Conducimos el nuevo Lexus LBX, un SUV pequeño, premium y juvenil, que parte de los 31.500 euros

El Lexus LBX, de 4,19 metros de largo, se encuadra dentro del demandado segmento B-SUV. Llega en marzo a los concesionarios con un precio que arranca en 33.900 euros (31.500 con financiación). Nosotros ya lo hemos conducido.

Lexus apuesta fuerte por su coche más pequeño, el nuevo LBX. Se espera que se convierta en el modelo de referencia en la gama europea de la marca, con una previsión de ventas de 24.000 unidades en 2024 (unas 3.000 en España) . Su diseño deja de lado el estilo marcado y punzante del resto de su gama (rompe con la tradicional parrilla en forma de punta de flecha, tan característica en la marca, y apuesta por unas líneas más curvas). Mide 4,19 metros de largo, 1,82 de ancho y 1,54 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,58 metros. Con el LBX, la marca espera atraer a un público más joven con un estilo de vida urbano que anteriormente no conocían en absoluto la marca Lexus y ser la opción para aquellos que quieran cambiar a un modelo más pequeño o como segundo coche en la familia.

Los precios van desde los 33.900 euros hasta los 43.200, euros. Si te acoges a la finnanciación el precio se queda en 31.900 euros. Las cuotas son de 250 euros al mes, con una entrada de 7.000 euros. Con renting, las cuotas a pagar son de 415 euros, más IVA, con todo incluido.

Comparte su base técnica con el Toyota Yaris Cross (plataforma GA-B del Grupo). Su carrocería no es tan alta como la del modelo de Toyota, pero sí significativamente más ancha. Este cambio de proporciones por sí solo hace que el Lexus se mantenga más agradable y "pegado" y que tan firme hemos sentido durante nuestra prueba de conducción. De momento solo estará propulsado por un 1.5 híbrido no enchufable de tres cilindros de 136 CV y 185 Nm de par, con etiqueta ECO, que también se incorporará al Yaris a principios de 2024, aunque responsables de la marca no han negado que en un futuro se pueda ampliar la familia.

LBX, también con tracción a las cuatro ruedas

Como no podía ser de otra forma, el Lexus LBX, aunque en formato pequeño, es un coche premium. Y se siente por todas partes. Producido en Japón con tracción a dos o cuatro ruedas, equipa materiales de calidad y un equipamiento bastante completo. Si hablamos de competidores, podríamos citar al DS 3 y al Audi Q2. A diferencia del Lexus, su rival francés se ofrece en versión 100% térmica (el híbrido suave llegará en el primer semestre de 2024), con etiqueta C, o en variante cien por cien eléctrica (etiqueta CERO). El Audi, por su parte, se comercializa solo en versión térmica (etiqueta C). De esta forma, el LBX de Lexus crea, de momento, su espacio único por lo que en la fecha de su comercialización a partir de marzo jugará un papel importante. Su precio base es unos 4.600 euros superior al de un DS 3 PureTech 130 (29.210 euros) y unos 1.700 euros superior al de un Q2 35 TFSI de 150 CV.

Además del acabado básico LBX, el nuevo crossover se ofrecerá con cuatro niveles de estilo, que la marca denomina Elegant, Relax (más refinados), Emotion y Cool (más deportivos), diseñados para diferentes tipos de clientes. Dentro de la gama se incluye una edición especial de lanzamiento, Original Edition, limitada a 2.000 ejemplares para Europa. Es el tope de gama, con un alto nivel de equipamiento y detalles estéticos exclusivos y únicos. Basada en el estilo "Cool", destaca por una selección de cuatro colores exteriores bitono, llantas de aleación de 18 pulgadas y acabados en Cuero y UltraSuede con pespuntes en contraste en negro.

Gama de colores para el Lexus LBX.

Al maletero accedemos a través del portón eléctrico que se puede abrir también desde el interior del coche a través del panel de instrumentos, o desde la llave. Su capacidad en el modelo de tracción delantera es de 402 litros y la versión de tracción total ofrece hasta 317 litros.

Un Lexus con calidad Lexus

Ya sentados, el puesto de conducción rezuma calidad por todos los lados. Esto comienza con los materiales nobles y los colores del cuero y termina con una amplia gama de opciones de personalización hasta la iluminación ambiental con 50 opciones de color. Si prefieres equipamiento más ecológico, las opciones de interior incluyen tapicerías de origen no animal en las que se emplea cuero y materiales sintéticos para asientos, volante, palanca de cambios y tapizados de puertas.

La posición que adoptamos es baja tratándose de un SUV y eso es por su bajo centro de gravedad. El punto de cadera del conductor se sitúa más bajo, a 285 mm, llevando las piernas algo más extendidas que en otros modelos del segmento. Cuenta con volante de tres radios de diseño deportivo, asientos cómodos, que recogen a la perfección, y un cuadro de instrumentación personalizable de 7 o 12,3 pulgadas, dependiendo del acabado. De manera opcional se ofrece un head-up display con hasta de tres modos de visualización a todo color.

La consola central está dispuesta en dos alturas presidida por una pantalla de 9,8 pulgadas integrada. Lexus ha instalado refuerzos laterales tapizados para las rodillas, un reposabrazos central acolchado y una bandeja de almacenamiento en la parte inferior para artículos pequeños que cuenta con una toma de 12 V y un puerto USB tipo C.

Detrás, dos pasajeros viajarán amplios en las plazas traseras. Las personas altas pueden sentarse cómodamente durante trayectos largos. Incluso el espacio para la cabeza está bien para un modelo crossover pequeño. Estos asientos traseros están situados ligeramente más altos que los delanteros. Lexus ha incluido el sistema de recordatorio de asientos que avisa si se dejan niños, equipaje u otros artículos en el asiento del pasajero delantero o trasero.

En marcha, notamos esa aceleración potente y lineal de su motor híbrido. La marca anuncia 9,2 segundos en su 0 a 100 km/h. El coche se mueve muy ágil en nuestra circulación más urbana (radio de giro de 5,2 metros) y en carretera se siente dinámico (la versión 4x2 pesa 1.280 kilos, y 60 kg más el 4x4) y silencioso. La suspensión resulta algo dura, pero es cómoda. Aunque contemos con la posibilidad de un LBX 4x4, no es un modelo para transitar por terrenos complicados fuera de pista; de hecho la marca comenta que el 90 por ciento de sus ventas serán del modelo 4x2. Su altura libre al suelo es de 1,70 metros, la misma que la del Toyota Yaris Cross.

LBX, tecnológicamente premium

El LBX está equipado con el último sistema Lexus Link Connect, que se maneja a través de la pantalla táctil o mediante un comando de voz a través del asistente de a bordo "Hey Lexus". La integración de teléfonos inteligentes es posible de forma inalámbrica a través de Apple CarPlay o mediante una conexión por cable a través de Android Auto. El conductor también puede utilizar el teléfono como llave digital para abrir, cerrar y conducir.

Al igual que otros modelos de Lexus, el LBX recibe actualizaciones de software inalámbricas para sus sistemas multimedia y de seguridad sin tener que acudir a un taller y llega equipado con un sistema de asistencia al aparcamiento Advanced Park que emplea cuatro cámaras y 12 sensores ultrasónicos repartidos por el exterior del vehículo.