Ford Almussafes amplía los días de ERTE y eleva a 700 los trabajadores afectados al día

El expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia), que iba a finalizar el 28 de marzo, se va a ampliar hasta el 19 de abril, y el número de trabajadores afectados se elevará de 500 a 700 al día, debido a la falta de suministro de los proveedores.

Así se ha acordado este jueves entre la dirección de la factoría y el sindicato mayoritario de la planta, UGT, durante la reunión de la comisión consultiva, en la que la empresa ha solicitado extender el ERTE actual añadiendo cinco días para la planta de motores, y aumentar el número de afectados en la planta de vehículos.



El ERTE vigente, que se comenzó a aplicar el pasado 13 de febrero e inicialmente abarcaba hasta el 28 de marzo, estaba previsto que afectara a un máximo de 500 empleados al día durante 16 días laborables en la planta de vehículos, y que supusiera un paro completo de tres días en la de motores.



Con el nuevo acuerdo, la planta de vehículos parará el turno de producción por las tardes todos los días laborables hasta el 19 de abril, con una afectación de 700 trabajadores al día, debido a que el lanzamiento del nuevo modelo Kuga no aumentará su producción por problemas con los proveedores hasta esa fecha.



En la planta de motores, se añaden cinco días de ERTE, que serán el 27 y 28 de marzo y el 8, 15 y 19 de abril en al área de montaje, y en la de mecanizados el 28 de marzo (desde las 6:00 am a 6:00 am del día 29); 13, 14, 15 de abril (desde las 22 horas del día 12 a las 22 horas del día 15) y 19 de abril (desde las 22 horas del día 18 a las 22 horas del día 19).



El sindicato UGT ha indicado que ha apoyado esta ampliación del ERTE hasta el 19 de abril y ha recordado que esta situación "cambiará sustancialmente" a partir del 17 de abril, el último día que se producirá la furgoneta Transit, por lo que espera que antes de esa fecha la empresa de respuesta al tratamiento del excedente de personal que se va a generar.



El sindicato STM no ha firmado el acuerdo porque según ha señalado "la plantilla vuelve a perder un 20 % de su salario diario real, a diferencia de otras Factorías como en Volkswagen, que acuerdan cobrar el 100 % del salario", y ha destacado que con esta extensión de ERTE se vuelve a la pretensión original de la empresa sobre las fechas y cantidades de plantilla afectada.