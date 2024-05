Los seguros de coche más baratos de mayo 2024

Los seguros de coche más baratos de mayo de 2024 son los de Qualitas Auto, por 177 euros al año para un perfil promedio, en la modalidad de terceros; seguido del producto más básico de Balumba (188 euros al año) y de la póliza a terceros ampliado, con coberturas intermedias, de Qualitas Auto (189 euros al año).

Los seguros de coche MÁS BARATOS Top 1 Top 2 Top 3 Aseguradora Qualitas Auto Balumba Qualitas Auto Asistencia en viaje completa Sí Sí Sí Lunas, incendio y robo No No Sí Fraccionamiento de pago Sí Sí Sí Precio anual 177€ 188€ 189€ Compara Compara Compara

Así lo asegura un informe de Kelisto.es basado en los resultados de su comparador de seguros de coche. El precio de las pólizas de auto está subiendo, con su coste medio encareciéndose un 25% en 2023 con respecto al año anterior, por lo que encontrar una oferta barata que cubra todas las necesidades de los conductores se ha convertido en una necesidad.

Los seguros de coche más baratos suelen ser los más básicos, englobados en la modalidad de terceros. La mayoría de estas pólizas incluyen la responsabilidad civil (que cubre los daños que puedas causar a otros conductores y a sus utilitarios), la defensa jurídica y la asistencia en carretera, que puede ser básica o completa. Sin embargo, en este ranking también se incluyen varios seguros de coche en la modalidad de terceros ampliado, algo más completos (con coberturas que te protegen ante rotura de lunas, robo o incendio).

En cualquier caso, el conductor interesado en un seguro de coche barato debe tener en cuenta que el precio no lo es todo: es vital fijarse bien en las coberturas, para contratar un producto adecuado a lo que se necesita y evitar sorpresas desagradables en caso de incidente.

Seguros de coche más baratos de mayo de 2024

El seguro de coche más barato de abril de 2024 es la póliza a terceros de Qualitas Auto (177 euros al año para un perfil promedio). Esta aseguradora ofrece una póliza muy competitiva que incluye algunas de las coberturas más valoradas, como la asistencia en viaje completa o la libre elección de taller, sin coste adicional. También permite fraccionar el pago de manera trimestral y semestral. Su póliza intermedia, a terceros ampliado, solo cuesta 12 euros más (189 euros al año) y ocupa la segunda posición de este ranking mensual. En este caso, Qualitas Auto también ofrece protección ante la rotura de lunas, el robo y el incendio. Cierra el top 3 el seguro a terceros de Balumba, por 188 euros al año, con coberturas muy completas para ser la modalidad más básica: asistencia en viaje completa, cobertura ante robo y pérdida de llaves, libre elección de taller y de las indemnizaciones más completas del mercado.

Los seguros de coche más baratos: mayo 2024 Aseguradora y modalidad Precio anual Incluye No incluye Qualitas Auto - Terceros 177 € Asistencia en viaje completa - Asistencia sanitaria no concertada - Defensa jurídica - Indemnización por invalidez permanente y fallecimiento - Anticipo de indemnización - Libre elección del taller - Fraccionamiento del pago trimestral y semestral sujeto a condiciones Remolcaje ilimitado (opcional) - Recurso de multas (opcional) - Protección ante la retirada del carnet (opcional) Calcula tu seguro Balumba - Terceros 188 € Asistencia en viaje completa - Asistencia sanitaria no concertada - Libre elección del taller - Indemnizaciones por invalidez permanente y fallecimiento - Anticipo de indemnización - Defensa jurídica - Fraccionamiento de pago trimestral y semestral - Remolcaje ilimitado (opcional) - Protección ante la retirada del carnet (opcional) - Recurso de multas (opcional) Calcula tu seguro Qualitas Auto - Terceros ampliado 189 € Asistencia en viaje completa - Asistencia sanitaria no concertada - Daños de lunas, por incendio y por robo - Libre elección de taller - Indemnizaciones por invalidez permanente y fallecimiento - Defensa jurídica - Robo y pérdida de llaves - Fraccionamiento de pago trimestral o semestral sujeto a condiciones - Remolcaje ilimitado (opcional) - Protección ante la retirada del carnet (opcional) - Recurso de multas (opcional) Calcula tu seguro Direct Seguros - Terceros 189 € Asistencia en viaje básica - Asistencia sanitaria no concertada - Defensa jurídica - Anticipo de indemnización - Fraccionamiento del pago semestral Coberturas de asistencia en viaje completa(opcionales) - Vehículo de sustitución (es opcional) - Libre elección del taller (es opcional) - Indemnización por invalidez temporal - Protección ante la retirada del carnet (es opcional) - Recurso de multas (es opcional)" Calcula tu seguro AXA - Terceros 194 € Asistencia en viaje básica - Asistencia sanitaria no concertada - Defensa jurídica - Anticipo de indemnización - Fraccionamiento del pago semestral Coberturas de asistencia en viaje completa opcionales - Vehículo de sustitución (es opcional) - Libre elección del taller (es opcional) - Indemnización por invalidez temporal - Protección ante la retirada del carnet (es opcional) - Recurso de multas (es opcional) Calcula tu seguro Cleverea - Terceros 198 € Asistencia en viaje completa - Asistencia sanitaria no concertada - Defensa jurídica - Anticipo de indemnización - Recurso de multas - Fraccionamiento del pago Vehículo de sustitución (es opcional) - Libre elección del taller (es opcional) - Indemnización por invalidez temporal - Protección ante la retirada del carnet Calcula tu seguro Direct Seguros - Terceros ampliado 200 € Coberturas de terceros Daños en lunas, incendio y robo Daños por hurto Daños en techo solar y lunas Daños por incendio en equipaje - Robo de llaves - Coberturas de asistencia en viaje completa opcionales - Vehículo de sustitución (es opcional) - Libre elección del taller (es opcional) - Indemnización por invalidez temporal - Protección ante la retirada del carnet (es opcional) - Recurso de multas (es opcional) Calcula tu seguro Balumba - Terceros ampliado 201 € Asistencia en viaje completa - Daños en lunas, incendio y robo - Libre elección de taller - Indemnizaciones por fallecimiento e invalidez - Asistencia sanitaria no concertada - Defensa jurídica - Fraccionamiento de pago trimestral y semestral Remolcaje ilimitado (opcional) - Protección ante la retirada del carnet (opcional) - Recurso de multas (opcional) Calcula tu seguro AXA - Terceros ampliado 206 € Coberturas de terceros - Daños en lunas, incendio y robo - Daños por hurto - Daños en techo solar y lunas Robo de llaves - Coberturas de asistencia en viaje completa opcionales - Vehículo de sustitución (es opcional) - Libre elección del taller (es opcional) - Indemnización por invalidez temporal - Protección ante la retirada del carnet (es opcional) - Recurso de multas (es opcional) Calcula tu seguro Internauto - Terceros ampliado 219 € Daños en lunas, incendio y robo - Anticipo de indemnización - Recurso de multas - Asistencia sanitaria no concertada - Defensa jurídica Daño en equipaje - Daños por robo - Hurto - Robo de llaves - Vehículo de sustitución - Indemnización por invalidez temporal - Protección ante la retirada del carnet - Fraccionamiento de pago Calcula tu seguro Fuentes: comparador de seguros de coche de Kelisto. Seguros ordenados según su precio: en caso de empate, ocupa una posición preferente la póliza con mejores coberturas. Tarificaciones realizadas en Kelisto el 03/5/2024. Perfil analizado: hombre de 42 años, que se sacó el carnet hace más de 10 años y que tiene un SEAT Ibiza de 85 CV de 13 años de antigüedad. Reside en Madrid, está casado y tiene hijos a su cargo, recorre más de 12.000 kilómetros al año con su coche y lo aparca en la calle. En los últimos cinco años no ha dado partes y no ha sido multado.

¿Cómo contratar un seguro de coche barato?

Contratar un seguro de coche barato es más fácil de lo que parece. Lo más sencillo es consultar un comparador de seguros de coche y rellenar un formulario con información sobre el vehículo y sobre la experiencia y las circunstancias del conductor, siendo lo más preciso posible para evitar problemas o subidas de precio inesperadas. Una vez se completa este paso y se elige el seguro de coche más adecuado, la mayoría de las aseguradoras ofrecen un proceso de contratación 100% online y rápido, sin tener que llamar o que acudir a una sucursal. En unos minutos se puede finalizar el proceso.

Eso sí, es vital recordar que es necesario avisar con más de un mes de antelación a la aseguradora actual en caso de que se quiera poner fin al contrato o se decida no renovar automáticamente la póliza. Lo más recomendable es hacer esta comunicación por escrito, para que haya constancia y evitando, así, cualquier tipo de equívoco.

En qué coberturas fijarme para contratar un buen seguro de coche barato

Todos los seguros de coche baratos incluyen coberturas básicas como la responsabilidad civil (que cubre los daños que puedas causar a terceros), la defensa jurídica y la asistencia en viaje. Pero más allá de estos servicios esenciales, es importante que te fijes en las siguientes protecciones, para valorar su contratación o para saber con qué servicios cuentas:

Asistencia en carretera. Por el precio más bajo, algunas aseguradoras ofrecen solo una asistencia en carretera básica. Debes fijarte en la posibilidad de contratar una asistencia en viaje completa, que incluya, entre otros servicios, la pérdida de llaves, la reparación de neumáticos y la atención ante pinchazos o la ayuda desde el kilómetro cero.

Por el precio más bajo, algunas aseguradoras ofrecen solo una asistencia en carretera básica. Debes fijarte en la posibilidad de contratar una asistencia en viaje completa, que incluya, entre otros servicios, la pérdida de llaves, la reparación de neumáticos y la atención ante pinchazos o la ayuda desde el kilómetro cero. Libre elección de taller. Si cuentas con un taller de confianza, necesitas esta cobertura, para que el seguro te cubra el desplazamiento hasta sus instalaciones en caso de un problema en carretera o para que puedas reparar el coche allí sin gastos adicionales.

Si cuentas con un taller de confianza, necesitas esta cobertura, para que el seguro te cubra el desplazamiento hasta sus instalaciones en caso de un problema en carretera o para que puedas reparar el coche allí sin gastos adicionales. Vehículo de sustitución. Los seguros de coche más completos incluyen esta cobertura, para que puedas contar con un coche de repuesto facilitado por la aseguradora durante los días que tu utilitario está fuera de circulación. Este servicio es imprescindible si usas el coche a diario para tus obligaciones personales o profesionales.

Cómo pagar menos por mi seguro de coche

Para pagar menos por el seguro de coche, es muy importante mantener un buen historial de siniestralidad: cuantos menos partes comuniques, más improbable será que la aseguradora te aplique una subida a la hora de renovar el contrato y mejores serán los resultados que te ofrezcan los comparadores de precios. Por otro lado, la prudencia y el respeto a las normas de circulación también suman, ya que las multas pueden hacer encarecer la prima.Revisar las coberturas es clave también para no pagar de más; si evitas contratar servicios que no vas a necesitar, podrás ahorrarte una parte de la cuota anual. Por ejemplo, si utilizas el coche solo para moverte por la ciudad y no sueles viajar con él, quizá no necesites la mejor asistencia en carretera del mercado.

Por último, infórmate sobre si tu aseguradora ofrece descuentos por contratar varios servicios de forma conjunta: si unes el seguro de coche y de moto, por ejemplo, es posible que termines pagando menos.