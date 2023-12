A partir del 1 de enero de 2024 no podrán circular estos coches por Madrid

Poco a poco, las Zonas de Bajas Emisiones se van haciendo más restrictivas para algunos vehículos. En Madrid, a partir del 1 de enero de 2024 todavía habrá más restricción para un tipo de coche que no podrá circular ya por ninguna calle de la capital.

En Madrid, a partir del 1 de enero de 2024, el acceso a estas áreas restringidas quedará vetado para algunos coches, y es que, para ellos, toda la ciudad se convertirá en una gigantesca Zona de bajas Emisiones. Hablamos de los coches con etiqueta ficticia A, es decir, los que no cuentan con etiqueta. Para el resto (etiquetas B y C), la situación actual no cambiará el año que viene.

Según datos del Ayuntamiento de Madrid, un vehículo con clasificación ambiental A, según su potencial contaminante, emite de media para el municipio 1,6 veces más de gases que un vehículo con clasificación ambiental B; 7,2 veces más que un vehículo con clasificación ambiental C; y 47 veces más que un vehículo con clasificación ambiental ECO. De los 800.000 vehículos que entran en la ciudad de Madrid diariamente, 114.000 son sin etiqueta (14,25%), cifra a la que afectaría la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) progresivas hasta 2025. Los vehículos sin etiqueta representan el 18% de los recorridos en la capital y se espera disminuir su presencia un 92,7% en 2024 y su desaparición en 2025.

Según estimaciones del Área de Medio Ambiente y Movilidad, el 62% de estos usuarios se trasvasarán, previsiblemente, al transporte público, lo que supone 92.000 nuevos desplazamientos en este modo de movilidad.

Atención a los que no son residentes en Madrid

Así, a partir de 2024, la cifra de coches rodando por la ciudad de Madrid sin etiqueta comenzará ya a verse reducida, porque llegan cambios.

Si todavía cuentas con un coche que no luce distintivo medioambiental, que a fecha 1 de enero de 2022 no esté domiciliado en la ciudad de Madrid en el Registro de Vehículos y figure en el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Madrid, desde el 1 de enero de 2024 quedará prohibido para ellos su acceso y circulación por todas las vías públicas y urbanas del municipio de Madrid. Recordemos el historial de prohibiciones para estos vehículos: el 1 de enero de 2022 quedó prohibido su acceso y circulación por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia M-30, y un año después tampoco pudieron hacerlo por la propia M-30. Ahora, la medida se extenderá a toda la ciudad.

Si eres residente en Madrid y tienes un coche sin distintivo

Pero esta medida para los coches sin etiqueta no afectará a todos por igual, ya que si el coche está domiciliado en la ciudad la prohibición no comenzará el 1 de enero de 2024, sino el 31 de diciembre de 2024. Aquí se incluyen los vehículos sin etiqueta conducidos por empleados para trasladar a personas titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, siempre que se den de alta en el Sistema de gestión de accesos a "Madrid Zona de Bajas Emisiones" y exhiban la respectiva tarjeta. También los vehículos que tengan reconocida la consideración de "históricos".

¿Y qué pasa con las motos que no cuentan con distintivo medioambiental?

A los vehículos A que no sean turismos (camiones, furgonetas, motocicletas, ciclomotores) no les afecta esta medida hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque todo cambiará un año después, ya que el 1 de enero de 2025 no podrán circular por las vías públicas urbanas de la ciudad de Madrid.

Así quedan, por tanto, los cambios

-Coches sin distintivo, no empadronados en Madrid. Se prohibirá circular por toda la ciudad desde el 1 de enero de 2024.

-Coches sin distintivo, empadronados en Madrid. Se prohibirá circular por toda la ciudad desde el 1 de enero de 2025.

-Motos sin distintivo (da igual que estén o no empadronados). Se prohibirá circular por toda la ciudad desde el 1 de enero de 2025.

Cuál es la multa por entrar a la ZBE

Desde el pasado 21 de marzo de 2022, tras la entrada en vigor la Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modificó el texto de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el acceso no permitido a Madrid ZBE constituye una infracción grave y se sanciona con multa de 200 euros (100 euros si es caso de pronto pago).