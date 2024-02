Ya hay ganador del Coche del Año en Europa 2024: el Renault Scenic E-Tech supera a sus seis contrincantes y así ha votado España

El Coche del Año en Europa ya tiene nuevo ganador. El Renualt Scenic E-Tech 100% eléctrico ha obtenido el primer puesto, tras el resultado del voto emitido por los 59 periodistas del "Car of The Year" (COTY). Así han quedado las puntuaciones.

En la nueva edición del Salón del Automóvil de Ginebra, que abre sus puertas hasta el 3 de marzo, el jurado del Coche del Año en Europa (Car of The Year) acaba de hacer público su resultado: el Renault Scenic E-Tech 100% eléctrico se ha alzado con el prestigioso premio. El modelo francés se enfrentaba en esta ocasión, y tras la última ronda de votaciones, con otros seis finalistas: BMW Serie 5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Toyota C-HR y Volvo EX30.

El Scenic ha sido elegido por los votos de 59 periodistas del motor de 22 países, obteniendo el primer puesto con 329 puntos. Se convierte así en el séptimo vehículo de la marca que recibe el prestigioso título de « Car Of The Year », siguiendo los pasos de Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scénic (1997), Mégane (2003) y Clio (2006).

Así han otorgado puntos los diferentes jurados europeos

Los 22 países han votado, y los 59 periodistas que forman el jurado del "Car of The Year" han emitido sus puntuaciones. La lucha por el primer puesto ha estado reñida entre el modelo francés Scenic y el alemán BMW Serie 5, aunque ha sido el primero el que con sus 329 puntos finales se ha llevado el trofeo. Así ha quedado la tabla de puntuaciones por países.

Valoraciones de los jurados españoles

Cada uno de los jurados europeos tiene un máximo de 25 puntos a repartir entre los 7 finalistas, y solo pueden votar dando un 10 a un solo modelo. De entre los 59 jurados europeos para la votación del Car of The Year (COTY), seis son españoles. Estas han sido sus valoraciones para el modelo ganador, Renault Scenic.

Félix Cerezo. 6 Puntos. Renault hizo un buen trabajo con el Mégane E-Tech. El nuevo Scénic E-Tech, un interesante coche familiar, lo supera. Por ejemplo, en cuanto a precio (desde 38.000 euros) o batería (mejor recarga y hasta 625 km de autonomía). No me gusta hablar de diseño, porque es bastante subjetivo, pero es un criterio de compra y el Renault destaca. El interior es una clase magistral. El sistema R-Link con aplicaciones nativas de Google es uno de los mejores del mercado, todos los pasajeros tienen mucho espacio (especialmente en la segunda fila) y hay un buen maletero. Muy ligero y divertido de conducir. Aunque consume más de lo esperado, es mi favorito

Juan Ignacio Eguiara. 7 Puntos. Mi favorito sin discusión. El mejor SUV compacto de la categoría, por su excelente aprovechamiento del espacio. En poco más de 4 metros de largo se consigue unas plazas traseras perfectas y un maletero impresionante. Es un eléctrico ya de gran autonomía con unos consumos muy ajustados.

Rafa Guitart. 6 Puntos. Cambio de estrategia en el modelo, que sólo se ofrece en versiones eléctricas de 170 y 220 CV, con dos tamaños de batería, de 60 u 87 kWh de capacidad y autonomías de 430 y 629 km. Destaca su equilibrio en general, buen comportamiento, precio, potencia y un habitáculo espacioso con buenas plazas traseras y amplio maletero. Interesante el sistema Solarbay y las levas en el volante. Mejorable la visibilidad trasera y la capacidad de carga en alta potencia.

Pedro Martín. 5 Puntos. Si estuviésemos eligiendo el 'coche eléctrico del año', el Scenic sería mi favorito, porque Renault ha hecho un gran trabajo: gran espacio interior en una carrocería compacta, racional puesto de conducción, eficaz comportamiento dinámico, buenas prestaciones, alta calidad general… Pero es solo eléctrico, y aunque es muy ligero, su gasto no es bajo. Y la recarga, solo correcta.

Xavi Pérez. 8 Puntos. Su diseño es moderno y elegante. No es estridente. Es un coche 100% eléctrico que supone una evolución muy importante respecto al Renault Mégane que fue finalista hace un par de años. Muy bueno en dinamismo y prestaciones. Muy buena respuesta en carreteras con curvas y en autopista. Los consumos no son excesivamente elevados y la autonomía es muy buena. El espacio interior es amplio en todas las plazas, cómodo y con muy buenos materiales en el interior. El sistema de infoentretenimiento no es complicado de usar. Para mí es el mejor coche de los siete finalistas, si consideramos todos los parámetros, incluyendo un precio sensato.

Pere Prat. 7 Puntos. Para disponer de buen coeficiente aerodinámico, Renault ha decidido apostar por una carrocería de altura moderada. Diseñado para triunfar en Europa, el nuevo Scenic destaca por su polivalencia de uso. Ideal para moverse por la ciudad y viajar con la familia, ofrece el avanzado asistente de Google como positivo factor diferencial.