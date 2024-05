Esta es la forma correcta de llevar tu bicicleta en el coche, a cualquier viaje

¿No eres capaz de dejar la bicicleta ni cuando te vas de viaje? Pues si ese es tu caso, seguro que te interesa saber cómo deberás llevarla en tu coche, pero... ¡ten cuidado!, porque en caso de llevarla mal te pueden llegar a multar. Así es como la DGT recomienda transportar la bicicleta en el coche.

Si además del mundo de los coches también te gusta el de las bicicletas puede que seas uno de esos que a la hora de viajar necesita llevarse a su compañera de dos ruedas para dar unos pedales allá a donde vaya. Por tanto, si pretendes hacer una escapada este verano con tu bicicleta presta atención a este post para saber cómo debe ir colocada en tu vehículo.

Primero de todo, al maletero o al portabicicletas

Para empezar, si quieres viajar con tu bicicleta y no vas a llevar mucho equipaje, la opción más sencilla es meterla en el maletero o en el interior del coche abatiendo los asientos traseros. Si eliges esta opción, tendrás que inmovilizar completamente la carga, por lo que puedes utilizar cinchas para que la 'bici' vaya completamente sujeta.

En caso de que lleves algo más de equipaje y no te entre dentro del maletero, necesitarás un portabicicletas para transportarla. Los portabicicletas existen tanto de techo como de portón trasero. Si optas por la primera opción tienes que tener cuidado con la altura, ya que la altura del vehículo crecerá y por lo general no estarás acostumbrado a esa medida, sobre todo a la hora de pasar algunos puentes, entrar a parkings, etc...

En caso de que optes por el del portón, tienes que tener claro algunos conceptos. Si la carga es inferior al ancho total del vehículo (incluyendo los espejos retrovisores), deberá llevar una señal V-20, la cuadrada con líneas diagonales rojas y blancas, situada en el extremo de la carga y perpendicular al eje del vehículo.

Si tu bicicleta es algo mayor y ocupa el total del ancho del vehículo, tendrás que colocar dos señales V-20 situadas transversalmente en cada extremo de la carga y las líneas diagonales de la señal deberán formar una V inversa. Es decir, las líneas de cada extremo deberán apuntar hacia dentro en la parte superior del vehículo. En caso de que la bicicleta sobrepase el ancho del vehículo, recordemos, incluyendo los retrovisores, no podrá ser transportada de esta manera.

La matrícula y los intermitentes, siempre visibles

Un problema de transportar una o varias bicicletas de esta forma es que puede que tapen los intermitentes y la matrícula, por lo que, si este es tu caso, deberás adquirir un dispositivo de alumbrado y señalización, más una placa de matrícula adicional por fuera de la carga. Es importante tener en cuenta esto, ya que en caso de que no cuentes con este dispositivo te pueden multar.

Las multas por transportar mal la bicicleta

Como mencionábamos antes, llevar tu bicicleta contigo también significa hacerlo correctamente por lo que, si la carga no está señalizada o lo está incorrectamente, te multarán con una sanción económica de 80 euros. Este mismo importe será con el que te multarán si los intermitentes o las placas no se observan correctamente y no portas el dispositivo requerido. En caso de que el accesorio con el que estamos transportando la bicicleta no sea el adecuado y exista un riesgo de caída, te pueden multar con 200 euros. Y en el peor de los casos, si llegas a perder la carga, la multa ascenderá hasta los 500 euros.