Esto dice la DGT sobre utilizar la pantalla del coche mientras conducimos… o parados en un semáforo

Cada vez son más y mejores los sistemas de infoentretenimiento que se equipan en los coches. Toda la tecnología a nuestro servicio que podemos seleccionar a través de una simple pantalla…, aunque a este respecto, la DGT nos aclara algún punto.

La tecnología y las pantallas de infoentretenimiento es algo que aterrizó hace unos pocos años en nuestros vehículos, pero está claro que llegó para quedarse. De hecho, las marcas, suelen aumentarlas de tamaño, a medida que se actualizan sus modelos o presentan nuevos.

Y esto se debe en gran parte a que los consumidores, cada vez, están más conectados con sus vehículos, utilizando estas pantallas a diario a la hora de la configuración de la navegación, los sistemas multimedia o incluso la climatización, donde algunas firmas han decidido prescindir de los clásicos botones físicos en favor de la tecnología.

Pero para la DGT, la manipulación de estas pantallas durante la conducción genera grandes distracciones al volante. Por ello, esta acción se contempla como una falta grave y como consecuencia, se multará al conductor.

En este caso, la infracción será de 200 euros y tres puntos del carné, aunque, como la gran mayoría de las multas de tráfico, la cuantía económica es reducible al 50% por pronto pago. Para poder acceder a esta reducción, se debe pagar la multa en el plazo de 20 días desde la recepción de la notificación.

Parado en un semáforo, también te pueden multar

Pero esto no se queda solo aquí, porque, aunque estés parado en un semáforo o en medio de un atasco, también te pueden multar. La DGT considera que, aunque no estemos en movimiento, seguimos en circulación, por lo que solo está permitido tocar estas pantallas cuando estamos totalmente aparcados.

Entonces, ¿cómo podemos gestionar la navegación o los sistemas multimedia si estamos en circulación? El conductor sólo podrá hacerlo a partir de los asistentes virtuales o los mandos del volante. En caso de llevar un copiloto, este sí que se puede encargar de gestionar los contenidos a partir de la pantalla.

Hay que me mencionar que está infracción no solo está relacionada con el uso de las pantallas de infoentretenimiento, porque se multará de la misma manera si se hace con navegadores GPS que no están integrados en el sistema del coche o si se utiliza el teléfono móvil, aunque en este caso la retirada es de seis puntos del carné.