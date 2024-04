La crisis del mar Rojo recorta la producción de vehículos en España un 18% en marzo

La producción de vehículos en España ha cerrado el trimestre a la baja. En marzo se fabricaron en las plantas españolas un total de 195.252 vehículos, un 17,7% menos en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos de la patronal de fabricantes (Anfac).

Un descenso que se explica por la falta de aprovisionamiento de componentes de las distintas las factorías españolas pero que obedecen a distintos motivos. Por un lado, destacan los retrasos ocasionados por la crisis en el mar Rojo. Pero también hay que destacar los ajustes que han llevado a cabo algunos fabricantes en la producción debido a la debilidad del mercado, al tiempo que hay que tener en cuenta el periodo vacacional de Semana Santa.

Así las cosas, las fábricas españolas produjeron en el primer trimestre del año un total de 654.825 vehículos. Un guarismo que supone un descenso del 0,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Asimismo, este guarismo equivale a un descenso del 13,5% en comparación con los tres primeros meses de 2019, ejercicio previo a la pandemia.

Pese a esta caída acumulada entre enero y marzo, España se mantiene como octavo productor mundial de vehículos. Y es que Brasil, país con el que compite España, produjo en el primer trimestre un total de 538.000 vehículos, un 0,3% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la producción por fuentes de energía, en marzo, la fabricación de vehículos de cero y bajas emisiones (vehículos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos convencionales, gas natural y GLP) aumentó un 3,6% con respecto al mismo período de 2023, con un total de 43.347 unidades, lo que suma el 22,2% de la cuota de producción de marzo.

Respecto a la cuota de fabricación de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables), el pasado mes alcanzó el 12,5% de la producción total, 0,8 puntos porcentuales más con respecto al mismo mes de 2023. En marzo se fabricaron un total de 24.451 vehículos electrificados, lo que representa una disminución del 12% al mismo mes del ejercicio pasado. De estos, 24.021 unidades corresponden a turismos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables), que aumentan un 14,2% con respecto a marzo de 2023.

En el acumulado del año, los vehículos electrificados representan el 10,4% del total de la producción, con 68.075 unidades, lo que supone una caída del 21,2% con respecto al mismo mes del año anterior.

José López-Tafall, director general de Anfac, ha puesto el foco en la caída de la producción de modelos electrificados. En su opinión, esta situación "no hace más que alertar que de poco sirve fabricar y atraer vehículos electrificados a nuestras fábricas si no se venden en nuestro mercado. Pero no podemos olvidar que la electrificación es la apuesta de la Unión Europea y el gobierno español para cumplir con la obligación de reducción de emisiones".

Así las cosas, el directivo ha apuntado que "o trabajamos en fomentar un marco que acelere la demanda de vehículos electrificados por los particulares y las empresas con la mejora de las ayudas a la compra, la fiscalidad y la aceleración del desarrollo de las infraestructuras de recarga de acceso público, o nos enfrentaremos a una situación con un mercado a la baja que acarreará una merma en la producción y el riesgo de no cumplir nuestros objetivos de descarbonización".

Caen las exportaciones un 1,8%

Pero el descenso en la producción también se ha notado en la exportación de vehículos. En marzo se han enviado fuera de nuestras fronteras un total de 174.138 unidades, un 16,8% menos que en el mismo período de 2023. Asimismo, el volumen de unidades entregadas a los destinos europeos disminuyó un 14,5% con respecto al mismo mes del año anterior.

Las exportaciones al continente europeo representaron el 92,7% de los envíos de vehículos durante el pasado mes, lo que supone una subida de 2,5 puntos porcentuales de la cuota en comparación con el mismo mes del año anterior.

Entre enero y marzo las exportaciones también han registrado un descenso del 1,8% en tasa interanual, hasta alcanzar las 579.988 unidades exportadas.