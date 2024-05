¿Nos volvemos agresivos al volante?: estos son los tipos de conductores que existen en carretera

La forma de ser o pensar, aunque creas que no, también nos identifica en la carretera y según cómo actuemos podemos pertenecer a alguno de los miles de grupos que existen dentro de los conductores. Te traemos cuáles son los más habituales y que conductas suelen seguir.

Todos los conductores siguen unas mismas normas dentro de la carretera, pero realmente, cada uno es diferente a otro a la hora de tomar decisiones, tales como respetar la distancia de seguridad o ir a una velocidad u otra. Por ello, y a pesar de estas diferencias, sí que existen algunas semejanzas entre conductores que nos permiten hacer algunos grupos y poderlos clasificar de una manera u otra.

Conductor agresivo

Este tipo de conductores son muy fáciles de identificar. Como su mismo nombre dice, tienen una actitud agresiva al volante y cualquier situación les suele alterar. Muchas veces utilizan la bocina de forma excesiva, suelen gritar desde su coche hacia otro conductor, o incluso tratan de chocar contra el vehículo con el que están discutiendo poniendo su vehículo y su vida en riesgo, además de la de los otros conductores. Estos conductores se muestran incapaces de controlar sus emociones y son los más propensos a sufrir accidentes.

Conductores precavidos

Son aquellos que siempre están atentos a respetar las normas y leyes de tránsito y que se agradecen cuando te los encuentras en carretera, sobre todo por ser aquellos que mejor anticipan lo que van a realizar. Eso sí, a veces este conductor, por su manera de respetar las reglas 'a rajatabla' puede llegar a ser algo molesto, por ejemplo, por conducir demasiado lento.

Conductores flipados

Este conductor se diferencia de los demás porque piensa que está en un circuito. Suele pensar que conduce mucho mejor que los demás conductores y se olvida que está en carretera. No suele utilizar los intermitentes, zigzaguea entre coches y suele ir por encima de la velocidad límite. Su amor por los coches tuneados les identifica y se les suele ver circulando con la música a un volumen muy alto.

Conductores dudosos

Son los conductores inseguros y que salen a la carretera teniendo en ocasiones hasta miedo por lo que pueda pasar. Les cuesta mucho tomar decisiones, es frecuente que conduzcan lento y muchas veces toman la decisión equivocada solo por los nervios que tienen. Tomar decisiones no es el fuerte de este tipo de conductor que, por lo general, llegar a su destino es cumplir el objetivo deseado y se quitan un peso de encima cada vez que se bajan del asiento del piloto.

Conductores majos

Son el ejemplo a seguir en carretera y parecen estar en peligro de extinción. Tienen una actitud tranquila, conducen de forma segura y en ningún momento ponen en peligro a nadie. Son los conductores que dan las gracias cuando les dejan pasar y que ceden el paso siempre que alguien se quiere cambiar de carril o incorporar en carretera. No solo son los que dejan pasar a los peatones siempre, sino que incluso, se pueden llegar a bajar del coche para echar una mano si alguien lo necesita. No les importa tardar unos segundos más y prefieren ser amables.

Conductores despistados

Encontramos dos tipos de conductores despistados. El primero de los dos es el que no se da cuenta de que circula con más coches, y utiliza los carriles para él solo sin seguir la norma de para qué sirve cada uno de ellos. Acostumbran a sufrir el 'síndrome del carril izquierdo' . Este conductor no suele mirar por los espejos y suele ir pensando en sus cosas antes que en la conducción.

El otro conductor despistado es el que va más pendiente de si alguien me ha hablado o eligiendo la música para el coche. Recordamos que ir utilizando la pantalla de infoentretenimiento o el móvil supone una multa económica y retirada de puntos. Es el tipo de conductor que no se entera que el semáforo se ha puesto en verde porque va más pendiente de otra cosa.

Conductores irresponsables

Poner en peligro tu vida y la de los demás es un riesgo muy grande que algunos conductores cometen, y que por desgracia no se valora a la hora de cometer actitudes irresponsables. Beber alcohol o drogarse, no ponerse el cinturón de seguridad, o superar por bastante el límite de velocidad, son conductas que suelen representar a este tipo de conductores. En muchos casos las sanciones no sirven para que estos conductores tomen conciencia, por lo que a muchos se les acaba retirando el carnet de conducir.

Conductores sucios

Para estos el coche es un objeto más. Les sirve para desplazarles de un sitio a otro y no les suelen dar un lugar en su vida. Además de lavarlo cada mucho tiempo, habitúan tener restos de plásticos o papeles en el coche o incluso lo utilizan como un trastero para dejar algunas cosas. Aparcar 'al toque' es algo habitual para las personas de este grupo y los rayones son marca de la casa. Tampoco les importa tenerlos, por lo que este tipo de conductores pisan poco el taller.