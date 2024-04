Qué hacer si me han robado la matrícula y cómo evitar que me multen

Si alguna vez has llegado a tu coche y has visto que no tenías la matrícula, estos son los pasos que debes seguir. Ten precaución, porque te pueden multar si circulas sin ella e incluso en caso de robo pueden utilizarla para cometer un delito.

Aunque pueda parecer descabellado, no estás exento de que un día vayas a coger tu coche y no encuentres alguna de las matrículas de tu coche. ¡Pues ten cuidado! Porque en caso de no llevarlas, te pueden multar e incluso pueden utilizar tu matrícula para cometer un delito, así que sigue los pasos adecuados para que no vaya a mayores la pérdida de una de las matrículas.

Esta es la multa por conducir sin matrícula

Ir conduciendo sin matrícula, ya sea por robo o pérdida, se considera una falta grave lo que significa que en caso de que te pillen los agentes te multarán con 200 euros de sanción. Pero estos no son todos los casos con los que te pueden multar si hablamos de matrículas, ya que además de hacerlo por circular sin alguna de las placas, también te pueden multar debido a que esté desgastada, rota, sucia, porque la iluminación de la matricula no funciona correctamente o debido a que la placa no sea reglamentaria y no esté homologada.

Todos estos casos suponen la misma sanción, de 200 euros sin retirada de puntos, pero existe una sanción que sí que acarrea puntos. Exactamente se trata de circular con una matrícula manipulada, una infracción que se considera muy grave ya que no se puede manipular la matrícula una vez se ha matriculado el coche. Esta sanción sube hasta los 6.000 euros y los 6 puntos del carnet de conducir.

¿Qué debo hacer si he perdido la matricula o me la han robado?

En caso de llegar al coche y no ver tu matrícula, debes tener especial atención ya que puede que te la hayan robado para cometer algún delito utilizando tu matrícula y no se debe a que únicamente la hayas podido perder. Lo primero que debes hacer es denunciar la matrícula robada a la policía. Y aunque la denuncia esté presentada, no puedes circular igualmente, ya que te pueden poner la sanción que anteriormente hemos mencionado por no portarla.

Lo segundo es llamar al seguro de tu coche, para contarles lo ocurrido y que, si luego existiese algún problema con tu matrícula debido a algún delito, esta llamada sirva para asegurar de que no has sido tú. Además, tendrás que solicitar una grúa para que lleven el coche al taller, donde te colocarán otra matrícula. En caso de que solamente se te haya caído y no puedas colocarla de nuevo, también deberán seguir este paso.

Finalmente, en el taller te montarán de nuevo una matrícula homologada presentando la documentación (permiso de circulación e ITV) y comprobando que coincida con los datos de la DGT. El precio de este servicio rondará desde los 20 hasta los 50 euros, aunque algunos seguros cubren el coste del cambio de matrícula, por lo que recomendamos preguntarles antes de pagar de nuestro bolsillo.