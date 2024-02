Francisco Hidalgo (Dacia): "El mercado ya es lo suficientemente maduro para los modelos híbridos"

Dacia, compañía perteneciente al Grupo Renault, es desde hace más de una década la firma que comercializa el modelo más demandado en España: el Sandero. La fórmula detrás de su éxito se desconoce -pese a que el mercado español siempre haya apostado por los modelos económicos-, de lo que no hay duda alguna es de la transformación que ha sufrido la marca de un tiempo a esta parte. La firma de Rumanía ha puesto en el mercado el modelo eléctrico más económico: el Spring.

A lo largo del ejercicio 2023, Dacia se situó como la marca con el modelo más comercializado por undécimo año consecutivo en el canal de particulares, el más rentable para los fabricantes.

Preguntado por la estrategia de electrificación de la firma rumana, el máximo responsable en España, Francisco Hidalgo (Murcia, 1977), apunta en una entrevista con elEconomista.es que "traemos las tecnologías en el momento en el que hay demanda y el cliente la demanda. Eso hemos hecho con el híbrido. Hay híbridos en el resto de marcas desde hace decenas de años. Pero el mercado del vehículo híbrido no era suficientemente maduro en España para tenerlo. Consideramos que ya lo es. Sobre todo, para coches un poco más grandes en donde sí que tiene sentido. Y por eso hemos lanzado el año pasado el motor híbrido en Jogger. Nosotros pensamos que la electrificación donde de verdad tiene sentido es en los coches pequeños, urbanos, ligeros y para pequeños desplazamientos. Y aporta un valor añadido en el día de hoy. Y por eso lanzamos Spring. Vamos a seguir hibridando conforme a la necesidad en los segmentos en los que tiene sentido".

El directivo tiene claro que "para que el mercado eléctrico despegue de verdad, tiene que haber una infraestructura, tiene que haber una oferta, que ya la hay, pero sobre todo tiene que haber un sistema de ayudas potente y ordenado. Y sobre todo ayudas que se den al momento de la compra del vehículo". En la actualidad, aquellos clientes que se acogen a las ayudas del plan Moves III tardan cerca de dos años de media en cobrarlas, algo que para el directivo supone un "freno a la venta". Por ello, explica que "lo que se necesita en este cambio tan importante de tecnología y de inversiones es orden, visibilidad y claridad". Una demanda que considera "bastante común y que aúna a todas las marcas y fabricantes del sector".

Preguntado por la posible incorporación de modelos híbridos a segmentos de mercado en los cuales la firma rumana es líder, Hidalgo destaca que "en el corto plazo no, pero a medio plazo es probable. Nosotros estamos siempre muy atentos a llegar en el buen momento. Hay que llegar a tiempo, dado que llegar muy pronto quiere decir inversiones. A medio plazo, en dos o tres años, el mercado, si evoluciona, tenemos esa capacidad de reaccionar bastante rápido porque la tecnología la tenemos, la plataforma, también, y si tuviéramos que lanzarlo un día en Sandero, podríamos hacerlo bastante rápido. En la actualidad, pensamos que el mercado no lo pide, dado que no está dispuesto a gastarse 3.000 o 4.000 euros más".

Cuestionado por la evolución de la normativa Euro 7 a lo largo de 2023, el directivo reconoce que "no podemos ir de izquierda y a derecha al mismo tiempo porque no hay dinero en el mundo para poder pagar eso". Así las cosas, el máximo responsable de Dacia en España destaca que "esa evolución de la norma Euro 7 para hacerla un poco más razonable en el tiempo y en las exigencias nosotros pensamos que es algo bueno. Y lo que tenemos que hacer es tener muy claro cuáles son nuestras prioridades. Definirlas, no cambiarlas todos los días a nivel de la industria y a nivel político".

Si el mercado español se caracteriza por el precio, Hidalgo no rehúye el debate. "La promesa de venta de Dacia es proponer la mejor relación entre el precio y el valor, siempre focalizándonos en lo esencial", detalla el directivo. Preguntado por qué es lo esencial, comenta que "es darle al cliente absolutamente todo lo que necesita, sin que le falte de nada, pero sin que tampoco le sobre. Y esa promesa es la misma desde hace 20 años". No obstante reconoce que "lo que quiere el cliente va cambiando".

Marcas chinas

En cuanto al desembarco de las marcas chinas en el mercado español, Hidalgo afirma que "es natural y normal que con el tiempo lleguen y se queden con una parte del mercado como lo hicieron las japonesas o las coreanas o cualquier tipo de marca. Eso es ley de vida y es totalmente natural". El directivo detalla que solo una marca es la que está haciendo volumen: MG. Pese a ello, señala que "la realidad es que probablemente nosotros le estamos quitando más de las que perdemos por un lado y estamos recuperándolas por el otro porque somos la marca que más crece".

Hidalgo también destaca que este 2024 "es un año fundamental desde el punto de vista de marca. Es el año en el que toda nuestra red de concesionarios va a tener la nueva imagen de marca, el año en el que renovamos el Duster y en el que se anunciará también la llegada de Bigster. Y lo que nos faltaba era esa guinda en el pastel, que es la garantía de Dacia Zen con hasta siete años de garantía". En cuanto a las previsiones de venta de cara al presente ejercicio, el directivo reconoce que esperan un ligero crecimiento del 2%, lo que implicaría superar las 50.000 unidades.