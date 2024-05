El diseñador del nuevo Alfa Romeo Junior nos da las claves de este SUV rompedor

Bonito por fuera y por dentro. Con rasgos del pasado de Alfa que le dan esa personalidad de la que goza. Es el Alfa Romeo Junior, el primer coche eléctrico de la firma italiana, aunque también llega con versiones híbridas. El español Alejandro Mesonero-Romanos, junto con su equipo de diseño, ha sido el artífice de las líneas de este SUV que llegará al mercado en el mes de septiembre.

A partir de septiembre de 2024 podremos ver rodar por las calles a la nueva criatura de Alfa Romeo. Con el nombre de Junior (Milano fue su primera denominación, pero tuvo que cambiarse), este SUV compacto no deja indiferente y así nos lo transmite su creador, el español Alejandro Mesonero-Romanos, que saca pecho cuando habla de su primer diseño en la marca italiana.

Mesonero-Romanos, el diseñador español responsable de la línea del nuevo Alfa Romeo Junior.

El nuevo Alfa Romeo Junior será el primer modelo que se ofrecerá con un motor 100% eléctrico y supondrá el regreso de la marca al segmento B. Se trata de un SUV compacto de 4,17 metros de largo, 1,78 m de ancho y 1,5 m de alto, que nace con la misión de conquistar también a una nueva generación. ¿Qué nueva generación es esa?, le preguntamos a su diseñador, Mesonero-Romanos. "Para una marca con la historia de Alfa Romeo", nos cuenta, "intentamos satisfacer o fidelizar a los clientes de toda la vida que lo que quieren es soñar con el pasado de la marca y necesitan de su espíritu deportivo. Pero luego hay un público de nueva generación de jóvenes que no conocen Alfa Romeo, y a ellos queremos llegar. No se puede vivir solamente del pasado; hay que contar con un coche moderno, competitivo, funcional y con buen de precio".

Mesonero-Romanos llegó al departamento de diseño de Alfa Romeo a mediados de 2021. El tiempo por tanto empleado en dar forma completa al nuevo Junior fue muy corto. "Llegué en julio de 2021 y antes de final de año el diseño estaba prácticamente terminado", comenta Mesonero-Romanos. "Todo se desarrolló a una velocidad increíble. Es el coche más rápido que he diseñado. Queríamos y necesitábamos traerlo al mercado lo antes posible. Ahora que hemos cogido el ritmo, ya no paramos. En 2025, por estas mismas fechas, lanzaremos el nuevo Stelvio, y un poquito después, el Giulia".

El Junior es un SUV... ¿o no?

La carrocería elegida para el nuevo Junior fue desde un primer momento SUV, o eso es lo que nos parece, pero desde los ojos de su creador no lo es tanto. "Yo no lo llamaría SUV", matiza Mesonero-Romanos. "Para mí es un compacto deportivo. En mi opinión el coche no tiene las características que debería tener un SUV. Primero por la altura, que en este tipo de carrocerías es importante. El Junior es un coche deportivo de 1,5 metros de alto, una buena altura para poder tener una visión de la carretera dominante, pero no la que suelen tener los SUV".

Aprovechando la experiencia de Mesonero-Romanos, le preguntamos si es de la opinión de que ahora todos los coches siguen la misma línea y ya han perdido originalidad.

El diseñador de Alfa nos explica que "mirando macroscópicamente el mercado, la reglamentación, la parte legislativa y de homologación en el mundo del automóvil actual es muy dura y cada día se está volviendo más difícil. Todos, por tanto jugamos con las mismas reglas y en el mismo juego y es por ello que quizás se puede tener la impresión de que en el mercado las cosas se repiten. Pero con todos estos condicionantes, opino que hoy hay más diversidad, aunque sea un poco polémico lo que digo, que años atrás".

"Pensemos por un momento en los coches de los años 30; nadie era capaz, aun hoy, de ver la diferencia entre un Rolls, un Alfa…. Todos también seguían la misma técnica, los mismos criterios… El mercado te dirigía. En los años 60, por ejemplo, todos los coches tenían los faros redondos, todos, no había ninguno que se saliera de esa estética. Hoy tenemos una diversidad de tipos de carrocería, de dimensiones e incluso de diversidad en el diseño que es bastante más fuerte de lo que teníamos en los años 60-70-80. Lo que ocurre es que el cliente, hoy, es mucho más exigente a la hora de diferenciarse".

Las partes que más le gustan

"La primera, toda la escultura del coche. Es un compendio de superficies mórbidas, de líneas curvas, con las ruedas en los cuatro ángulos del coche. Esto me encanta. Desde atrás, la "coda tronca" me gusta muchísimo. El hecho de que tengas una ventana posterior en forma negativa como los mejores deportivos del mercado, con la luz integrada, con la luneta y que hace a su vez de spoiler es maravilloso, es funcional y es bonito a la vez".

Respecto a la "coda tronca", nos cuenta el diseñador, "se trata de una cola cortada que empezó con el Alfa Giulia SZ de 1989 (se dieron cuenta de que al cortar la parte trasera de manera vertical al coche, este ganaba velocidad). El SZ tenía la cola redondeada y no ganaba a los Porsche. Los ingenieros de la marca se acordaron de las teorías aerodinámicas de los años 30 del ingeniero alemán Wunibald Kamm, y en medio de la autopista pararon y le cortaron la cola (era una prueba cronometrada Milán-Turín, y viceversa), para reducir de manera considerable su resistencia al viento y mejorar los tiempos en los circuitos. Consiguieron ir 10 km/h más rápido".

"En Alfa Romeo se ha utilizado la "coda tronca" durante mucho tiempo; los demás fabricantes lo han abandonado prácticamente, pero nosotros hemos seguido. Este elemento clásico adaptado a nuestro tiempo es algo que veremos en los próximos modelos de la marca, porque necesitas aerodinámicamente soluciones de este tipo que aumenten la autonomía del coche. Hasta ahora el gasto de combustible era importante, pero ahora la autonomía lo es más y cada kilómetro extra que se consiga, cuenta".

La "coda tronca", elemento clásico que Alfa rescata para el Junior.

"Otro de los elementos históricos en la marca que vamos a rescatar es el "scudetto", al que le hemos cambiado la fisonomía, porque en los eléctricos ya no será entrada de aire. El futuro "scudetto" llevará toda la parte de ayuda a la conducción, las cámaras, los sensores, etc. Es un elemento fuerte que va a evolucionar"

El "scudetto" varía dependiendo del acabado elegido.

De la estética del nuevo Junior, Mesonero-Romanos destaca también las llantas con su forma de quadrifoglio, que en uno de los brazos lleva un pequeño toque rojo que consigue que la llanta parezca de ese color al girar. Muy interesante. También cuenta con un elemento que es muy poco usual, los cuatro brazos de la llanta, que no hay en el mercado. "Son muchas cosas", sentencia. "Piensa que es un coche compacto y asequible y que tiene todos estos detalles premium que lo hacen especial".

"En el interior me encanta el cuadro de relojes con la doble cúpula, un elemento cien por cien Alfa Romeo y único entre los fabricantes de coches", añade.

Bonito cuadro de relojes para el Junior.

"Me gusta mucha la ergonomía, la consola alta con la que uno se siente protegido cuando va sentado. Te sientas, apoyas el brazo y en seguida te sientes cómodo y resguardado. Un elemento que me gusta mucho: los asientos, especialmente los deportivos, que son increíbles", añade el diseñador español.

Dos motores y dos etiquetas, ECO y CERO

El Junior se ofrecerá con dos variantes: microhíbrida y eléctrica. La CERO emisiones llega con dos niveles de potencia, de 156 y de 240 CV (esta última exclusiva de la versión más deportiva Veloce) y equipa una batería de 54 kWh. En la versión de 156 CV, el paquete de baterías de iones de litio proporciona hasta 410 km de autonomía en el ciclo WLTP, o 590 km en el ciclo urbano. A la hora de cargar, en las estaciones de carga rápida de CC de 100 kW, se tarda menos de 30 minutos en pasar del 10% al 80%.

"Desde el inicio el Junior fue ambivalente, eléctrico y de combustión electrificado. Pienso que es perfecto en un mundo de incertidumbre en el que estamos, un coche que nos permite las dos motorizaciones, aclara el diseñador. El Veloce, de 240 CV y 1.500 kilos de peso, es divertidísimo. Es un kart. Su 0 a 100 km/h está por debajo de 6 segundos".

La versión eléctrica del Alfa Romeo Junior cubica 400 litros de maletero.

Alejandro Mesonero-Romanos mira a su nueva creación con los ojos de un padre. La duda que nos queda es si está realmente satisfecho con el resultado final o si le queda algo pendiente. "No", dice, "no queda nada por hacer en este coche. Y aunque es verdad que los diseñadores somos siempre los eternos insatisfechos, estoy muy contento con el resultado final".