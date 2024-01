Cómo será el Circuito Ifema Madrid de Fórmula 1: dos túneles, 5,4 kilómetros de recorrido semiurbano y 300km/h

Este martes, la Fórmula 1 ha anunciado que el Gran Premio de España se celebrará en Madrid entre 2026 y 2035. El Circuito Ifema Madrid, nombre con el que ha sido bautizado el nuevo circuito, contará con un recorrido de 5,474 kilómetros y un tiempo por vuelta aproximado de 1'32''. No transcurrirá, como muchos esperaban, por el centro de la capital, sino que lo hará tanto por los alrededores como por los interiores de Ifema. Se tratará de un recorrido híbrido, semiurbano, en el que los monoplazas correrán por los viales privados de Ifema, por las futuras calles de la parcela de Valdebebas y por 1,5 kilómertros de vía pública.

Según anuncian los organizadores, el anteproyecto actual está sujeto a los criterios de homologación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Su diseño corre a cargo de Dromo, compañía experta en el diseños de circuitos desde el año 2000, con experiencia ya acreditada en circuitos como Singapur, Silverstone o Spa, entre otros. Sin embargo, creen que transmitirá unas sensaciones más parecidas a las que se viven en el Autódromo Internacional de Miami, dada su naturaleza semiurbana.

"Muchos de los lugares tendrán una instalación temporal tipo circuito, pero luego hay otras secciones que pueden verse o sentirse un poco diferentes dependiendo de las decisiones finales de implementación que se adapten al sitio de IFEMA", explica el Jefe de Rendimiento de Vehículos de F1, Craig Wilson.

Cuenta con veinte curvas, aunque solamente se prevén cuatro zonas de adelantamiento. La velocidad media estimada será de 213 km/h, y en su punto más álgido se podrán alcanzar los 300 km/h. La capacidad evolucionará año a año, pasando de los iniciales 110.000 espectadores hasta los 140.000 en el quinto año.

