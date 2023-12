El nuevo reto de Carlos Sainz y Lucas Cruz, ganar el París-Dakar con un Audi electrificado

Carlos Sainz y Lucas Cruz afrontan un nuevo reto el próximo 5 de enero, ganar una nueva edición del Rally París-Dakar, la prueba de raid más dura del mundo, al volante del Audi RS Qe-tron, un innovador coche electrificado. El resultado, el 19 de enero.

Para el piloto madrileño Carlos Sainz, su vida en el mundo del automovilismo siempre ha estado plagada de retos. Aquellas primeras participaciones con un Panda, sus muchas temporadas con el equipo Renault en el Campeonato de España, o sus magníficos resultados en el mundial de rallyes, con dos títulos mundiales logrados en 1990 y 1992, lo demuestran.

Cuando tomó la decisión de participar en el Rallye París-Dakar, una competición muy dura y exigente, nuevamente fueron el esfuerzo y la constancia del madrileño los que le llevaron a lograr una victoria con el equipo Volkswagen, superando a los grandes de la especialidad.

Esta será la oficina del piloto madrileño entre el 5 y el 19 de enero.

Pero como los retos siempre son lo que busca Sainz, el madrileño logró una segunda victoria en la prueba "africana" con un coche distinto, el Peugeot 3008 DKR. Y unos años más tarde hizo lo propio integrado en el equipo Mini. En todos los casos Carlos se ocupó del desarrollo del coche partiendo de cero hasta hacerlo ganador.

Un gran palmarés

Es decir, que después de dos títulos mundiales ha logrado otras tres victorias en el París-Dakar con tres equipos diferentes, Volkswagen, Peugeot y Mini. Y ahora afronta un nuevo reto, aún más duro sin cabe, ganar la prueba "africana" con un coche electrificado. Este reto comenzó en 2022, integrado en el equipo Audi con un coche con motor eléctrico pero que incorpora un motor de gasolina para producir la electricidad.

Es algo único, que ningún otro fabricante o participante ha intentado por la dificultad del proyecto. Pero para Carlos Sainz y su fiel Lucas Cruz parece que lo único que importan son los retos. De esta forma, tras dos años de aprendizaje, de desarrollo y experiencia con un coche tan innovador como este, ahora afronta la carrera con opciones de victoria.

Unas opciones un poco limitadas, porque los rivales tienen mecánicas muy fiables y contrastadas y porque también, como Sainz, tienen una gran experiencia en la prueba más dura del automovilismo. La complicación adicional está en que todo en este Audi RS Q e-tron es diferente al del resto de sus rivales.

RS Q e-tron con dos motores eléctricos

Lo que en otros es un motor de gasolina o diesel en algunos casos, en el Audi son dos motores eléctricos, uno en cada eje. Y esa es una gran complicación a nivel técnico. Sobre todo por la transmisión. No hay un diferencial central como en todos los vehículos 4x4, puesto que en este caso no hay una conexión física entre ambos motores. Y con ello es el software del coche el que tiene que ser capaz de hacer que las ruedas de delante y las traseras se muevan a la misma velocidad y en unas condiciones de adherencia muy delicadas.

Carlos Sainz y Lucas Cruz junto al responsable de Comunicación de Audi España.

Otro de los problemas es que este Audi, por su sistema mecánico pesa 100 kg más que su competencia directa, lo que los años anteriores ha obligado al equipo español a tomar unos riesgos superiores para mantener el ritmo. Ahora, la FIA ha permitido que este coche tenga 15 kW más de potencia que sus rivales para igualar su competitividad.

Eso planeta también otro problema y es que al ser un coche más pesado y con un reparto de pesos diferente, también las suspensiones han necesitado un gran trabajo de desarrollo y puesta a punto. Y ha sido necesario reforzarlas para aguantar ese sobrepeso.

Con todo ello, y con el gran trabajo de desarrollo que todo el equipo Audi ha hecho durante todo este año que ahora termina, los responsables del equipo y sobre todo Carlos Sainz, creen que puede aspirar a la victoria, o al menos competir en igualdad de condiciones respecto a sus rivales.

Un gran reto para todos

Para Sainz y también para Audi es un gran reto, es su tercera participación en la prueba y deberían llegar buenos resultados. Es una apuesta ganadora que va en la dirección del mercado y de las normativas internacionales, cada vez más enfocadas hacia el coche eléctrico. Lo que aun no está claro es si el proyecto del RS Q e-tron se mantendrá en los próximos años, si Audi continuará en el Paris-Dakar o si lo dejará para centrarse en la Fórmula 1, donde entrará en la temporada 2026.

En la carrocería se pueden apreciar los miles de mensajes mandados por los aficionados apoyando al equipo español.

Tampoco se sabe si Carlos Sainz seguirá en el proyecto en 2025 si es que Audi sigue adelante. En la rueda de prensa de presentación del equipo, celebrada en el circuito del Jarama, Carlos Sainz fue muy claro al respecto: "de momento me divierto corriendo el Dakar y me considero bien preparado para poder afrontarlo con garantías, pero cuando ya no tenga esa sensación lo dejaré. Y espero que entonces todos los aficionados lo entiendan y respeten mi decisión. Sin duda Carlos Sainz merece este respecto de los aficionados que siempre han apoyado a un piloto al que se le deberá siempre que en España se hable de Rallyes.

Mensajes de apoyo en la carrocería

Como un detalle innovador que hemos podido ver en vivo en el coche, que estaba en el Jarama durante la presentación del equipo, en su carrocería lleva mensajes de apoyo de aficionados para Carlos Sainz. Mensajes de todo tipo y llegados de todas partes del mundo. Desde Carlos Sainz Jr, el piloto de Fórmula 1 integrado en el equipo Ferrari, hasta aficionados de todas partes del mundo, de Estados Unidos o de Australia y muchos otros españoles, todos quieren apoyar a Sainz ante este nuevo reto. El resultado, el próximo 19 de enero tras 14 etapas muy duras por el desierto árabe.

Para la prueba, que por quinto año se celebra en Arabia Saudí, Audi Sport volverá a alinear tres unidades del RS Q e-tron con sus tres equipos de pilotos y copilotos, formados por Carlos Sainz/Lucas Cruz, Mattias Ekström/Emil Bergkvist y Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger. El objetivo lograr la primera victoria de un coche electrificado en esta edición del Dakar, la número 46 de la prueba que se disputará por quinto año consecutivo en Arabia Saudita entre los días 5 y 19 de enero.