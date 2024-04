Así se siente un propietario de un coche de 3 millones de euros

Si estabas frustrado por no poder conducir, comprar o incluso ver un Pagani, con 100.000 euros podrás sentir… las mismas frustraciones que han experimentado sus propietarios.

Sí, los ricos también lloran. Tener mucho dinero no significa que se puedan subir a un coche de 850 caballos y llegar a disfrutarlos. Decían los afortunados periodistas a los que Horacio Pagani invitó en el lanzamiento, que les pidió expresamente que no lo rompieran. De hecho, el motor básico, un enérgico V12 AMG de 750 caballos, lo incorporaba el Mercedes CLK-GTR pensado para Le Mans. Y Mercedes no hizo presentación a la prensa. De hecho, el ejemplar que apareció en contadísimos medios, solo se puso en manos de talentos reconocidos al volante, más allá de su habilidad en juntar letras.

El simulador y la realidad, el hiper-deportivo Pagani Huayra R

Simulador para quitar la frustración

Para ofrecer a esos ricos propietarios de un Huayra R, Pagani había encargado un simulador a Racing Unleashed, de los mejores del negocio. Con él, podrían disfrutar de verdad de su hiper-deportivo. Sus clientes podrían aprender circuitos, aprender a trazar y referenciar los puntos frenada. No solo eso, también acostumbrarse a la velocidad a la que se ven suceder las cosas con esas potencias y cómo las curvas se acumulan. Porque el circuito es el ambiente para los hiper-deportivos, como el Huayra R. Por lo visto, se trata de un coche nada intimidante. Como los buenos coches. Invitaría a usarlo como coche de diario, pero inmerso en el tráfico, rodeado de capós de SUV a la altura de su techo, eso sí intimida y resultará frustrante, como lo es no poder liberar su potencial.

Mismos asientos que el coche real, con cinturones "activos" que hacen sacudirse al piloto como en la realidad

"Arte in Pista": Eventos para extraer valor al coche

Quizá al propietario no le preocupa el coste del alquiler de la pista, de los neumáticos, ni de los mecánicos, ingenieros de pista e instructores que acuden a "Arte in Pista", esos eventos que organiza Pagani para sus clientes en circuitos FIA. Pero se exigirá a sí mismo disfrutar de cada uno de los kilómetros que recorre el coche. Sin duda, conoce el precio que alcanzó en subasta el Pagani de Hamilton y cómo se dispara el valor de los supercoches exclusivos vendidos "sin kilómetros" al cabo de diez o quince años. De nuevo, el simulador vuelve a ser la mejor solución, para desfogarse, o el día que llueve, plantado al lado del Huayra real en una sala de la casa. Y luego sacar lo mejor de sí y del coche en esos encuentros.

Ahora, para no-propietarios de Pagani

Si tenías guardados los 100.000 euros a la espera de que liberasen el simulador a cualquiera, ha llegado el momento de que se acabe tu frustración. Y si te preguntas si vale lo que piden… asiento, pedales, volantes son idénticos al del Huayra R. La envoltura del "cockpit" es también en fibra de carbono, fabricado en los mismo autoclaves. Se puede mover en tres ejes, para simular las sensaciones en las curvas, al frenar o al acelerar. El propio asiento te golpea para que sientas las vibraciones del firme y también los cinturones son activos para procurar realismo. Incluso el golpeteo del ABS en el pedal al actuar, dicen que es realista, puesto a punto por pilotos de desarrollo del Pagani. El simulador de la dinámica del coche viene del Asetto Corsa Pro, que dicen que es la referencia del sector, con sus circuitos escaneados mediante láser. Y, para colmo, es estéticamente una obra de arte.