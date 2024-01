Achille Bianchi (EVO): "No tiene sentido traer vehículos eléctricos a España en la actualidad"

Un nuevo actor automovilístico aterriza en el mercado español. Responde al nombre de EVO y forma parte del consorcio automovilístico italiano DR Automobiles, creado en 2006. De este consorcio también dependen las marcas Sportequipe e ICKX. De hecho, el inicio de la actividad en España supone el segundo mercado en el que presta operaciones, tras Italia, su mercado doméstico. En el país transalpino, la firma ha comercializado entre enero y noviembre un total de 6.512 vehículos, un 79,5% más en tasa interanual y copa una cuota de mercado del 0,45%. Entre enero y noviembre, EVO ha vendido en España un total de 122 vehículos.

Su apuesta comercial en España la lleva a cabo con cinco modelos. Según explica en una entrevista con elEconomista.es Achille Bianchi, director nacional de EVO para España, "hemos pensado que EVO es la marca más apropiada [del grupo] para llegar a España, considerando que tiene una gama de producto barata con un equipamiento todo incluido". El directivo italiano reconoce que "la política de todas nuestras marcas es hacer modelos con todo el equipamiento incliudo, sin accesorios". Por este motivo, la gama de EVO está compuesta por cinco modelos "con precios que oscilan entre los 17.900 y los 32.900 euros". Así, Bianchi defiende que el coste de estos modelos "está entre un 25% y un 30% por debajo de la media de los modelos de este tamaño". Se trata de cuatro modelos SUV y una pick-up. Los modelos EVO 3, EVO 4 y EVO 5 se ofrecen con motorizaciones de gasolina y GLP (gas licuado del petróleo), la cual esta última permite beneficiarse de la etiqueta ECO de la DGT. En el caso de la pick-up, esta se ofrece con motor diésel y en el del EVO 7, un SUV con siete asientos, se ofrece con mecánicas gasolina y a lo largo de 2024 se incorporará la tecnología GLP.

Movilidad eléctrica

Preguntado por si piensan incorporar algún modelo eléctrico a la gama, Bianchi lo tiene claro: "No tiene sentido traer coches eléctricos a España ahora. Si traemos coches eléctricos a España, trasladamos el problema a los concesionarios, por lo que no tiene sentido. Esto no quiere decir que no podamos traerlo, sino que no tiene sentido. Los coches eléctricos están y en el momento en el que el mercado lo empiece a pedir, ahí estaremos. La estrategia pasa por que según aumente la demanda, crecerá la oferta". Lo cierto es que al cierre de noviembre -últimos datos disponibles- la penetración del vehículo eléctrico en las matriculaciones en España se situó en el 5,43%, mientras que en otros países del entorno europeo esta cuota supera el 20%.

Ante esta diferencia entre países, Bianchi explica que "Europa va a cuatro o cinco velocidades distintas". El directivo italiano identifica tres problemas relacionados con la escasa penetración del vehículo eléctrico en España. Por un lado, la diferencia entre los hábitos de los ciudadanos europeos. También reconoce que "el coche eléctrico tiene que trabajar mucho en la autonomía". Ahora bien, Bianchi hace hincapié en la escasez de infraestructura de recarga, así como en el precio de estos modelos. "Seguramente de cara al futuro se hará más infraestructura de recarga, así como un desarrollo de la autonomía, del peso de las baterías y auguro que también los salarios de estos países que están detrás irán subiendo para dar la posibilidad a todos de poder acceder a un coche eléctrico", hace hincapié el máximo responsable de EVO para España.

La marca ha cerrado 2023 con una carta de intención para contar con entre 25 y 30 concesionarios en España. El objetivo de cara a 2024 es más ambicioso, ya que plantean contar al cierre de 2024 con "60 concesionarios, ya que queremos tener capilaridad en todos los territorios". En cuanto al modelo de distribución que van a seguir, Bianchi apuesta por el concesionario tradicional. "Nosotros elegimos los concesionarios en función de las instalaciones, de los métodos que nos puedan. Si nos dan los parámetros que nosotros pedimos, no hay ningún problema. Además, si es un grupo grande que tenga otras marcas, no hay ningún problema. Es una elección, lo elegimos con más facilidad, porque al lado de otras marcas nos puede dar visibilidad más rápidamente", apunta el directivo italiano.

Al respecto sobre si priorizarán la venta de vehículos en algún canal, Bianchi destaca que "nuestra atención está en todos los canales". No obstante, reconoce que "el canal de particulares es el que miramos más, dado que es el que menos depende del oportunismo y te da una imagen más a largo plazo. Sabemos que las flotas y el rent a car responden más a la oportunidad del momento, aunque nuestra atención está en todos los canales".

Marcas chinas

El grupo italiano se encarga de fabricar modelos importados de fabricantes chinos como Chery, JAC y BAIC. Es en Italia donde se hacen las homologaciones oportunas para adaptar estos modelos al mercado comunitario. De hecho, a mediados de octubre, la autoridad de competencia italiana abrió una investigación al grupo por proporcionar "información engañosa sobre el lugar de producción de los vehículos de las marcas DR y EVO". En opinión de Bianchi, "los únicos coches de fabricación china que tienen un número importante de ventas son MG y DR".

Razón no le falta. En el caso de MG, su aterrizaje en los principales países del Viejo Continente ha sido importante. En el caso de España, la firma ha vendido hasta noviembre un total de 25.861 turismos, lo que le permite tener una cuota del 3%. En el caso de DR, su cuota más elevada se sitúa en Italia, donde hasta noviembre ha vendido 23.487 turismos, lo que le otorga una cuota del 1,6%.

No obstante, el directivo matiza una diferencia entre la marca del grupo SAIC y la suya. "Los estándares de calidad con los que sale un coche de una fábrica china no son los estándares de calidad a los que están acostumbrados los clientes europeos. En realidad, este paso para nosotros es fundamental, porque ellos no pueden hacerlo distinto, porque no tienen fábrica, y eso también influye en el precio". En el caso de EVO, "los coches los ponemos en Italia, en nuestro bastidor, con nuestra homologación, y le hacemos ya un control de calidad, claramente bastante diferente de los parámetros que hacen las fábricas chinas. Y eso nos da, seguramente, una calidad, de cara al cliente, de perfección, mejor".