Toyota y su apuesta ganadora por la multi-tecnología

Toyota ofrece en la actualidad su oferta más completa de vehículos, con 20 modelos basados en cuatro tecnologías, híbrido, híbrido enchufable, 100% eléctrico y de pila de hidrógeno, lo que le ha llevado a ser líder mundial. Les contamos su estrategia global.

Toyota ha pasado de entrar a duras penas en el top 10 del mercado español del automóvil a ser su líder indiscutible. Lo mismo se puede decir del mercado europeo y también a nivel mundial. De luchar en igualdad de condiciones con el Grupo Volkswagen por ser el primer fabricante mundial de coches a superar por más de un 20% al consorcio alemán. Y todo este gran cambio tiene un nombre, el coche híbrido.

Lo que comenzó hace 25 años como una idea un poco alocada de los ingenieros, con el Prius, se ha convertido en la clave del mercado. Incluso en un momento en el que la Unión Europea ha hecho una apuesta muy arriesgada por el coche eléctrico, Toyota está dominando el mercado con su tecnología híbrida. Y es que ya van cinco generaciones de una tecnología ganadora.

La multitecnología es la clave

La clave del éxito del grupo japonés, también con su marca Lexus, es la multitecnologia. Hoy en día no se puede aspirar a tener una posición sólida en el mercado sin tener diferentes opciones de motores. Toyota hace 15 años tenía versiones diésel y gasolina, además de los híbridos que ya empezaban a gustar en el mercado. Eliminó los coches de gasóleo y reforzó su apuesta híbrida.

Tras el RAV4, ahora llega al mercado el segundo modelo híbrido enchufable de Toyota, el SUV compacto C-HR.

Ahora, ya ha eliminado las versiones de gasolina, salvo algún caso aislado, y en su lugar ya tiene las versiones híbridas enchufables. No son nuevas, ya tienen algunos años en la gama, pero ahora se han reforzado. Primero fue un Prius con una autonomía muy pequeña y más tarde el RAV4 ya con una gran autonomía de hasta 75 km de autonomía eléctrica. El siguiente modelo en hacerse enchufable ha sido el C-HR, el SUV compacto de estilo muy moderno, con el que hicimos una primera toma de contacto hace solo unas semanas.

Ahora, que todos los fabricantes se han puesto a hacer coches eléctricos, Toyota sigue apostando por sus híbridos e híbridos enchufables. Y poco a poco empieza a lanzar sus modelos eléctricos, pero de forma muy prudente. Es lógico, si tenemos en cuenta que es líder a nivel mundial gracias a su tecnología híbrida para que apostar por lo nuevo.

La gama más amplia del mercado

En este sentido, la estrategia global de Toyota para los próximos años es la de enmarcarse en la multi-tecnología con el enfoque de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en Europa. El éxito de Toyota se sustenta en la gama más amplia del mercado, con opciones híbridas e híbridas enchufables, además de su nuevo eléctrico, el bZ4X. Y todo ello sin olvidar el que sin duda es el siguiente paso, el coche de hidrógeno, de momento con el Mirai que ya ofrece su segunda generación.

La novedad para esta primavera son bZ4X y C-HR pero en 2 años llegarán seis nuevos eléctricos.

Toyota reposiciona ahora el precio de su primer vehículo eléctrico puro, el bZ4X para aumentar la base de clientes potenciales y adaptarse a sus necesidades. Este modelo es importante porque supone la llegada al mercado del primero de una serie de 6 modelos 100% eléctricos cero emisiones que se lanzarán al mercado en los próximos 2 años.

bZ4X desde 39.500 euros

Pero lo importante es su nuevo precio y es que desde ahora, el bZ4X Advance 4x2 se puede adquirir desde 39.500€ al financiarlo con Toyota Easy Plus. Este programa incluye 4 años de mantenimiento y garantía. Pero no incluyen las ayudas a la compra, que pueden llegar a superar los 10.000 €. También puede adquirirse en formato renting todo incluido con KINTO One con una cuota desde 476 €/mes.

La estrategia de Toyota es la multitecnología y los resultados demuestran que es una apuesta ganadora.

La apuesta de Toyota por el hidrógeno se remonta a hace más de tres décadas, cuando puso en marcha un programa de investigación y pruebas sobre la tecnología de pila de combustible. Toyota fue pionera en 2014 con el lanzamiento del primer vehículo de pila de combustible de hidrógeno fabricada en serie en el mundo, el Toyota Mirai.

Toyota apuesta por alcanzar una sociedad futura basada en el hidrógeno y otras fuentes de energía renovables, sin emisiones de CO2. El hidrógeno se puede utilizar no solo para proporcionar energía a los vehículos -particulares, pero también autobuses, taxis, carretillas elevadoras y otros usos -, sino también para generar la electricidad que necesitan los hogares e, incluso, las fábricas.