo convierte en un coche muy divertido de conducir, con la comodidad añadida de ser la versión Allstreet.

Los precios para la gama son los siguientes (Con los diferentes acabados y motorizaciones disponibles):

A3 Sportback

-Advanced: de 32.960 a 38.860 euros.

-S Line: de 35.760 a 41.460 euros.

-Black Line Edition: de 40.170 a 44.510 euros.

-Allstreet: de 43.080 a 45.160 euros.

A3 Sedán

-Advanced: de 33.890 a 39.590 euros.

-S Line: de 36.690 a 42.390 euros.

-Black Line Edition: de 41.050a 45.390euros.