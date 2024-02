Cuidado con manipular el cuentakilómetros del coche: conlleva también pena de cárcel

Manipular el cuentakilómetros es una práctica habitual en el mercado de coches usados. Este fraude suele ocasionar pérdidas financieras para los compradores estafados y para los gobiernos. Las penas y multas varían mucho entre países.

¿Cómo tratan los gobiernos de cada país el fraude en el kilometraje de los coches y qué tipo de legislación se pone en marcha? Para averiguarlo, la empresa de datos de automoción, carVertical, ha llevado a cabo una investigación en 22 países de Europa y Estados Unidos para saber cómo los gobiernos se enfrentan a este problema.

El estudio revela que la actitud hacia el fraude en el cuentakilómetros varía considerablemente de un país a otro: desde la ausencia de legislación hasta una multa máxima de 300.000 euros en Francia y hasta 8 años de prisión en Croacia.

La manipulación al cuentakilómetros en España es ilegal

En España, modificar el cuentakilómetros para uso personal no es ilegal. No obstante, se considera como fraude si una persona manipula el cuentakilómetros de un vehículo para obtener un beneficio económico directo. Cuando una persona compra un coche, y paga un precio por él, una de las razones de decidirse por ese modelo suele ser el número de kilómetros que tenga. Si este realmente tiene un número de kilómetros superior al que muestra el coche, probablemente no lo hubiera comprado, o bien lo hubiese hecho a un precio inferior.

Si el comprador considera que el vendedor tenía conocimiento de esta actividad fraudulenta y lo ha hecho para obtener beneficios, debe presentar una denuncia. El estafador puede recibir una pena de prisión de 3,5 años si la autoridad puede probar su actividad fraudulenta. Además, el comprador puede solicitar el pago de una indemnización por daños y perjuicios.

En Francia, está prohibido manipular cualquier dato relacionado con el cuentakilómetros. De hecho, la alteración del kilometraje está penada por la ley, con una multa máxima de 300.000 euros y 2 años de prisión.

Portugal tiene una actitud similar. La reducción del kilometraje se considera un delito de fraude y puede ser castigado con una pena de prisión de hasta 3 años o una multa.

Pero parece que todas estas medidas legales y penales no desalientan a los estafadores. El 4,6 % de los coches comprobados en España en carVertical sufrieron modificaciones en el cuentakilómetros, el 3,3 % en Francia y el 2,2 % en Portugal. El informe señala que si se estableciera una hipotética multa de 3.000 euros por modificar el kilometraje y todos los propietarios de vehículos con fraude en el cuentakilómetros fueran procesados correctamente, España podría recaudar hasta 261 millones de euros al año.

A esto hay que añadir que las personas que adquieren un automóvil con el cuentakilómetros manipulado suelen pagar un 20% o más sobre el valor real del vehículo. Según la investigación, las pérdidas económicas de los compradores estafados en España pueden ser aún mayores, superando los 329 millones de euros.

Más fraudes en Europa del Este

La mayoría de los países encuestados aplican multas e incluso penas de prisión por el fraude en el cuentakilómetros, pero no todos prestan mucha atención a este problema. En Polonia, los estafadores pueden recibir penas de prisión de hasta 5 años; en República Checa, hasta 2 años; en Lituania, 2 años; en Italia, 3 años; y en Alemania, hasta 1 año.

Mapa comparativo por países de las penas de prisión por fraude al cuentakilómetros.

Sin embargo, se trata de penas máximas que nadie suele recibir, siendo más habituales las multas. Las manipulaciones son más comunes en Europa del Este que en Europa Occidental, debido a que los ingresos son más bajos y a que hay muchos coches importados.

Por ejemplo, en Letonia, las multas por aumentar o reducir el kilometraje del cuentakilómetros son de tan solo 100 euros para los ciudadanos particulares y de 1.000 euros para las personas jurídicas. Hay que señalar que Letonia es el país con más manipulaciones del kilometraje del continente: el 12,9% de todos los coches comprobados por la empresa de datos de automoción tenían el kilometraje manipulado y parece que ni una sola persona ha sido procesada desde 2020.