Citroën Ami (2024): se abren los pedidos para el renovado modelo con nuevo color y acabado

A finales de mayo se abren los pedidos para el actualizado cuadriciclo eléctrico, Citroën Ami, que cambia el color, ofreciendo un nuevo acabado y packs de equipamiento opcional.

Para celebrar su 4 años en el mercado, Citroën introduce cambios en su original Ami, que llega con nuevos colores, una nueva versión y más equipamiento. Los pedidos se abrirán según los mercados entre finales de mayo y principios de junio. Desde abril de 2020, se han vendido cerca de 50.000 vehículos Citroën Ami en 14 mercados, entre ellos España, un biplaza utilizable en algunos países a partir de los 14 años sin carnet de conducir.

Recordemos que desde el punto de vista legislativo, el Ami está clasificado como un automóvil de tipo L6e o «cuatriciclo ligero» por el Reglamento UE 168/2013. Se les conoce popularmente como «coches sin carné», aunque es obligatorio estar en posesión del carné AM, el de los ciclomotores de 50 cm³para el que hay realizar un examen teórico y práctico (lo pueden obtener personas a partir de 15 años de edad).

Nuevo color y versión

El renovado Ami está ahora disponible en un nuevo color Night Sepia, un marrón oscuro crudo que sustituye al azul original y que se aplicará a toda la gama.

Asimismo presenta una nueva versión, denominada My Ami Peps, que presenta un frontal con una banda gráfica negra bajo el parabrisas que se adorna con adhesivos horizontales amarillos. Se le ha integrado un alerón trasero, cuatro tapacubos de diseño floral con decoraciones blancas, dos adhesivos de custodia y dos adhesivos inferiores de las puertas que incorporan el número 2, un guiño al número que aparece en los coches de carreras. En el habitáculo encontramos la interfaz My Ami Play que convierte el smartphone del usuario en el salpicadero del vehículo. Las funciones se controlan a distancia mediante el botón "Citroën Switch" que se coloca en el volante para mantener la vista en la carretera.

También hay un gancho para bolsas y tres contenedores de almacenamiento. El interior también está animado por las dos correas de apertura de puertas y las costuras de las alfombrillas de color naranja.

Nuevos paquetes de diseño

Citroën también está desarrollando la gama de kits de conversión para el Ami. Tras comercializar el pack de accesibilidad Ami For All, destinado a personas con movilidad reducida, la firma sustituye el modelo utilitario Ami Cargo por la opción My Cargo Kit. Este juego incluye una solapa divisoria entre el lado del conductor y el pasajero, así como tablas de soporte de carga que protegen el asiento del pasajero.

My Cargo Kit permite cargar diferentes tipos de paquetes en el contexto de la entrega de última milla o de cualquier otra actividad. Su acceso es muy fácil gracias al ángulo de apertura de la puerta.

Permite cargar hasta 200 litros bajo la red de almacenamiento, con un volumen total de 340 litros en todo el vehículo. En cualquier momento, los elementos que componen este kit pueden plegarse y colocarse detrás del asiento en una bolsa específica para disfrutar de un viaje con dos personas.