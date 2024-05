Juan Manuel Pino (CA Auto Bank): "Este año incrementaremos un 20% nuestra cartera de crédito en España"

Juan Manuel Pino (Madrid, 1976) tomó las riendas de CA Auto Bank como responsable de España, Portugal y Marruecos a comienzos de este año. El directivo madrileño atiende a elEconomista.es para analizar los próximos movimientos de la entidad de Crédit Agricole en España.

¿Cómo se ha desarrollado el año 2023 para CA Auto Bank en España?

Ha sido un muy buen primer ejercicio. Nacemos el 4 de abril de 2023 como banco 100% del grupo Crédit Agricole, especializado en el mundo del automóvil. Como primer año como banco independiente ha sido muy productivo. Cerramos el ejercicio con más de 1.150 millones de euros en cartera financiada trabajando con marcas como BYD pero con otros muchos en el sector y también con más de 1.000 concesionarios en España. En el periodo también continuamos desarrollando nuestra actividad focalizada en dar soporte a las marcas que están interesadas en nuestros servicios, servicios digitalizados, porque no nos encargamos únicamente de dar préstamos al consumo para el automóvil, sino también en simplificar la vida de nuestros clientes y poder hacerlo todo de una manera digital. Evitamos que el cliente vaya al concesionario, que tenga que ir a dejar unos papeles, ya que tenemos herramientas que nos permiten hacer todo digital y con un foco muy fuerte en la movilidad verde.

¿Priorizan la movilidad verde?

Facilitamos la transición energética de nuestros clientes ayudándoles a adquirir los vehículos con nuevas tecnologías y nuevos motores para que sean accesibles. Todos sabemos que hoy son más caros este tipo de vehículos, con lo cual estamos ideando y desarrollando nuevas fórmulas de financiación, de alquiler y de suscripción para que los clientes puedan optar y probar estos vehículos, verificar si se adaptan a lo que son sus necesidades y si es así, adquirirlos, financiarlos, utilizarlos, lo que sea más cómodo para ellos. Y este tipo de financiaciones tienen también menor coste, de entre un 10% y un 15%.

Comenta que trabajan con muchos actores del sector. En su caso, son la financiera de seis marcas chinas en España. ¿Qué le aportan?

Es un mercado incipiente. Todo este mercado de nuevas tecnologías, nueva electrificación, vemos que hay muchísimos actores que están viniendo desde diferentes mercados asiáticos, en donde vemos la oportunidad de facilitar esta transición a nuestros clientes. Al final el cliente manda. Todas estas marcas están llegando con una gran apuesta, tanto en número de modelos como en tipología de motorizaciones, y el cliente mandará. También somos el primer financiador de Tesla en Europa y también en España, aunque sin exclusividad.

¿Buscan nuevas marcas?

Siempre que haya una marca interesada en desarrollar nuevas energías, ponerlas a disposición de los clientes en el mercado español, ahí estará CA Auto Bank para intentar ayudarles a desarrollarlo y a proponérsela a los clientes. Luego será cuestión del cliente el adquirirlas o no, pero toda nueva marca necesita un tiempo de implantación. Todas estas marcas que empezaron el año pasado o este año 2024 creemos que tienen un potencial fuerte de desarrollo y veremos cómo van a ir ganando cuota poco a poco frente a las marcas más tradicionales.

Ha dicho que cuenta con 1.150 millones en cartera ¿qué objetivo tienen para este año?

Está en crecimiento, podemos decir que estaríamos hablando de un 20% de mejora para el cierre de año.

¿Qué coste de fondeo tienen?

Nosotros hoy somos una empresa española, somos una sucursal de Autobank S.P.A. que está en Italia, que pertenece al grupo Crédit Agricole, con lo cual no somos como tal una empresa nueva en ese sentido. Tenemos diferentes estrategias en cuanto al fondeo, una de ellas pasa por el fondeo a través de nuestra empresa madre, como es normal, pero no es nuestro único recurso, también emitimos bonos, ya lo hacíamos anteriormente, ahora lo seguimos haciendo, tanto públicos como privados. Accedemos a financiación bancaria en cada uno de los mercados. También nos fondeamos con los diferentes bancos, hacemos securitizaciones de nuestra cartera en cada uno de los mercados, pero también en España, como los que se emitieron en el pasado, y también acudimos al Banco Central Europeo para obtener ese fondeo adicional. Por último, y no menos importante, también los depósitos, que nos dan mucha flexibilidad porque dentro del mercado europeo somos probablemente de los actores que están más activos. No solo nos fondeamos en Italia o en Alemania a nivel directo, también nos fondeamos a través de terceros en países como España, Países Bajos y más que van a venir en función de las oportunidades que haya. Lo importante es ofrecer una remuneración atractiva a los clientes en países donde la gestión de los depósitos no es tan agresiva porque no hace falta en otras entidades bancarias. Intentamos favorecer a los clientes de esos mercados y obtener un fondeo más ventajoso también para nosotros.

¿Tienen previsto lanzar algún producto más para captar ahorro en España?

Nos vamos a quedar, por ahora, en los depósitos. Es una estrategia que nos está funcionando bastante bien, mejor de lo que pensábamos en un inicio en cuanto a volúmenes. Creemos que es la estrategia adecuada por ahora, complementada con todo el resto de cosas que estamos desarrollando.

¿Ha perdido el cliente particular el miedo a dejar el dinero en un banco que no conoce?

Al final también hay muchas garantías, desde el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre como entidad europea y luego las valoraciones, perteneciendo a un gran grupo como Crédit Agricole, no es un nombre con el que vayas vacío, con lo cual creemos que también da mucha seguridad a los clientes.

¿Cómo afrontáis los próximos meses ante una bajada de tipos que se espera más suave de lo previsto?

Ahora tenemos que estar expectantes, porque es verdad, se lleva hablando desde hace bastante tiempo de la bajada de tipos, pero no está pasando como tal. Sí, bajarán en junio, pero la realidad es que a fecha de hoy no ha habido ninguna bajada y en el mercado interbancario no se está percibiendo una bajada de tipos, con lo cual cualquier bajada en ese sentido la aplicaremos evidentemente a los consumidores finales y a nuestros clientes, tanto corporativos como privados, pero a fecha de hoy no vemos una bajada en ese sentido. Estaremos atentos a ver qué pasa en este próximo mes de mayo o junio y hacia dónde va el mercado, pero a fecha de hoy hay meses que se ve mucho optimismo y luego ese optimismo baja de repente por algún indicador macroeconómico. Es cierto que hay mucha tensión en los mercados hoy, entre los diferentes eventos internacionales que están sucediendo, hay que estar atentos.

¿Qué evolución tenéis en la financiación de vehículos de ocasión?

Cuando éramos una cautiva de Stellantis pura, el 75% de nuestro negocio era de vehículos nuevos y el 25% restante de vehículos usados. Ahora, no siendo una cautiva pura y atacando el mercado no solo a través de las nuevas marcas con las que colaboramos, sino también a través de concesionarios, esta parte se ha incrementado. Podemos hablar que es un 50%-50% dentro de la nueva producción que nosotros estamos haciendo. Creemos que es un segmento que va a crecer en los próximos años. Si vemos el ratio de venta de vehículo usado en España frente a, Reino Unido, Francia o Italia, estamos a la mitad del camino de lo que se puede hacer en cuanto a vehículo usado. Con lo cual creemos que va a haber un incremento en esa parte y queremos estar presentes, controlando muy bien la tipología de vehículo. Nuestro banco se enfoca en la movilidad verde, con lo cual siempre ayudaremos y facilitaremos la adquisición, financiación o uso de vehículos con nuevas tecnologías, no siendo el foco de financiación de nuestro banco el financiar los vehículos más antiguos que hay en el mercado.