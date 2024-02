Vox, protagonista del escaparate de 'e-movilidad' ideado para Ford y Tesla en Valencia

El gran acontecimiento de la nueva movilidad eléctrica en Valencia, el eMobility Expo World Congress, ha visto como los que en principio deberían ser sus dos grandes atractivos, Ford, por mantener a escasos kilómetros una de sus grandes factorías en Europa, y Tesla, después de que se desvelase su interés en ubicarse en la región, apenas quieren protagonismo más allá de la mera representación comercial.

Un espacio que curiosamente fue aprovechado este miércoles por una de las caras de Vox que se han hecho más conocidas en los últimos tiempos, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que no dudó en mostrar algunas de las posturas más radicales de su partido, precisamente, en contra de las iniciativas contra el cambio climático.

El dirigente de Vox aseguró que "si seguimos un camino poco realista respecto a la situación de la industria, el desastre económico podría ser de unas dimensiones gigantescas para España". El político llegó a plantear que "quizás ese esfuerzo autoimpuesto en la reducción de emisiones de CO2 no merezca la pena, sobre todo cuando vemos que las emisiones no se están reduciendo, solo se están deslocalizando. Si lo vemos en términos de sostenibilidad y de protección del medio ambiente, entonces el esfuerzo no estaría mereciendo la pena".

En esa línea, también recurrió a la amenaza china como otro de sus argumentos. El vicepresidente de Castilla y León se preguntó "si al final todos estos esfuerzos en materia sostenibilidad medioambiental sirven para reducir la capacidad productiva de Europa para vender coches producidos en China".

García-Gallardo también se mostró crítico con el reparto del Perte-VEC, precisamente la cuestión que trataba la mesa en la que participó. "Me cuesta ser tan optimista como el resto", llegó a asegurar sobre estos fondos después de que en la primera convocatoria no se adjudicasen la mayoría, y cargó contra el hecho de que Castilla y León "con el 14% de la industria del automovil española" haya recibido "el 2% de las ayudas" por "unos requisitos impuestos desde Bruselas". Unas cifras que fueron rebatidas por el Comisionado para el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado, José María López Martínez, que sí que reconoció las dificultades en la adjudicación de la primera convocatoria.

García-Gallardo incluso aprovechó su intervención para entrar en la batalla dialéctica con otro político de su región, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que pidió que "no denigre" a su comunidad. "O bien miente a sabiendas o su ignorancia es enorme", aseguró después de que un día antes Puente dijese que los dirigentes de Vox en Castilla y León son "gente sin ambición, que lleva condenando a a la comunidad a la despoblación y a ser un desierto demográfico, además de un geriátrico a cielo abierto".

El charco del cambio climático

La intervención a contracorriente del político de Vox en el evento de movilidad y energías alternativas se produjo a la vez que concejal de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València, Pepe Gosálbez (Vox), negaba la existencia del cambio climático en la apertura de la Conferencia Internacional de Conservación y Gestión de Humedales que precisamente tiene el título 'Humedales ante el cambio climático'.

En plena capitalidad verde europea de Valencia, el socio de Gobierno del PP aseguró que "el problema de un humedal como la Albufera no es el cambio climático; alarmismo climático diría yo o religión climática si lo prefieren". Un discurso que abre brechas entre los socios de los Gobiernos autonómico y municipal.

Ford y Tesla de exposición

Más allá del escaparate para los políticos, el eMobility Expo World Congress no ha aportado noticias sobre las dos grandes cuestiones que siguen en el aire y marcan el futuro de la industria de la movilidad eléctrica en Valencia. Por un lado, la inversión, los plazos y los modelos eléctricos de Ford para Almussafes. Una cuestión que sigue en el mismo punto que hace un año, incluso con más incertidumbre por el paso del tiempo.

Por el otro, si Tesla mantiene su interés en Valencia. Después de meses de rumorología tras que se confirmase la existencia de negociaciones, sigue sin haber anuncios ni despejarse el interés para implantar la factoría. Precisamente el propio evento, que llegó impulsado por el anterior presidente valenciano Ximo Puig, en plena euforia por la llegada de la gigafactoría de Volkswagen a Sagunto, contribuyó a alentar más los comentarios al incluir inicialmente a la marca de Elon Musk como patrocinador del encuentro e incluso especularse con su posible participación.

Lo cierto es que ambas marcas han estado presentes, pero con dos coches cada una en unos expositores con fines más comerciales que para presentar sus proyectos para el futuro en Valencia. En su lugar ha sido PowerCo, la filial de Volkswagen para baterías, la que ha tomado el relevo como el principal aliciente valenciano en estas jornadas.