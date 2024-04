Nueva York da la sorpresa con la tasa de ocupación de sus cargadores de coche eléctrico y 99,9% de fiabilidad

En Nueva York sí funciona. Ante el desafío de hogares que no pueden instalar cargadores de vehículos eléctricos, el uso de los cargadores en la acera han sorprendido a usuarios y a la propia Administración.

En España, la tasa de ocupación en 2023 de los puntos públicos de recarga eléctrica ha sido de un 6,3% según refleja el informe de AEDIVE, la asociación empresarial para el desarrollo e impulso de la movilidad eléctrica. Una cifra muy poco atractiva para que surgiera una avalancha de empresas interesadas en instalar postes de recarga para comercializar electricidad.

Más o menos es lo que debía de esperar la ciudad de Nueva York, ciudad pionera en el activismo en lucha contra el cambio climático. En Nueva York se ven muchos taxis y pocos coches particulares. El precio del metro cuadrado para aparcar tiene precios insostenibles. Pretender que el objetivo de electrificar todo el tráfico fuera mediante recarga en un garaje sería utopía. Por eso, en 2021 el departamento de transporte de Nueva York (NYC DOT) encargó a Consolidated Edison ensayar la instalación de una red de recarga pública en la acera.

Éxito rotundo de carga en la calle en Nueva York: un 72% de tiempo recargando, a pesar del 20% de situaciones de invasión del espacio por coches convencionales.

Se esperaba que el estudio concluyera en julio, pero las cifras de utilización han estado dando unos resultados como para extender el estudio un año más. No solo eso, el programa quiere darse este tiempo extra para planificar una expansión a gran escala.

Innovar en cargadores

Consolidates Edison inició en septiembre una campaña de búsqueda de empresas interesadas en la recarga de vehículos eléctricos en la calle. Para la próxima etapa, el DOT busca diseños innovadores que sean más económicos, más sencillos de instalar y más compactos. El NYC DOT ya ha recibido 32 respuestas de empresas dispuestas, por supuesto, también las que participaron en la instalación de cargadores en la acera para el piloto.

De acuerdo con una información de Bloomberg, los resultados del piloto han sido sorprendentes en términos de uso. Citando al NYC DOT, dicen que los 100 cargadores de Con Edison han tenido una tasa de utilización promedio del 72%. Esto es aún más impresionante si consideramos que aproximadamente el 20% del tiempo los vehículos de combustión interna bloquearon el acceso a los cargadores(reconocido a partir de las más de 2.000 multas de estacionamiento indebido impuestas por este hecho).

Mantenimiento: la moraleja para cualquier ciudad

Además del éxito en el uso, los cargadores han demostrado ser confiables. Uno de los operadores, afirma que lograron una tasa de tiempo de actividad del 99,9% en 2024.

La rápida respuesta frente a una falla de servicio y contar con recambios al momento serán claves para la expansión de la movilidad eléctrica

Esto tiene tanto que ver con el producto, los propios cargadores, sino también por un programa de mantenimiento "agresivo", aplicando tanto controles regulares, como alarmas. La clave no es que algo falle, que puede fallar, sino que existan intervenciones rápidas y eficaces, reemplazando los componentes dañados. Y para ello no solo se necesita una respuesta temprana, sino contar en la ciudad con un depósito de repuestos dedicado, como señala uno de los operadores de NYC. Según ANFAC, en España algo más del 25% de los puntos de recarga no están prestando servicio, por causa de permisos o necesidad de mantenimiento.