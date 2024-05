El 21% de los puntos de recarga públicos instalados en España hasta marzo no está operativo

España mantiene la tendencia de los últimos meses en lo que a electrificación de la movilidad se refiere. Al cierre del primer trimestre del año, en España se han instalado un total de 3.121 puntos de recarga, lo que supone un incremento del 10% en comparación con el cierre de 2023.

Según el Barómetro de Electromovilidad de Anfac, España cuenta en total con 41.067 puntos de acceso público. Ahora bien, el 21% de ellos, 8.645 postes, no están operativos, bien sea por encontrarse en mal estado, averiados o que aún no se han podido conectar a la red.

Así las cosas, el total de puntos de recarga de acceso público operativos en España se sitúa en los 32.422.

Ahora bien, más de la mitad de los puntos instalados en los tres primeros meses del año tienen potencias por debajo de los 22 kW. Una tarea que complica la adopción de esta tecnología por parte de los clientes. Y es que los plazos para recargar un vehículo eléctrico en postes con estas características requieren tiempos mínimos de tres horas.

Y es que solo el 25% de la infraestructura de recarga de acceso público en España corresponde a carga con potencia superior a 22 kW. Según los objetivos estimados por Anfac, el 51 % de los puntos de recarga debería contar con potencias superiores a los 22 kW en el año 2024.

La red de carga ultrarrápida superior o igual a 150 kW crece en 578 nuevos puntos de recarga de acceso público durante el primer trimestre. Actualmente, España dispone de 2.103 puntos de esta potencia, lo que representa apenas el 6,5% de la red total.

El mercado electrificado se estanca

De otra parte, en los tres primeros meses del año se han comercializado un total de 27.077 turismos electrificados, lo que supone tan solo el 9,7% del cumplimiento del objetivo anual, fijado en 280.000. Estas cifras ponen de manifiesto que el ritmo es insuficiente, dado que se tenían que haber matriculado un total de 70.000 turismos electrificados en el primer trimestre.

Las ventas de vehículos electrificados se encuentran estancadas. La cuota de mercado de este tipo de vehículos es del 10%, peor incluso que el mismo período de 2023. Desde la patronal han remitido al Gobierno diversas propuestas con el objetivo de actualizar y reforzar el actual sistema de ayudas públicas. Cabe recordar que, por ahora, la vigencia del plan Moves III está garantizada hasta el 31 de julio. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el pasado mes de febrero con el sector a mejorar y reforzar el sistema de ayudas.

Asimismo, el pasado 30 de abril vencieron las ayudas para la transformación de flotas de vehículos pesados de transporte profesional por carretera, también conocido Moves Mitma, tal y como avanzó este periódico. La razón que explica el fin de este plan de ayudas es la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En el índice europeo, España se sitúa en la cola solo por delante de Italia (18,8), Hungría (18,7) y República Checa (14,8). En cualquier caso, muy lejos de la media europea del 40,5 (+0,1 puntos). Alemania sigue notando el impacto del fin de las ayudas sobre la electrificación del mercado de turismos, retrocediendo en 0,7 puntos. Italia también cae respecto al trimestre anterior (-0,7 puntos), en este caso provocado por las expectativas de los consumidores sobre la llegada de incentivos a la compra de vehículos electrificados a lo largo del año.

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha explicado que "el mercado de vehículos electrificados se está estancando, y actualmente solo representan el 10% de la cuota de mercado en España, algo que en Anfac nos preocupa. El comprador no quiere riesgos: si no hay certidumbre y sencillez en los planes de ayuda, e inmediatez en el cobro, muchas operaciones no se producen". El directivo también ha reconocido que "aunque la evolución de puntos de recarga avanza a buen ritmo, la falta de información sobre su localización, su situación y generalización de un sistema de pago único no lo hace visible a todos los usuarios, que siguen viendo este tema como un claro freno a la compra de vehículos eléctricos".