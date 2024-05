Emilio Herrera (Kia): "Hace 30 años vendíamos por precio; hoy, el EV9 podría compararse realmente con muchos coches premium"

El nuevo Kia EV9 es toda una declaración de intenciones. El fabricante coreano no quiere ser 'premium', pero con este modelo eléctrico bien lo parece. Tecnología punta que demuestra de lo que Kia es capaz. Nos vamos de ruta con el CEO de la marca en España.

En la sede de Kia en Madrid nos citamos con el presidente de la marca en España. Emilio Herrera nos recibe junto a su nueva criatura, un modelo que destaca dentro de la tecnológica familia EV por su peculiar diseño cuadriculado y futurista. Al verlo, muchos todavía nos seguimos asombrando del salto cualitativo que ha experimentado este fabricante que aterrizó en España hace tan solo 30 años. Herrera nos responde.

Con Emilio Herrera, durante nuestra charla en la sede de Kia.

"Nada que ver el Kia de hace tres décadas con lo que vivimos hoy", asegura. "Hace 30 años éramos realmente lo que se llama un fast follower. Intentábamos copiar lo mejor posible. Ver cómo lo hacían los demás para seguirlos de una manera rápida y evolucionar. Y esta evolución ha sido mucho más rápida en los últimos 10-15 años. Varios son los factores que han contribuido a esta aceleración en Europa desde 2006, como la inauguración de la fábrica en Cilina, en Eslovaquia, o los 7 años de garantía para todos nuestros modelos. Esta decisión fue clave para acelerar no solo las ventas sino también la imagen de marca".

En el plano humano, añade el responsable de Kia, "dos personas han sido claves. Una es Peter Israel, un diseñador que venía del grupo Volkswagen, que había diseñado anteriormente el Audi TT, y que llega en 2006 a Kia. A partir de ese momento vemos un cambio radical en el diseño de los coches. Hace 30 años, el diseño era muy básico, muy asiático, podemos decir que no se adaptó al gusto europeo. No era lo que esperaba el consumidor".

"La segunda persona ha sido y es Rafa Nadal, que desde 2004 lleva con nosotros. Este año celebramos el 20 aniversario de su patrocinio. Creo que lo que ha aportado Rafa a la marca en España y en todo el mundo es la seguridad que da que el mejor deportista en nuestro país apueste por Kia. Ha sido fundamental".

Está claro que hace ya 30 años el primer modelo que llegó a España, el Sportage, nada tiene que ver con el tecnológico EV9. "Muy poco, la verdad", nos asegura Herrera. "Solo el deseo de hacer las cosas bien, de esforzarse. En aquel momento hay que decir que estábamos aprendiendo todavía. No hay que olvidar nunca que el grupo Kia, aunque ya existía desde 1944, no empezó a producir realmente coches hasta los años 70. El primer coche se lanzó al mercado coreano en 1974. Por ello, nosotros llevábamos, comparado con todas las marcas europeas, un retraso. En ese momento había marcas que ya llevaban casi un siglo de vida. Por tanto, creo que hemos avanzado mucho y en poco tiempo".

"Estoy convencido", matiza, "de que lo que caracteriza a Kia y la empresa coreana es esa perseverancia, ese esfuerzo, como un valor fundamental, el decir "vamos a intentarlo" y a hacerlo cada vez mejor. Ello nos dio, por ejemplo, la oportunidad de ofrecer los 7 años de garantía. Vamos a hacerlo tan bien que no tengamos que preocuparnos por el coste de esa garantía, sino que la garantía realmente sea un elemento que dé esa tranquilidad al consumidor".

Kia parece que ya se lo cree

Kia ha ido ganando en calidad y acabados. Con la llegada de la nueva familia de eléctricos EV, la marca ha demostrado que está en lo más alto, al menos tecnológicamente hablando. Le preguntamos al ejecutivo si con la llegada del EV6 ya se creen que pueden dar el salto al segmento premium. El CEO asegura que no quieren ser una marca premium pero que sí que es verdad que esta tecnología les ayuda a subir la imagen de marca que tienen. El EV6 fue el primer coche de la familia EV y ha ayudado mucho a posicionar la marca al nivel que está hoy en día.

"En España, hace 30 años, empezamos con un posicionamiento que yo llamo low cost. Vendíamos básicamente por precio y era lo que nos diferenciaba de otras marcas. El problema de ese posicionamiento es que es extremadamente peligroso, porque en cuanto hay una marca que ofrezca un mejor precio que tú, desapareces. Hubo por tanto que ir mejorando la calidad, había que ir mejorando el diseño de los coches, y vender nuestro valor a un buen precio. A veces queremos ser los primeros en lanzar cierto tipo de tecnología y demostrar que una marca generalista como Kia puede estar en lo más alto. Este EV9 podría compararse realmente con muchos coches premium", matiza.

Nuevo Kia EV9.

Para el que no necesita presumir

Al ver este modelo tan imponente, con sus 5 metros de largo y sus 185.000 euros de precio, nos preguntamos a qué tipo de cliente va dirigido el EV9. Emilio Herrera lo tiene muy claro. "Al ser un coche grande tiene una amplitud de espacio interior muy importante", nos explica. "Va dirigido a esos clientes que buscan realmente ese confort, esa amplitud, para familias numerosas. Hay que admitir que es para un nivel adquisitivo alto, pero si nos comparamos con marcas premium todavía tiene un precio mucho más razonable. ¿Quién se compra un coche como este? Pues es para el que busca algo diferenciador respecto de las marcas premium tradicionales. Con estas, lo que te compras, aparte de calidad e imagen, es estatus. En este coche no te compras el estatus, pero sí la diferenciación y lo que necesitas".

"Hay que tener un nivel de autoestima muy alto para decir, yo no necesito una marca premium para definir lo que soy, tengo la autoestima y la valentía suficiente para comprarme un coche que no es una marca premium, pero que a nivel de imagen, a nivel de tecnología, sí ofrece esa misma calidad. Mi estatus social ya lo tengo adquirido y no necesito proclamarlo a los cuatro vientos. Este es el tipo de cliente. Muchas veces son autónomos o jefes de empresas con cierto nivel adquisitivo".

Hasta 668 km en ciclo urbano

El Kia EV9 ha sido concebido a partir de la plataforma modular eléctrica global (E-GMP) de Kia, la misma que las del EV6 y la del Hyundai Ioniq 5. Solo se ofrece con tracción total e incluye una batería de 99,8 kWh de capacidad de 566,5 kg de peso que se ubica en la parte baja del coche, entre los dos ejes. El modelo está propulsado por dos motores eléctricos de 141 kW cada uno, que combinados otorgan al EV9 una potencia total de 283 kW (384 CV). La versión GT-line puede alcanzar 350 Nm de par en los dos motores. Su velocidad punta es de 200 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos. La autonomía estimada WLTP llega hasta 505 km (hasta 668 km en ciclo urbano).

Potencia de 384 CV para el Kia EV9.

El directivo nos ofrece darnos una vuelta con el coche y aprovechamos para saber qué sensaciones le transmite. "Lo primero, comodidad", nos dice. "He viajado con él en un trayecto de larga distancia y el coche proporciona confort y tranquilidad. A parte de que, como en el resto de modelos eléctricos, no hay ruido. Es muy agradable de conducir, muy suave, y con una potencia enorme. Son 385 CV y se notan".

El CEO de Kia a los mandos del tecnológico EV9.

"Sus 800 V a la hora de cargar nos asegura que podemos pasar del 20% al 80% en 18 minutos, lo suficiente para tomarse un café", asegura Herrera. "Este coche, además, es capaz de suministrar energía a nuestra casa, amén de cargar cualquier electrodoméstico. En ciudad podemos jugar con el ipedal para bajar consumos, por lo que podríamos hablar de unos 500 km de autonomía real en ciudad".

"Llegará un acabado inferior a la gama para reducir el precio", confiesa el directivo. "Pero no lo hacemos por bajar precio, porque el valor que ofrece el coche por el precio es muy grande, es simplemente por tener una opción algo más económica en el mercado. Hay que darle esa alternativa al consumidor. Los asientos traseros giratorios no llegarán a nuestro país porque aquí la legislación no lo permite. Lo que sí estamos pensando traer son los retrovisores digitales".

En camino nuevos EV

Tras este EV9, nuevos EV irán llegando al mercado. La mayoría serán SUV, menos el EV4, porque es lo que demanda el mercado y la marca se centrará sobre todo en esa carrocería. El EV3, que tendrá un tamaño ligeramente inferior a la del Niro, y el EV2, que se va a fabricar en Europa y que tendrá un tamaño por debajo del EV3, serán los más pequeños de la familia eléctrica, y llegarán (así está en los planes de Kia) con precios más competitivos. "Lo que estamos intentando hacer con el nuevo tipo de baterías y con la reducción de materiales es poner unos precios asequibles, que de eso se trata", comenta el CEO de Kia. "Hemos empezado por la parte alta, con el EV6 y EV9, una decisión que no ha sido desacertada por dos motivos. Primero, porque nos da imagen, y segundo, porque la demanda de eléctrico de momento no es muy elevada".

"Queremos que el EV2 venga lo antes posible, estaría para 2026", asegura Herrera. "Será el modelo más asequible de los eléctricos de Kia. No sé el precio todavía, pero os puedo decir que el EV3 rondará los 30.000 euros más o menos. Es el precio que nos hemos fijado como objetivo".