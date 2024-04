Cómo solicitar las ayudas para comprar un coche CERO, ECO y etiqueta C en Madrid de hasta 8.500 euros: plazos, requisitos y cuantías

Este miércoles se abre el plazo para solicitar las ayudas del Plan Cambia 360, una de las seis líneas de subvenciones que aprobó el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de "fomentar la movilidad sostenible y la eficiencia energética para continuar reduciendo las emisiones contaminantes en la ciudad y contribuir a cumplir las metas establecidas en la Hoja de Ruta hacia la neutralidad climática".

En concreto, el Plan Cambia 360 otorga ayudas económicas a particulares para que renueven sus turismos. El plan cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros, de los que cada usuario podrá beneficiarse, como máximo, de 8.500 euros. De esos 10 millones, 3,5 se destinarán a vehículos CERO, 6 a vehículos ECO y 0,5 a vehículos C. El otorgamiento de las solicitudes se resolverá por orden cronológico, y las solicitudes presentadas una vez que los fondos se hayan agotado podrían obtener la subvención si algunas de las presentadas previamente no fueran válidas, si se reasignaran fondos sobrantes de otros ámbitos o si se ampliara el crédito disponible.

Cuantías

El plan contempla una ayuda de 4.500 euros a quienes adquieran un vehículo con distintivo ambiental CERO (híbridos enchufables o 100% eléctricos) y de 2.500 euros a quienes adquiran un vehículo con distintivo ambiental ECO (híbrido o propulsado por gas).

Estas cuantías suponen una reducción de 1.500 y 500 euros respectivamente respecto a anteriores convocatorias. Sin embargo, en esta ocasión se pretende incentivar el achatarramiento, de tal forma que se bonificará que los vehículos más antiguos (y, por tanto, más contaminantes) desaparezcan de la circulación. Por ello, a quienes entreguen un vehículo para su achatarramiento en el momento de compra se les adicionará otros 4.000 (en el caso de vehículos CERO) o 3.000 euros (en el caso de vehículos ECO) a las sumas mencionadas anteriormente (4.500 y 2.500 euros).

De esta forma, mediante la destrucción voluntaria de un vehículo antiguo las sumas ascienden hasta los 8.500 euros por la adquisición de un vehículo CERO y hasta 5.500 euros por la de un vehículo ECO. Además, quienes adquieran un vehículo con distintivo C y entreguen un vehículo antiguo para achatarrar, podrán optar a una subvención de 2.500 euros.

Todas estas cuantías podrán verse aumentadas en un 10 % cuando el beneficiario cuente con título de familia numerosa y en otro 10 % en el caso de que el beneficiario sea una persona con discapacidad que adquiera un vehículo adaptado. De esta forma, cuando concurran ambas circunstancias de manera simultánea el incremento de la ayuda será del 20%.

Vehículo CERO: 4.500 euros por adquisición, 8.500 euros por adquisición y achatarramiento.

Vehículo ECO: 2.500 euros por adquisición, 5.500 euros por adquisición y achatarramiento.

Vehículo C: 2.500 euros por adquisición y achatarramiento.

Condiciones

Para poder optar a estas ayudas, los beneficiarios deben reunir dos requisitos:

mayores de edad que residan en el municipio de Madrid, a excepción de las personas menores de edad que tengan reconocida una discapacidad por movilidad reducida;

abonar el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en el municipio de Madrid, o haber obtenido la exención de pago, una vez sean adquiridos los vehículos.

Además, el precio de los vehículos CERO no podrá sobrepasar los 60.000 euros antes de impuestos; por su parte, el precio de los vehículos ECO no podrá sobrepasar los 50.000 euros antes de impuestos o los 60.000 euros antes de impuestos si se trata de un turismo de 7 o más plazas o si están adaptados a personas con movilidad reducida; en el caso de los vehículos C, su precio no podrá sobrepasar los 40.000 euros antes de impuestos o los 60.000 euros antes de impuestos si se trata de un turismo de 7 o más plazas o si están adaptados a personas con movilidad reducida.

Cómo solicitar la ayuda

La presentación de la solicitud se debe realizar por medios electrónicos a través de los concesionarios o puntos de venta. El concesionario o punto de venta adherido generará en la aplicación informática habilitada para la gestión de las solicitudes el boletín de solicitud del incentivo correspondiente, que el solicitante deberá firmar. Una vez firmado, lo presentará a la Entidad Colaboradora, acompañado de la documentación especificada en el apartado 9, momento en el cual la solicitud quedará registrada.

A su vez, el beneficiario debe acompañar el boletín de solicitud de incentivo con la siguiente documentación:

Presupuesto detallado y aceptado por el solicitante, sin que sea necesario aportar tres presupuestos aun en el caso de que el importe del vehículo supere la cuantía de un contrato menor, que deberá reflejar al menos: Nº de presupuesto. Fecha de presupuesto y de su aceptación Datos de concesionario/punto de venta. Datos del vehículo: Marca y modelo del vehículo.

Datos del beneficiario: nombre, apellidos, DNI/NIE y domicilio completo.

IVA aplicable.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 24 de Abril de 2024 a las 10:00 horas y concluirá el 7 de Junio de 2024 a las 23:59. Toda la información detallada la puedes encontrar en este enlace.