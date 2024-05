Probamos el nuevo Citroën C3, el coche que por menos de 15.000 euros es perfecto para nuestro bolsillo y para el día a día

El nuevo Citroën C3 es un coche sencillo, sin pretensiones, fácil de elegir por sus dos únicos acabados, cómodo, que ofrece lo básico imprescindible y muy barato, porque lo tienes por menos de 15.000 euros. Un buen cóctel con el que la marca podría asegurarse primeros puestos de ventas. Ya lo hemos conducido.

En el mes de septiembre llegarán a los concesionarios españoles las primeras versiones de la cuarta generación del Citroën C3. Las primeras mecánicas en comercializarse son el gasolina PureTech 1.2, etiqueta C, de 100 CV, y una versión 100% eléctrica, denominada ë-C3, de 113 CV con 320 km de autonomía oficial, que equipa una batería LFP (litio-ferrofosfato) de 44 kWh, la primera de estas características que se incluye en un eléctrico de la marca. Para finales de año se sumarán una variante con hibridación ligera y un segundo eléctrico puro, en este caso con 200 km de autonomía. Éste se convertirá en uno de los CERO emisiones más barato del mercado.

Estética SUV para este C3 que cambia de manera radical respecto a la anterior generación.

Pero vamos por partes. Hasta los alrededores de Viena nos desplazamos para nuestra toma de contacto con las primeras unidades de este modelo (todavía preserie). Este nuevo C3 cambia por completo respecto de la generación anterior. Solo se ofrece con dos acabados (You y Max), cinco colores y casi ningún extra. Además, rechaza la plataforma de sus primos Peugeot 208, Opel Corsa y Lancia Ypsilon para recuperar la de los C3 indio y brasileño... en una versión mejorada para potenciar sus prestaciones. Este nuevo modelo sube su altura 10 cm para configurarse ahora con una silueta SUV más definida: con 1,58 metros de alto se sitúa al nivel de un Renault Captur. De largo mide 4,02 metros y de ancho 1,75 metros, y su peso es de 1.226 kg.

Muy amplio por dentro

Visto al natural gana mucho. Llega con pintura monocolor en la versión básica You y bicolor en el Max, así como originales elementos de diseño en colores a elegir que van salpicando su estructura.

Es muy amplio por dentro. Una vez sentados, hay que acostumbrarse, como en el Peugeot 208, a los datos del coche que se ven por encima del aro superior del volante. Se encuadran en un head-up display encastrado en una franja horizontal situada en la base del parabrisas y hace las veces de cuadro de instrumentos, lo que nos permite acceder de manera fácil a toda la información clave necesaria sin apartar la vista de la carretera.

Toda la información del coche en este head-up display ubicado en la parte inferior del parabrisas.

El volante cuenta con un tamaño compacto perfecto y está ligeramente achatado en sus extremos. El puesto de conducción es más elevado que la generación anterior, lo que mejora la visibilidad al volante.

La calidad percibida de sus materiales es buena y eso que la marca ha reducido costes por todos los frentes para hacer muy competitivo su precio de venta. Los materiales plásticos utilizados parecen rígidos, sin holguras, y la tira textil que recorre el salpicadero le confiere un toque de diseño muy acertado. El acabado alto Max cuenta en el centro del salpicadero con una pantalla de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas.

Interior asociado al acabado Max, con pantalla de 10,25 pulgadas.

En el acabado básico You esta pantalla desaparece y en su lugar se ubica un soporte para el móvil, la Smartphone Station, que permite conectar el teléfono con el vehículo y disfrutar de sus aplicaciones y funcionalidades. Se agradecen los pulsadores físicos con los que cuenta el C3 para controlar la ventilación, en el acabado Max, que son ruedas giratorias en las versiones You.

Interior del acabado básico You, sin pantalla y con el soporte para el móvil.

En las plazas traseras, dos ocupantes viajarán perfectamente, mejor en el modelo de combustión, ya que en el eléctrico los asientos van más elevados, y más elevadas también nuestras piernas, por la ubicación de las baterías. El volumen del maletero alcanza los 310 litros, que se incrementan abatiendo el asiento trasero, en proporción 60-40 solo en el acabado Max.

A los mandos del gasolina

A los mandos de la variante del gasolina tricilíndrico de 100 CV, nos movemos por autopista donde el coche se desenvuelve correctamente, aunque a velocidades por encima de los 120 km/h el motor suena algo más de lo que nos gustaría. Aun así, el C3 viaja sin agobios, con buena respuesta a partir de 1.500 rpm, apoyado por una precisa caja de cambios manual de 6 velocidades, eso sin olvidarnos de que el motor solo tiene 100 CV de potencia. Callejeando por la ciudad se mueve como pez en el agua, con su ligera dirección, su corto radio de giro y su tamaño perfecto.

En materia de confort, nada que objetar a este Citroën gracias a su suspensión con dobles topes hidráulicos, inaugurada por C4 Cactus, que la marca denomina Citroën Advanced Comfort, que es de serie en todas las versiones. El acabado Max añade además los asientos Citroën Advanced Comfort para mejorar la comodidad en los viajes.

El sistema de navegación que nos iba marcando la ruta resultó ligeramente lento, pero hay que recordar que se trata todavía de modelos de preproducción. No obstante, en materia de ayudas a la conducción y equipamiento, el nuevo C3 no desmerece.

El eléctrico, con 320 km de autonomía

Cambiamos a la unidad con motor 100% eléctrico. El freno de mano manual del gasolina se cambia por uno automático y en el lugar de la palanca de cambios se ubica el selector de marchas. Se nota la suavidad de marcha del motor eléctrico en esta versión de 113 CV, aunque sus prestaciones solo se conformen con un 0 a 100 km/h en 11 segundos, y su velocidad máxima sea de 135 km/h, pero no tendrás problemas para desenvolverte con él en cualquier trayecto. El consumo combinado homologado para esta variante es de 17,1 kWh. No cuenta con levas en el volante para modular la frenada regenerativa, pero el vehículo retiene algo al soltar el acelerador.

A la hora de recargar el ë-C3, se puede hacer a un máximo de 100 kW con corriente continua (del 20 al 80% en 26 minutos, según el dato oficial de Citroën) y de 11 kW con alterna (del 20 al 80% en 2 horas y 50 minutos). De serie viene con un cargador de 7 kW.

Muy equipado de serie

En el C3 PureTech 100 You son de serie el aire acondicionado manual, el control de crucero, retrovisores eléctricos, sensores de marcha atrás, control de velocidad de crucero, 6 airbags y las luces LED automáticas. En esta versión You, los elevalunas traseros son manuales, la banqueta trasera es de una sola pieza y el asiento del conductor no es regulable en altura.

Al pasar al nivel superior Max, tendremos que desembolsar 4.700 euros más, pero a cambio contaremos con pintura bitono con techo en contraste, barras de techo decorativas, placas de protección delanteras y traseras, llantas de aleación de 17 pulgadas de corte de diamante, pilotos traseros LED, cristales traseros tintados. También, navegación GPS integrada en la pantalla central, carga por inducción para el móvil, cámara de marcha atrás y aire acondicionado automático.

Con precios muy atractivos, desde 10.990 euros

Desde hace algunas semanas, es posible pedir y reservar un nuevo Citroën C3, en sus variantes eléctrica o gasolina, en cualquier concesionario de la marca, además de en el Citroën Store.

La variante de gasolina arranca en unos interesantes 14.990 euros, un precio sin duda muy atractivo para todo lo que ofrece el modelo. Por su parte, la versión eléctrica de 320 km de autonomía parte de los 23.800 euros.

Si eliges la financiación, lo tienes por 99 euros al mes (de los cuales 8,2€ son del seguro de crédito no incluido en la financiación). Entrada de 5.072,2 euros y última cuota de 9.172,74 euros. El eléctrico ë-C3 también se ofrece por 99 euros al mes con Electric Renting, Plan Moves III incluido, con una primera cuota de 2.871,76 euros.

Citroën, con su nuevo C3 pone de manifiesto su carácter popular de da acceso a la movilidad a todo tipo de cliente de manera accesible.

Así quedan las cifras

-C3 1.2 PureTech 100 CV You: 14.990 euros. Etiqueta C

-C3 1.2 PureTech 100 CV Max: 19.200 euros. Etiqueta C

-ë-C3 113 CV 320 km autonomía You: 23.800 euros. Etiqueta CERO. Con la totalidad del Moves III y los 1.000 euros que aporta la marca, el precio final sería de 15.800 euros. En Madrid, donde los eléctricos perciben una ayuda adicional de 1.000 euros, la cifra bajaría a 14.800 euros.

-ë-C3 113 CV 320 km autonomía Max: 28.300 euros. Con el Moves y la ayuda de Citroën: 21.300 euros. Con la ayuda de Madrid: 20.300 euros.

-A finales de año llegará la versión híbrida ligera con tecnología de 48 V, el C3 Hybrid 100 (etiqueta ECO), acoplado a la nueva caja de cambios electrificada de doble embrague ë-DCS6, todavía sin precio, aunque este podría rondar los 18.000 euros.

-También hará su aparición el eléctrico de 200 km de autonomía con un precio aproximado de 19.990 euros. Con el Moves III y la ayuda de Citroën la cifra bajará hasta los 11.990 euros, y con la ayuda de Madrid, a 10.990 euros.