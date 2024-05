Primera prueba Renault Rafale: un coche con presencia premium por menos de 50.000 euros

Nos ponemos por primera vez a los mandos del Renault Rafale, un vehículo hasta arriba de tecnología con una línea muy acorde a los gustos del mercado europeo y que se posiciona como el nuevo buque insignia de Renault. ¿Quieres ver qué nos parece?

Después de ver por primera vez el Renault Rafale hace unos meses, hemos tenido la oportunidad de probar este SUV del segmento D con estética coupé que se plantea como el nuevo buque insignia de la marca francesa. Montado en la plataforma CMF-CD de Renault será además un coche Made in Spain, ya que se fabricará en la planta de Palencia. Desde Renault nos han querido transmitir el objetivo de la marca de ser neutrales en términos de carbono en 2030, un proyecto que sigue sus pasos adecuadamente, al igual que la "transición ordenada" , como ellos llaman, hacia lo eléctrico, ya que piensan que todavía no es el momento de los 100% eléctricos por lo que se centran en tecnologías híbridas.

Pasando a hablar del coche, comencemos con su nombre: Rafale. Al igual que modelos icónicos que están volviendo como el nuevo Renault 5 100% eléctrico o el próximo Twingo, el nombre de Rafale está muy relacionado con la marca francesa. Nos remontamos a 1933, donde Louis Renault compró la empresa de aviación Caudron, que más tarde pasó a llamarse Caudron-Renault. Un año después, diseño un pequeño avión que recibió el nombre de Caudron-Rafale y de aquí, su nombre, Renault Rafale.

Hay que destacar dos puntos negativos y los dos tienen que ver los pedales. El primero de todos es el acelerador, que cuando vas exigiendo al vehículo con una conducción más deportiva, la respuesta no es inmediata y hay un espacio de entre 1 o 2 segundos desde que pisas el acelerador hasta que el vehículo reacciona, algo que puede llegar a ser incómodo. El otro pedal, el freno, tiene un toque extraño, ya que en la primera parte del recorrido frena en exceso bajo mi punto de vista, algo que puede ser incómodo sobre todo en ciudad, pero todo es acostumbrarse.

Algo que me ha gustado son las ADAS, tan mencionados hoy en día. Tienen una aparición escueta, son cómodas y los ruidos no son excesivamente altos por lo que no resultan molestas. Pero hay más. Lo que más me ha gustado es que a la izquierda del volante, cuentas con un botón en el que puedes configurar un modo de ADAS propio. Es decir, puedes elegir las que más te gusten o te resulten útiles, o incluso quitarlas y al montarte al coche solo necesitarás pulsar ese botón para entrar en tu modo personalizado. Una solución excelente y que te evita de ruidos innecesarios o tener que pasar por la pantalla cada vez que te subes al coche.

Equipamiento y precio del Renault Rafale

Para hablar del precio, esta unidad, con acabado techno sale por 41.820 euros, pero al contar con el acabado sprit alpine, lo hace desde 46.185 euros. Además de este acabado, cuenta con multitud de extras, como los packs: Harman Kardon (980 euros), driving and heating (1.500 euros), maletero eléctrico (de serie con el acabado sprit Alpine), city premium (800 euros), el techo solar Solarbay (1.500 euros) y el asiento del conductor eléctrico con masaje lumbar (800 euros). Entre estos nombres tan extraños encontramos un sistema de sonido con 12 altavoces, cámara 3D con visión 360º, volante y asientos calefactables o detector de ángulo muerto entre otras cosas.